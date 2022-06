Calles y playas roban espacio al humo

Asturias conquista espacios al humo. La reivindicación de calles y playas libres de tabaco centró ayer las celebraciones autonómicas del Día Mundial sin Tabaco.

Los alrededores de los Juzgados de Llamaquique, en Oviedo, una sucesión de plazas con juegos infantiles, son desde ayer “espacio libre de humo”. Al menos, sobre el papel de la citada conmemoración y en la propuesta que llevan de la mano la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el Ayuntamiento de Oviedo. “Como paso previo a la prohibición”, explicó Yolanda Calero, presidenta de la junta provincial de AECC, “se trata de convencer a las personas de que no es bueno que fumen en los espacios públicos, porque tanto ellos como el que está alrededor reciben un montón de productos cancerígenos”.

Aunque Calero afirma que “si no es suficiente habrá que ir a la prohibición”, la concejala de Juventud, Covadonga Díaz, admite que la ley impide prohibir, pero que el Ayuntamiento “sí recomendará y tratará de educar a la gente para que no fume”. Por ahora, el espacio sin humos de Llamaquique será, pues, una recomendación que tendrá –prometió la edil– unas señales para pedir apoyo a los ciudadanos a esta iniciativa. Calero indicó que los mejores lugares para tratar de eliminar el tabaco son aquellos con población “que no tiene la libertad para elegir”, como los niños, y lugares de gran exposición como pueden ser las playas.

Arantxa Fernández, directora de prevención de Proyecto Hombre, destacó otras iniciativas puestas en marcha en colaboración con el Plan Municipal sobre Drogas, encaminadas a concienciar a la población más joven, en los colegios. Allí, lamentó, siguen detectándose porcentajes de consumo de tabaco muy alarmantes en edades en las que, en teoría, está prohibido acceder a estas sustancias. El 30 por ciento de los jóvenes asturianos de entre 14 y 18 años, citó, fumó en alguna ocasión en el último año. Yolanda Calero añadió que, si bien este porcentaje en términos globales puede haber disminuido en los últimos años, en el caso de las mujeres sí ha aumentado el número de fumadoras jóvenes.

“El planeta se destruye”

En los arenales, los niños fueron los protagonistas del Día Mundial sin Tabaco. “El planeta se destruye si no paramos de fumar”, rezaba una piedra decorada por Paula Egido, alumna del colegio Manuel Álvarez Iglesias de Salinas y participante en un taller para concienciar sobre los efectos negativos del tabaco y del tabaquismo. A su lado, Daniela Álvarez argumentaba que una simple colilla es capaz de contaminar litros y litros de agua y el humo “molesta”. Natalia García mostraba otra piedra decorada con el lema “Si fumas, mueres y si mueres se acaba todo”, no sin antes recordar el impacto del tabaco sobre el corazón y los pulmones, corroborado por su compañera Carla Fernández, quien añadió: “También provoca cáncer”.

Castrillón se ha convertido en el primer municipio asturiano con todas sus playas libres de humo. Salinas, El Espartal-San Juan, Bahínas, Arnao y Bayas son los nuevos arenales donde se prohíbe fumar y que se suman a Santa María del Mar, La Llada (El Puerto) y Munielles, que se incluyeron el año pasado en la red de espacios saludables. El Principado eligió Salinas para presentar las nuevas incorporaciones. La escalera 3 de la playa cuenta desde ayer con una placa que informa sobre la nueva recomendación a los bañistas. La directora general de Salud Pública, Lidia Clara Rodríguez, remarcó en el paseo de la playa castrillonense que el lema de la OMS –“El tabaco, una amenaza para nuestro medio ambiente”– busca concienciar a la opinión pública sobre el impacto del tabaco y de los residuos que genera.

La alcaldesa, Yasmina Triguero, subrayó que más del 85 por ciento de la población del concejo de Castrillón no consume cigarrillos. Sobre las playas sin humo, Triguero tildó de “inconcebible” que en un espacio como las playas donde están los bañistas disfrutando de un espacio natural “haya personas fumando”.