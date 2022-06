“A mí ‘El Sueño de Morfeo’ me marcó la vida y nadie puede imaginarse lo contento que estoy de poder volver a verles en un concierto en directo”.

Pocas alegrías podía recibir Alejandro Cuesta Villa que le generaran tanta energía como saber que su grupo del alma, el que ha puesto la banda sonora a los mejores momentos de su vida, vuelve a los escenarios. Será en poco más de dos semanas (los días 17 y 18 de junio, en el teatro de la Laboral de Gijón y en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, ambos a las 20.30 horas), en dos únicas y especiales citas ya que responden a la propuesta de Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece este periódico, y Endesa Music Lover, de que volvieran a subirse a los escenario en un “Gran Reto Solidario” de ayuda a los damnificados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma.

El precio de las localidades es de 43 euros y la recaudación de ambos recitales irá a familias sin recursos y aún sin hogar que los técnicos del Cabildo Insular tienen identificados como especialmente necesitados de apoyo.

Y ese componente solidario de los conciertos ha hecho que Alejandro Cuesta se reafirme aún más, si cabe, en que tiene que estar no en una, sino en ambas citas, apoyando doblemente al “Sueño” en su despertar y en su proyecto de colaboración con los palmeros.

Por mucho que, en su caso, esa devoción la haya puesto por delante incluso de su “obligación”. Y esa obligación a la que se refiere Alejandro Cuesta pasa, los martes, jueves y sábados de cada semana, por someterse a una larga diálisis para tener al hilo su dañado riñón.

“Estoy pendiente de trasplante y tengo diálisis ese sábado del concierto, pero ya le he dicho a la supervisora que, pase lo que pase, yo voy fijo a los dos conciertos”, cuenta el implicado. Y para que no haya dudas, lo explica todo mostrando las entradas en la mano. Son tres porque “en Oviedo me va a acompañar un amigo”.

Dice Cuesta, de 33 años, vecino de la localidad sierense de El Berrón, que de “El Sueño” le gustó todo desde el principio: “las letras, la voz de Raquel del Rosario, la música... no sé decir qué me gustó más”. Y en estos momentos de su vida, asegura que pocos estribillos pueden llegarle tanto como el que entona: “Busco sonrisas que no lleven prisa, que sean de verdad con credibilidad; que salgan de dentro. busco ese gesto en peligro de extinción”, de la canción “Sonrisas” que el grupo publicó en 2012. “Os agradezco tanto que se hayan juntado por este reto solidario”, insiste Cuesta, al que nada le gustaría más que “les volviera el gusanillo y acabaran haciendo una gira o más conciertos”.

Con la misma ilusión acogería ese retorno Pedro Miguel Añel, de Lugones, al que sus citas laborales con una orquesta “me impedirán ir a los dos recitales... si no trabajara iría de cabeza. Después de tantos años sin escucharles, nada me podía apetecer más”, sostiene. Son muchos los que quieren volver a corear lo mejor de “El Sueño”.

laboralciudaddelacultura.com y red de Entradas Liberbank.