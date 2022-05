Harry Styles, enganchado a la moda asturiana: vuelve a elegir un diseño de Arturo Obegero

El famoso cantante británico Harry Styles luce moda asturiana sobre los escenarios. El antiguo componente de la banda “One Direction”, que acaba de lanzar su nuevo disco, “Harry’s House”, participó este fin de semana en el Festival Big Weekend, de BBC Radio 1, y eligió para su actuación un conjunto de top y pantalón del diseñador tapiego Arturo Obegero. No es la primera vez que Harry Styles luce uno de sus estilismos; lo hizo el pasado mes para el videoclip de su tema “As it was” (149 millones de visitas a día de hoy), que sirvió de presentación de su nuevo trabajo.

Entonces, el compositor llevó un conjunto rojo de lentejuelas del mismo estilo al que exhibió este domingo ante miles de personas en el popular festival de música del Reino Unido. Harry Styles fue, de hecho, cabeza de cartel y compartió escenario con otros grandes de la canción como Ed Sheeran, Charli XCX, KSI, Calvin Harris y Anne-Marie. El autor de éxitos como “Watermelon Sugar”, “Love on Tour” o “Sign of the Times” defendió sobre el escenario del Big Weekend un mono negro con lentejuelas en color púrpura. El top es de tirantes anchos y escote cuadrado, y los pantalones, de tiro alto.

El diseñador de moda Arturo Obegero, nacido en Tapia de Casariego, recibió el encargo de la estilista del cantante, Harry Lambert, el año pasado. Su equipo tuvo que hacer en tiempo récord una colección de treinta piezas únicas y a medida para Harry Styles. “Aproximadamente la mitad son de show y la otra son creaciones más relajadas. Incorporo distintos colores, líneas y materiales”, explicó Obegero a LA NUEVA ESPAÑA cuando el artista lanzó el videoclip “As it was” y presentó al mundo uno de sus estilismos.

“Me habían dicho que era para un vídeo, pero siendo un artista que lleva marcas superpotentes –es un icono de la moda e imagen de Gucci–, pensé que saldría con mi conjunto cinco segundos o de refilón”, señaló. Pero no, Harry Styles mantuvo el mono con sello asturiano durante todo el videoclip. Y acaba de repetir la marca Obegero en un macroconcierto en el Reino Unido. “Inmensas gracias nuevamente a Harry Lambert y su equipo por su increíble apoyo”, escribió este lunes el diseñador en sus redes sociales. Para el tapiego, se trata sin duda de su trabajo con mayor visibilidad internacional.