“Sixty” y todo el universo de los “Stones”: la crónica de Javier Blanco del concierto de los "Rolling" en Madrid

Los “Rolling Stones” tienen una colección de canciones que son himnos para muchas generaciones. Canciones que sabe todo el planeta y que tararea todo el mundo, por lo que por ese apartado estaba todo resuelto. En Madrid, en la noche del miércoles, en el Wanda Metropolitano, en seguida el auditorio tarareó, cantó, puso coros, gritó y se desgañitó a las órdenes de Mick Jagger. Daba lo mismo el tipo de canción que sonara. Daba igual que fuera “Sympathy for the Devil”, donde todo el mundo sabe hacer el uhhh uhhh uhhh; o que se oyeran las imitaciones del falsete de “Miss You”; o que arrancaran los trepidantes sonidos de “Midnight Rambler”; o que lo que se identificara fuera uno de esos temas que ha enlazado a públicos de diferentes generaciones, tal que “Start Me Up”.

Con lo dicho, queda servido que el repertorio de los “Rolling” no solo es largo –quedaron muchas perlas fuera, no cabe todo el universo de la banda en un solo concierto– sino que es garantía segura porque lo que han hecho en tantos años son himnos que nadie cuestiona y que darían para muchas más giras como la “Sixty” que se inició anteayer en España. Luego está la otra visión. O diríamos el punto primero, que es la que se desprende con solo oír su nombre, con su salida al escenario y la conexión inmediata que se establece con la gente. Así todo, y sin necesitarlo, Mick Jagger (que hizo en español el 90 por ciento de sus intervenciones entre canción y canción, para eso estuvo casado con Bianca la nicaragüense) fue profundizando más aún en la conexión popular con alusiones, por ejemplo, al fútbol. En seguida hizo referencia al Real Madrid, lo que fue respondido con abucheos a los merengues, para luego inmediatamente preguntar por el Atleti, lo que fue recibido con alborozo y alegría por parte de los fieles. Es lo que tienen los “Rolling”, que dominan los momentos como un buen equipo de fútbol domina los partidos. Unos de vez en cuando dan un arreón y te meten un par de goles; los “Rolling” te están goleando constantemente. Otro fundamento stoniano está en el público. Lo de Madrid fue como una especie de alucine –aunque ya ocurrió en más ocasiones–. Me refiero a ver a tanto joven, a veces críos, cantar los temas de los “Rolling” de memoria y hacerlo al lado de, se supone, padres o hasta bisabuelos. Y fue también emocionante ver las reacciones de esos mayores –algún temblequeo se atisbó– al oír sonar alguna canción, o asistir a sus bailes desaforados… Por no hablar del nexo de unión intergeneracional que forman las camisetas, uniforme sin edad que habla de giras pasadas, de otros conciertos, de momentos musicales que merecieron un recuerdo textil. Precisamente los recuerdos fueron anteayer otra parte importantísima de esta comunión, tras 60 años, de los “Stones” con el público. Muchos y evidentes recuerdos de la historia que la banda tiene tras de sí. El primer golpe de emoción se daba nada más empezar el concierto, con un recuerdo y homenaje al fallecido Charlie Watts, y con una secuencia de imágenes que recorrían las diferentes etapas del baterista con la banda: de joven, de más joven, de mayor, de más mayor, de pelo corto, de largo, en blanco y negro, en color… Mick Jagger lo dijo claro: “Es la primera vez que tocamos en Europa sin Charlie. Lo echamos mucho de menos”. Este homenaje inicial fue un fiel reflejo de lo que significa esta gira “Sixty” para los “Rolling Stones”. Que no es otra cosa que el recorrido de la banda por su historia, que, al fin y al cabo, es un parte muy sólida de la historia del rock. Y lo mismo se vio con otras fotografías que iban sucediéndose en pantalla, entre el blanco negro y el color, desde el nacimiento de la banda en los años 60 hasta nuestros días. De nuevo esta vez los “Rolling” –ya lo hicieron en la penúltima gira por España– propiciaron que por elección popular se remarcara una canción. Esta vez fue “Beast of Burden”, y cuando se elegía esta canción iban apareciendo rótulos de muchísimas otras de los Rolling, haciendo así un impresionante paseo por sus piezas más célebres y celebradas. En “Sixty”, de nuevo, los “Rolling” derrochan energía. Un ejemplo fue la interpretación de “Midnight Rambler”, una canción perfecta que combina rock, blues, rhythm and blues, que se va acelerando, subiendo y haciéndose imposible. A esas alturas de la noche y del concierto Mick Jagger ya llevaba recorridos varios kilómetros y saltadas varias decenas de imaginarias vallas por el escenario. Y eso, con 78 años a la chepa, es de escándalo. Lo mismo se puede decir de su compañero de toda la vida, Keith Richards, que calzado con gorro mostró que todavía es el amo y señor del sonido y de los riff de los “Rolling Stones”. También se mantuvo firme el tercer “Stones” Ronnie Wood, con su guitarra, al que encima le cayó un “happy birthday to you” por su 75 cumpleaños, lo que le hace el más joven de la banda. Después de dos horas y pico, de tocar, de saltar, de hacer vibrar a la gente, de mantenerse en forma tanto vocal como instrumentalmente con el apoyo de una selección de músicos impresionantes, (solo hay que ver la exhibición del bajista y los demás en “Miss You”, una canción que nació discotequera y que en directo se eleva a otra categoría) todo el mundo estaba satisfecho. Después de lo dicho, lo contado y lo visto es evidente que, de seguir así, van a acabar empatando en reinado con su Reina Isabel.