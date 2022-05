“Si no sintiese lo que canto, dejaría la música”

“Solo una noche” es el título del primer álbum (doble) en directo de Luz Casal. Recoge los temas míticos que cantó en un gran concierto el pasado verano en la Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela. La popular cantante, natural de Boimorto (La Coruña) pero que creció en Asturias, anuncia otro disco, el decimosexto de su carrera, con temas nuevos, todos de su autoría, para el próximo año.

–En cuatro décadas de trayectoria, este es su primer álbum en directo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? O... ¿por qué ha tardado tanto?

–No lo hice antes porque no vi el momento y porque, si te soy sincera, aunque me lo planteé en varias ocasiones, al final siempre me dije “bueno, ya lo haré”. Y lo he hecho ahora porque se dio la circunstancia de tener una grabación que, en principio, solo era para guardarla como recuerdo. Pero como esa grabación suena tan bien, llegué a la conclusión de que la ocasión lo merecía y, además, para mí representa la oportunidad de interpretar una serie de canciones básicas en mi repertorio pero con otra visión, con otro vestido, y eso para todos aquellos que las conocen muy bien es un atractivo más. En definitiva, se trata de compartir una noche especial.

–Cuando le presentan una composición que no es suya, ¿cuáles son las razones para que usted la incorpore a su repertorio?

–Lo primero, que sea buena, y lo demás depende de varios factores: que musicalmente sea atractiva, que yo pueda adaptar la letra, es decir, que pueda hacerla mía y que no parezca que está escrita por otra persona. Por otra parte, hay muchos compositores que me ofrecen canciones pero, a estas alturas de mi trayectoria, en un porcentaje altísimo no las incluyo en mi repertorio.

–¿Por?

–Pues, además de lo dicho, porque a veces son canciones de una temática que ya he cantado, de ambientes que ya he tocado o porque no corresponden al momento vital que estoy pasando, y eso vale tanto para la letra como para la música. Cada vez me resulta más difícil incorporar una canción ajena porque es que ya tengo muchas, y no quiero tener la sensación de que estoy haciendo la misma canción que ya hice hace años. Un cantante puede tener muchos estilos, una gran capacidad para asimilar o una personalidad muy arrolladora, sin embargo a nivel interpretativo solo cada uno sabe si tiene una capacidad para imaginarse en una situación determinada que, aunque tú no la hayas vivido, la vives a través de otro. Una vez que siento que eso lo puedo hacer, para mí no es ninguna problemática, no tengo que cambiar de traje, solo tengo que echarle imaginación, ser capaz de meterme en eso a nivel expresivo y, por encima de todo, sentirlo.

–De todas las canciones de su repertorio, ¿cuál o cuáles de ellas le extrañó que triunfasen tanto?

–Extrañarme, no. Pero es muy difícil hacer un análisis de las cosas en las que estás involucrada. Cuando selecciono esas 10 o 12 canciones que van a formar parte de un álbum doy por hecho que algunas destacan de manera brillante, pero todas me parecen importantes. Ahora bien, ¿por qué unas llegan más que otras? Eso sí que no lo sé. El gusto de la gente va por donde va y a veces depende de ciertas tendencias, de los estilos imperantes... Y también me ocurre que tengo canciones que la gente descubre pasados muchos años después de haberlas grabado y editado. Y no me extraño.

–Decía Martirio: “Un arte es arte y una artista es artista cuando, haga lo que haga, transmite Verdad (con mayúsculas)”. ¿Está de acuerdo?

–Totalmente. Y además eso es fundamental para mí. Si yo no tuviera esa “facilidad” para imaginar y no supiera que eso que estoy cantando lo estoy sintiendo, arrojaría la toalla, dejaría la música. Yo lo que canto lo canto porque lo siento y porque lo vivo. Y ya está.

–“Lo que no te mata te hace más fuerte”. ¿Puede aplicarse a la superación de su enfermedad pero “por dentro”?

–Sí, todos los episodios fuertes de la vida los vas acumulando de forma que, si no te tumban, te dejan un poso que te enseña a tener más fortaleza. Hablo lógicamente de cuando son cosas serias, vaya, no de pequeños inconvenientes. Y, sí, por supuesto que cuando superas ciertos episodios de dureza sales fortalecida en el sentido de que priorizas, sabes que el tiempo es finito, te das cuenta de la importancia de la amistad, de la honestidad, de la verdad, de pasárselo bien...

–¿También cambió su mirada a la vida?

–No. Creo que he ido modificando ciertas actitudes desde que tengo uso de razón.

–Uno de sus primeros éxitos fue “No aguanto más”. ¿Qué es y quiénes son (no hay que dar nombres)?

–No aguanto la injusticia, me cuesta mucho trabajo soportar cuando me doy cuenta de que me mienten, no me gusta la gente que alardea de sus escasos conocimientos como si eso fuese un mérito... Pero, sobre todo, las injusticias, el no considerar al ser humano en su inmensidad. Por eso siempre me he defendido en la música como una leona explicando que yo estoy en esto porque es lo que he elegido para ser la persona, la mujer más libre. Hace unos días leí unas declaraciones que hizo Ouka Leele, fallecida esta semana, con las que me siento muy reflejada e identificada. Ella se quejaba de que casi todo el mundo la quería encajar, encasillar, y que eso la mortificaba, porque Ouka se sentía un espíritu libre. Yo he procurado sentirme toda mi vida lo más libre posible. Lo que hago es lo que quiero hacer y sin necesidad de pisarle la cabeza a nadie. Yo siento eso.