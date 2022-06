“No puede ser que las máquinas nos fabriquen su propio español”

El presidente de la Real Academia Española y catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, Córdoba, 1949) preside en Oviedo el jurado de los Premios “Princesa de Asturias” las Letras en medio de la crisis de la Academia Nicaragüense de la Lengua, que el régimen de Daniel Ortega ha mandado cerrar y a pocos días de haber presentado en Madrid, junto a Vargas Llosa, su monumental “Cervantes” (Crítica), una biografía y puesta al día del cervantismo de más de mil páginas.

–Lleva cuatro años al frente de la RAE. Cuando ingresó como académico habló de los peligros de la libertad de expresión y de las nuevas tecnologías. ¿Qué le preocupa ahora?

–Estamos muy preocupados por el español y las nuevas tecnologías, el español en la inteligencia artificial. Ahora nos preocupa la calidad del español que hablan las máquinas, de esos asistentes de voz que tenemos en las casas, de los teclados que nos corrigen, y con qué criterios, de los traductores... Todo está progresando muy rápidamente y lo que no puede suceder es que nos fabriquen su propio español, dialectos digitales que permitirían a las máquinas entenderse entre ellas, pero no con los humanos. Las máquinas tienen que atender al canon, se lo estamos diciendo a las grandes corporaciones tecnológicas. Hace poco se lo expliqué así al presidente de Microsoft, que las máquinas tienen que conocer las reglas académicas, si no se volverán analfabetas.

–¿Qué va a pasar con la Academia de la Lengua de Nicaragua?

–Estamos desolados. Ahora mismo es el momento de recibir adhesiones y veremos cómo nos administramos, pero evitar el cierre será difícil. No es ya una agresión a una libertad, la de asociarse o de opinar. Es cortarle la lengua a la gente e ir un paso más allá en la opresión. Es intolerable desde cualquier punto de vista.

–¿Qué dice de un país como el nuestro que 500 años más tarde su autor mayor no tuviera aún un libro como el que usted acaba de publicar?

–El caso de Cervantes es bastante peculiar, porque siempre hubo bastante retraso en el reconocimiento de su personalidad y también en la buena edición de su obra, en relación con otros escritores importantes, siendo Cervantes el mayor de nuestra historia. Una buena biografía tardaría más de un siglo en hacerse, y una buena edición también. Es verdad que se han publicado miles y miles de artículos y libros, y que el cervantismo es un fenómeno que devora todo lo que tiene que ver con su autor, pero un libro que comprenda la vida, la obra, la época y la crítica de la obra no se había hecho con esa perspectiva, un ensayo de comprenderlo todo no existía

–¿Tiene que ver en la falta de reconocimiento, digamos, oficial, esa condición de hombre desgraciado, su vida desdichada?

–Él algo tuvo que ver con que no hubiera una biografía inmediata. No tuvo buenos mecenas ni tenía discípulos como otros escritores, y nadie preparó su biografía antes de que se muriera. Por todo eso se tardó tanto en recuperar la estima por su figura. Pero el hecho de ser un hombre sin suerte durante su vida, su poca fortuna en la trayectoria vital, también nos ha hecho quererlo, tenerle afición y cariño como se les tiene a los que no prosperan debidamente. Por otra parte, es cierto que Cervantes fue dejando pequeñas migas intencionadamente, pistas para generaciones futuras de quién era, consciente de que no tendría biógrafo.

–Aunque sí tuvo ambición, buscó el éxito toda su vida.

–Ambición tenía la máxima, pero expresada con mucha humildad, y siempre con un tono equívoco. Cervantes impostaba mucho, mentía mucho, pero no era, como dijeron Menéndez Pelayo, Ortega o Américo Castro un hipócrita. Por supuesto que era ambicioso, porque nadie que no sea muy ambicioso escribe un obra tan importante como “El Quijote” ni una producción tan extensa como la suya. Ya en la segunda parte, nada más empezar, cuenta que hasta el emperador de la China estaba esperando por el libro y se ve a Don Quijote y Sancho gozosos de que su aventura figure en todos los mesones y tabernas, ilustrando las paredes. Cervantes fue perfectamente consciente del éxito de su obra.

–¿Era impostura, entonces, cuando decía que su mejor obra era el “Persiles”?

–Más impostura fue lo de “La Galatea”, toda la vida diciendo que estaba haciendo una segunda parte mejor que la primera y no consta que haya escrito nada. Lo de “El Persiles”, sí, es un poco impostura, especulación, fabulación... Igual que su supuesta sátira, porque se cuida mucho de no meterse con la iglesia, con los políticos... Porque Cervantes viene muy presionado por el hecho de su encarcelamiento en Argel. El cautiverio le dejó una huella tan profunda que no quiso provocar a nadie ni a nada. Tampoco a la Iglesia, aunque hay críticas que han sonado a erasmistas.

–Lo decía Américo Castro, usted lo niega.

–Yo no encuentro rasgos profundos de erasmismo en el pensamiento de Cervantes. Sí hay algunas burlas contra lo milagrero, burlas muy propias del pueblo andaluz, con el que convivió tanto, pero no pueden estimarse como una religiosidad interior de tipo erasmista.

–Pero es un libro crítico en su realismo a la hora de retratar la España de su tiempo.

–Pero lo hace siempre con mucha finura. Hasta tal punto logró separarse de las expresiones críticas, que hay alguna cosa de lo poco que le corrigió la Inquisición que corresponde a unos diálogos del personaje de la Duquesa y entonces de decía: “pero eso no lo dice Cervantes, lo dice la Duquesa”.

–También desmonta la teoría del “ingenio lego”

-Lo desmonto sin exageraciones. Es una expresión de 1730 que se repite y que luego se corrige. El primero que lo hace es Menéndez Pelayo, al señalar que Cervantes era un hombre leído. Luego Américo Castro lo sitúa entre lo mejor de la literatura del Renacimiento, que Cervantes habría leído porque se refleja en su obra. Por otra parte está esa teoría que le asigna haber sido un buen matemático, astrónomo, jurista, economista... Cervantes como genio universal. Pues no. Era una persona culta pero sin exagerar, no tenía la formación de un Quevedo.

–¿Es su condición de jurista lo que le acerca a Cervantes, interesado por esa época en que la administración española empieza a tomar forma?

–Es un tiempo importantísimo para los juristas, y uno de los argumentos recurrentes en Cervantes son los asuntos de leyes. Pero mi interés no es como jurista. Mi interés es el mismo que puedo tener por la historia de la lengua o por tantas otras cosas a trasmano del mundo del Derecho. Es curiosidad intelectual. De todas formas, desde el punto de vista jurídico es muy importante la mutación del mundo medieval hacia el estado moderno. Aquel estaba basado en la costumbre, en las prácticas sociales, de abajo arriba, del pueblo hacia la norma, y el otro, de la ley del monarca hacia abajo. Es una innovación que coge a Cervantes en medio y que le sirve muy bien como argumento literario para instalarse a veces en el pasado y otras en la actualidad. Pero le gustan más las formas de justicia antiguas, la inmediata, la justicia de pie, la justicia sin sentarse, y no le gusta el modelo de litigar. “No hagas muchas pragmáticas, y las que hagas, que se cumplan”, le dice Don Quijote a Sancho. No le gusta la justicia real ni la inquisitorial, le gusta la hecha por hombres buenos en términos de equidad. A todo ello dedico el último capítulo y creo que he orientado a tanta gente que ha escrito sobre las leyes en Cervantes bastante desorientados. Los he puesto en el camino para que sigan trabajando en el derecho, que tiene mucho que hacer todavía.