El arquitecto ovetense Francisco Guisasola apuró hasta el último momento, pero tenía claro que no iba a perder su última oportunidad de adentrarse en la historia del Camino Primitivo a través de la exposición que LA NUEVA ESPAÑA le ha dedicado y que, tras siete meses de apertura y más de siete mil visitantes, se clausuró ayer. “No pude venir antes porque viajo mucho, pero no podía dejarlo pasar. Todo el mundo me hablaba de lo interesante que era”, contaba ayer Guisasola, el último visitante de la exposición, ante la maqueta del Oviedo medieval, uno de sus elementos más singulares.

“Sé bien de la capacidad que tiene la gente que se ha encargado del montaje”, comentó Guisasola. “Camino Primitivo. Oviedo” ha sido comisariada por María Álvarez, profesora titular de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo, y del diseño se ha ocupado la empresa Proasur. Francisco Guisasola se recreó observando la recreación a escala del Oviedo de Alfonso II el Casto, reparando en sus detalles y reflexionando sobre “lo importante que es la evolución urbanística de las ciudades”, y demostró ser un buen conocedor del Camino Primitivo, que, tras haberlo recorrido, recomienda a los peregrinos por ser “precioso, espectacular” y estar al alcance de personas de todas las condiciones físicas. Guisasola no fue el único visitante de la última tarde de apertura al público de la exposición. Más gente se acercó a visitarla, como Marta Fernández, otra vecina de Oviedo que no pudo hacerlo antes por viajes y obligaciones familiares: “No veía el momento”. “El Camino Primitivo me interesa y me ha interesado siempre, como asturiana que soy. Es una oportunidad para Asturias, que hasta ahora no se ha aprovechado; en Galicia sí le han sabido sacar partido”, manifestó, con la autoridad que le dan sus dos peregrinajes a Santiago de Compostela. “Es nuestra cultura y nuestras raíces, algo que tenemos que defender”, subrayó. La pareja formada por Amalia y Vicente –que prefirieron reservarse sus apellidos– vino desde Gijón expresamente para ver la exposición. De paso, aprovecharon para darse un paseo por la feria de La Ascensión. Estudiosos de la historia, calificaron el montaje de “extraordinario” y se deshicieron en elogios hacia la comisaria de “Camino Primitivo. Oviedo”. “María Álvarez es un pilar en lo que se refiere a la construcción histórica de la Edad Media, especialmente en lo que se refiere a la ciudad de Oviedo; es toda una autoridad”, opinaron.