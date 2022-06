De lo primero habló en Navia, en el cine Fantasio, donde inauguró el Foro de Cultura y Ruralidades, y de lo segundo en Avilés, mientras conocía el Centro Niemeyer, el complejo cultural a cuya fundación su departamento aporta 100.000 euros, y seguirá aportándolos, según reconoció. “Lo que hemos hecho ha sido recuperar la aportación del Estado a un centro como este que se había perdido, me parece, en 2011”, dijo el político socialista, acompañado por la delegada del Gobierno, Delia Losa; la consejera de Cultura, Berta Piñán, y de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, presidenta y vicepresidenta del patronato de la Fundación del Niemeyer.

Pero la aportación del Estado no se va a limitar a estos 100.000 euros que han vuelto para dar aire a las cuentas a la institución. “Vamos a participar, también, con un apoyo de 50.000 euros en la exposición que, de alguna manera, se nos pedía desde Brasil. La idea del Centro Niemeyer no es solo llevar el nombre, sino ser una puerta de entrada, un nodo de conexión entre España y Brasil”, desveló en clara referencia a la próxima exposición programada en el complejo cultural: una retrospectiva sobre los artistas españoles que han participado en la bienal de São Paulo, la segunda más importante del mundo.

No fue la única alusión a los dineros de la cultura en Asturias. Sobre las necesidades de financiación de la Ópera de Oviedo Iceta aseguró que “tiene entre 400.000 y 500.000 euros de subvención y sé que les gustaría recibir más: habrá que ver hasta dónde somos capaces de llegar”. Y siguió, en ese contexto, por las necesidades de conservación de Patrimonio que surgen con nuevos hallazgos como el de los cascos de la Edad de Bronce, únicos en Europa, localizados en una cueva de Ribadesella. Para Iceta, “se trata de descubrimientos muy importantes desde el punto de vista arqueológico en Asturias”, y en tono jocoso añadió que “tal parece que uno rasca, encuentra una cueva y le salen dos cascos”.

Respecto a cómo está la revisión de las acciones de la Fundación Selgas Fagalde –tras las denuncias por cómo se había gestionado el patrimonio de la Fundación y la venta de su principal joya pictórica, el “Aníbal vencedor” de Goya–, Iceta señaló que “la justicia ha hablado ya. Por parte del Ministerio hemos recabado toda la información y no hemos apreciado indicios de delito alguno. Y también la Fiscalía ha determinado que no ve motivo para seguir las investigaciones. Deseamos que se normalice el funcionamiento de la Fundación y esta pueda seguir sirviendo los asturianos, que necesitan de estas instituciones para que el arte que se haya producido en Asturias pueda quedarse en la región”, indicó.

El Ministro se tomó tiempo para recorrer las instalaciones museísticas del Niemeyer y subió a la Torre Mirador, restaurante que ahora regentan Iratxe Miranda y Adri San Julián, y él y su comitiva se convirtieron en los primeros clientes. Menú degustación: dos horas y pico de banquete antes de regresar a Madrid.

Jornada “histórica” en el cine Fantasio y mucha cultura contra el despoblamiento





Navia vivió ayer una jornada “histórica”, en palabras de su alcalde, Ignacio García Palacios, al acoger por primera vez el Foro Cultura y Ruralidades, dedicado a debatir sobre estrategias para desarrollar con éxito proyectos culturales en la zona rural. El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, inauguró la quinta edición del encuentro en el cine Fantasio de Navia haciendo explícito ante el atento auditorio naviego que la intención del Gobierno de la nación en materia cultural “es llegar a todos, sabiendo que no se puede a todos”. Iceta destacó que su Ministerio está haciendo “un esfuerzo de acercamiento” a las zonas menos pobladas del país porque el acceso a la cultura “es un derecho” y porque, pese a que la actividad cultural genera el 3,4 del PIB, “las cifras no nos pueden hacer olvidar a las personas”. Iceta habló del reto demográfico y dijo en el Occidente asturiano, un lugar que pierde irremediablemente población y con ella dinamismo cultural y deportivo, “quizás no estamos acertando en todos los lugares”. En todo caso, destacó que “se está logrando que exista compromiso” por parte del Gobierno central y de las autonomías para que haya más actividad cultural en las zonas menos pobladas del país. En este sentido, destacó la puesta en marcha del plan de ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas, un planteamiento impulsado por el Ministerio que dirige en colaboración con las comunidades autónomas. De él, llegarán a Asturias tres millones de euros, según confirmó el Principado, y de ese montante, 400.000 euros se destinarán a las zonas rurales. Pese al contexto hostil en lugares como el Occidente, donde se pierden habitantes y se constata más retraimiento a la hora de emprender, para cambiar las cosas “nos tiene que dominar la ambición”, opinó el ministro de Cultura y Deporte, quien se alejó de esa idea que vincula cultura con grandes urbes y mediáticos artistas. Durante el acto de inauguración, la consejera de Cultura, Berta Piñán, apoyó al debate que se abre sobre cultura y ruralidad y sobre la capacidad del arte para generar cohesión territorial. Recordó que el Principado activó el programa “Asturies, cultura en rede” precisamente para hacer llegar programación cultural a municipios que “representan lo que fuimos”. Por su parte, el alcalde de Navia, Ignacio García Palacios, ensalzó el gran esfuerzo de los ayuntamientos por tener actividad cultural y deportiva y puso de ejemplo el suyo propio, donde tanto los equipamientos (el cine Fantasio y el Casino) como la programación son posibles “gracias a un importante esfuerzo municipal”.