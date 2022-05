El ayuntamiento de Elda ha paralizado la grabación de un documental sobre represaliados por el franquismo porque en su cartel se emplea la palabra "bando" y se muestra una bandera de la II República. Así lo han denunciado los periodistas a cargo del proyecto, que explican que el consistorio les comunicó que "la palabra bando genera confrontación" y esos elementos "incitan al guerracivilismo".

Amado Navalón, concejal de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Elda ha asegurado que el cartel consiste "en la manipulación de una foto bastante conocida en Elda. Foto que se ha manipulado para colocar símbolos como si fueran de la época, con lo cual es un panfleto que carece del más elemental rigor histórico". Pese a todo, Navalón ha clarificado que este documental se realizará "ya sea con esta empresa u otra".

El consistorio ha asegurado que "no es nuestra forma de trabajar", y ha añadido que se acordó en el contrato que el título sería 'Memoria de Elda' "y se especifica que si se decidiera otro tiene que ser por decisión de la producción". Navalón recrimina que los productores realizaran el cartel y no se lo pasaran "para que opináramos al respecto".

Como explican Isabel Ginés y Carlos Gonga, periodistas especializados en Memoria Democrática de la productora Checkout y creadores de varios documentales sobre el tema, "teníamos el contacto de las familias ya y todo. Pero nosotros acostumbramos a publicar el cartel antes para anunciar que estamos trabajando en ese tema. Justo ese día nos llamó un técnico del ayuntamiento y nos dijo que ese cartel incitaba a la confrontación y al guerracivilismo, que la bandera republicana no la entendían y que tampoco entendían la palabra bando, porque genera confrontación. En definitiva, que ese cartel no es correcto" señalan.

Os gusta el cartel?

Pues gracias al cartel seguramente no haya documental

Dicen que sobra la bandera y que la palabra “bando” provoca

Que si vamos allí es bajo nuestra responsabilidad si nos pasa algo

Ojalá recapaciten y podamos contar las cosas

Pronto novedades y nota de prensa pic.twitter.com/mbavu9ThTZ — Checkout (@CheckoutLabs) 25 de mayo de 2022

Asociaciones memorialistas como la plataforma de las fosas comunes de Paterna, la Coordinadora de Asociaciones para la Memoria Democrática del País Valenciano, o la Asociación de familiares de represaliados del cementerio de Alicante, entre otras, también se han manifestado públicamente en contra de la paralización del documental.

Navalón defiende que el cartel "no se corresponde con la filosofía y el rigor del trabajo de la Concejalía" que el dirige, y de la cual es responsable antes los familiares de las víctimas en particular y de los vecinos de la localidad en general.

Ginés explica que "es la primera vez que nos ocurre algo así, en todos los ayuntamientos en los que hemos trabajado la relación ha sido muy cordial y no hemos tenido ningún problema". Además, cuenta que en el consistorio les pidieron, como condición para sacar el reportaje "ser más equidistantes para no provocar", y les dijeron que tomarían medidas para que no pudieran grabar. La periodista denuncia que "no se puede ser equidistante. No puedes equiparar a verdugos y víctimas, y no se puede ocultar una parte de la historia".

"No se puede ser equidistante. No puedes equiparar a verdugos y víctimas, y no se puede ocultar una parte de la historia", dice Ginés

Desde el principio, denuncian los creadores "el ayuntamiento no nos quiso dejar ni una sala para hacer las entrevistas, tuvo que ser izquierda unida el que intervino para que pudiéramos usar una en el ayuntamiento". Además, añade que "ha sido un palo muy grande para las familias, que llevan años queriendo contar su historia para que se sepa lo que ocurrió y con todo esto le hemos quitado la esperanza", sentencia.

"No buscamos revancha"

Estefanía de Haro es presidenta de la Plataforma de Familiares represaliados del ayuntamiento de Alicante. Explica que "no vemos ningún sentido a la decisión del ayuntamiento. En todas partes se ha hablado de los dos bandos, es historia reciente de España y porque se nombre no es que se quiera revivir el conflicto... Aparece la bandera republicana y simbología franquista", explica.

Para de Haro sí que es importante "que se diera a las familias la posibilidad de expresar el dolor que han estado reprimiendo tantos años por lo que han pasado. No es buscar revancha ni nada, no le veo mucho sentido". Como asociación explican que están en desacuerdo con la decisión del consistorio de Elda, ya que "no consideramos que se esté ofendiendo. Es lo que sucedió y punto, no se está tomando revanchismo ni nada parecido", cuenta.

Recuerda, como explica Ginés, que "en ningún pueblo habían tenido problemas ni nada parecido. El último documental lo grabaron sin problemas, al contrario, han estado mostrando las historias de estas familias, sus sentimientos, y ya está, que las familias puedan contar lo que sucedió", apunta.