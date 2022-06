Juan Mayorga, premio "Princesa" de las Artes al “renovador de la escena teatral”

El dramaturgo Juan Mayorga (Madrid, 1965) es el ganador del premio “Princesa de Asturias” de las Letras en su 42.º edición “por la enorme calidad, hondura crítica y compromiso intelectual de su obra”. El fallo del jurado, que se hizo público ayer al mediodía, destaca que “desde sus comienzos, Mayorga ha propuesto una formidable renovación de la escena teatral, dotándola de una preocupación filosófica y moral que interpela a nuestra sociedad, al concebir su trabajo como un teatro para el futuro y para la esencial dignidad del ser humano”.

Entre todos los jurados congregados ayer en el salón Covadonga del hotel de La Reconquista para la lectura del fallo la filóloga Rosa Navarro fue la que con más vehemencia expresó su alegría por la elección de Mayorga. No en vano, era su opción. “Hacía mucho tiempo que no se daba el premio al género teatral ni a un escritor español, pero no se le ha dado solo por eso, sino por la calidad inmensa de su obra, representada en todo el mundo. Incluso hay una película francesa basada en una de sus obras”, apuntó Navarro, en alusión a “En la casa”, la película de François Ozon que toma su argumento de “El chico de la última fila”.

Precisamente, sobre esa obra, Navarro comentó: “Si ustedes la van a ver les producirá unos interrogantes internos que a mí me llenaron de preocupación y me permitieron autoanalizarme”, y a la profundidad de sus textos se refirieron también otros miembros del jurado. El escritor Sergio Vila-Sanjuán, que ejerció de secretario, por ejemplo, comentó que “desde Antonio Buero Vallejo raramente un dramaturgo español había tenido la incidencia, entre los intelectuales y el público general, que ha tenido Juan Mayorga, que hace un tipo de teatro que combina la reflexión intelectual, la reflexión cívica, un trasfondo filosófico…”. Vila-Sanjuán reparó en que el “Princesa de Asturias” le llega cuando “todavía es un hombre maduro joven”. Desde Antonio Muñoz Molina, en 2013, ningún español había ganado el premio de las Letras, y desde 2015, el año en el que lo recibió Leonardo Padura, la lengua española no había vuelto al podio de los premios. Vila-Sanjuán destacó ese dato y lo mismo hizo el escritor mexicano Juan Villoro: “Hacía mucho tiempo que no se premiaba a alguien de la lengua y que sea un dramaturgo es muy importante, sobre todo que sea un dramaturgo que ha renovado la escena en todas las partes, en México se han montado varias piezas”. El escritor en asturiano Xuan Bello ligó la obra de Mayorga a la mejor tradición española, “la de Lope de Vega, Tirso de Molina... Sus obras invitan a pensar, son fundamentalmente una reflexión sobre el poder y sobre las relaciones humanas, y cualquier persona que lea una de ellas o que vaya al teatro a verla sale transformado”.

Para Francisco Goyanes, fundador de Librerías Cálamo, en Zaragoza, su debú en el jurado de las Letras difícilmente podría haberle dejado más satisfecho. “Juan Mayorga es un pedazo de autor, un escritor que ha hecho una renovación extraordinaria de los textos teatrales y del teatro, se representa internacionalmente y sus obras son seguidas por un público joven, lo cual es una maravillosa señal de esperanza”. El premio, añadió, es también un reconocimiento al teatro, “una de las artes que peor lo ha pasado con la pandemia, en tanto que necesita nuestra presencia y es una comunión entre autores y público”.

El presidente del jurado y el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, confirmó que Juan Mayorga fue elegido “por una amplia mayoría”. “Es un escritor español, de modo que recuperamos de esta manera la lengua española para los premios “Princesa de Asturias”; también es un hombre joven, al que le queda mucha carrera por delante; nos ha movido el éxito formidable que está teniendo y su renovación del género teatral, está atrayendo a la juventud a los teatros y sus éxitos son realmente formidables”.

Antes de retirarse, tras la comunicacion del fallo, Rosa Navarro dejó un mensaje en el aire: “Se lo recomiendo: vayan al teatro, es un arte magnífico que les permitirá salir de sí mismos, ser otro, y asumir sus sufrimientos, pensamientos e ideas”.