Así es la dieta de los niños asturianos: poca lactancia, mucha carne y falta de vitamina D

Los niños asturianos menores de 3 años dejan de alimentarse exclusivamente con leche materna antes de lo recomendado, consumen mucha carne y, en consecuencia, poca fruta y verduras, y les falta vitamina D. Es lo que concluye una investigación liderada por la Universidad de Oviedo y publicada en la revista “Nutrients”, de máximo impacto en esta área de conocimiento, tras realizar un estudio de la dieta de 97 menores asturianos desde su nacimiento hasta cumplidos los 36 meses. El trabajo forma parte de un proyecto europe más amplio, que es coordinado por el Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA-CSIC) y que pretende modular la microbiota intestinal en edades tempranas –cuando es más fácil hacerlo– para reducir la aparición de patologías en un futuro, como la obesidad o la diabetes.

Solo la mitad se alimenta exclusivamente de leche materna a los seis meses

El estudio recién publicado revela que la dieta que siguen los niños asturianos no es la adecuada. Para empezar, la OMS recomienda que haya lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. Sin embargo, los resultados de la investigación de la Universidad de Oviedo y del CSIC demuestran que solo el 53,6% de los bebés que han compuesto la muestra son amamantados a los 3 meses. ¿Cómo mejorar este dato? Sonia González Romero, investigadora del área de Fisiología de la Universidad de Oviedo, contesta que “facilitando la conciliación familiar” y ofreciendo asesoramiento a los padres durante las primeras etapas de sus hijos. “Muchas madres a lo mejor piensan que solo con la lactancia no garantizan todos los nutrientes a sus niños. Y no es así: hasta los seis meses reciben todo los que necesitan para crecer. A partir de ahí ya hay que introducir otros alimentos”, explica.

Esta tendencia, aclara Sonia González, no es exclusiva de Asturias, sino que se repite en toda España y en países desarrollados. Un dato positivo en este punto es que el estudio desvela que la duración de la lactancia es relativamente buena, con un 7,8% de niños que continúan amamantados a los 36 meses en comparación con el reportado en trabajos internacionales para el intervalo de edad de 23 a 48 meses: de entre el 2 y el 6%.

Comen el doble de carne de la que deberían

Otro resultado clave es que los menores asturianos de 3 años consumen más carne de la recomendada. A los 36 meses, que es a la edad en la que la mayoría ya se incorpora a la dieta familiar regular, ingieren de media al día entre 48 y 50 gramos. Mientras que los expertos aconsejan consumir entre 40 y 50 gramos por ración y solo dos o tres veces a la semana. Es decir, que los niños de la región comen más del doble de carne de la que deberían. En consecuencia, su dieta es más baja en fibra, frutas y verduras. Esto es así, subraya Sonia González, porque “es un reflejo de las dietas de adultos en países occidentalizados”. “En el momento –apunta– en el que el niño se incorpora a la dieta familiar nos olvidamos de las recomendaciones de introducir más verduras, fibra...”.

En este sentido, el estudio recoge que aquellos niños con un mayor consumo de verduras en la alimentación complementaria a los seis meses tienen un patrón dietético más mediterráneo a los 36 meses. Entre las frutas más consumidas en la muestra, se encuentran el plátano, la manzana, la pera y la naranja, seguidas de la ciruela y la fresa en menor proporción.

Suplementos de vitamina D durante más tiempo

La tercera clave de la investigación es el déficit de vitamina D. En España, los niños reciben suplementos hasta los 12 meses y, al ser un país soleado, “es posible que los requerimientos estén cubiertos”, dicen los autores. Sin embargo, en Asturias la situación es diferente: un estudio previo, argumentan, “sugirió que la exposición al sol puede no ser suficiente para cubrir estas deficiencias”. Por ello, piden “vigilar” la vitamina D y abogan por una suplementación durante un período más largo.

Entrevistas y muestras de heces

El estudio se hizo en 97 bebés, que fueron reclutados a través del servicio de pediatría de atención primaria de Asturias. El seguimiento se hizo mediante entrevistas nutricionales a las familias y la recogida de muestras de heces a los 15 días de nacer, a los 2-3 meses, a los 6, a los 12, a los 24 y a los 36. “Implicó mucho trabajo y la pandemia nos complicó la labor de recogida de muestras. Ahora esperamos recoger los frutos de ese esfuerzo”, dice Sonia González. El primero es el estudio recién publicado y cuya autora principal es María Gómez Martín, doctorando de la Universidad de Oviedo. El equipo, formado también por Miguel Gueimonde y Silvia Arboleya, del IPLA, seguirá analizando datos con el fin de publicar nuevos artículos científicos. “Considerando la importancia que tiene para la salud la primera etapa de la vida, el conocimiento obtenido a partir de estos resultados podría ser útil en la creación de futuras guías enfocadas a la promoción de hábitos saludables”, remata Sonia Fernández.