Dos días en Urgencias en Cáceres: "Nos pidieron firmar un alta voluntaria porque no había camas"

La cacereña Julia Barroso pasó dos días en Urgencias. Fue a última hora de la tarde cuando acudió con su hijo Raúl Infantes, de 26 años, porque estaba aquejado de un dolor en el estómago. Llegaron, fue atendido, le realizaron una analítica y constataron que era una "infección grave", en palabras de la propia madre. Y así transcurrieron las horas a falta de realizarle más pruebas hasta que finalmente les dijeron que no había "camas disponibles" y les conminaron a firmar un "alta voluntaria", un extremo al que se negaron.

Este es el relato que comparte la vecina cacereña, que lamenta el trato recibido en Urgencias y la falta de atención a su hijo desde que fue atendido. Este miércoles seguía en Urgencias, ya en un box, pero aún sin cama. "Mi hijo se quiere ir pero no quiere firmar el alta voluntaria porque no sabe que le pasa y además le han dicho que su infección puede ser grave, si se va y no firma el alta es un prófugo y si la firma, lo que le pase es su responsabilidad", sostiene. En ese sentido, Julia lamenta que no le hayan realizado más pruebas desde que acudió al hospital salvo las analíticas. "Le dijeron que la analítica salía alterada, estuvo horas sin comer y no le realizaron más pruebas, ni una simple ecografía", lamenta.

Asegura, así, que ha presentado una reclamación formal, no sin evasivas y "malos modos" por parte del personal. En primer lugar, pone de manifiesto que no encontraban los formularios y en segundo lugar, que la responsable de área se negó a firmar el documento con el pretexto de que no hacía falta que se presentara con la rúbrica de ningún sanitario. "Es todo surrealista", pone de relieve.

En relación a este asunto, este diario se puso en contacto con el Servicio Extremeño de Salud (SES) para conocer su postura y al respecto manifestó que no se pronuncia sobre casos concretos y particulares, no obstante, argumentó que si ya se "ha presentado una reclamación de forma oficial, la persona recibirá la oportuna respuesta por parte del hospital".

Ya en relación al asunto de la falta de camas libres, el SES expone que esa "jamás es causa de alta médica" y concretó que "si se produjera esa circunstancia, el paciente estará atendido hasta que se desocupara una".