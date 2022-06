“Se va sabiendo muy poco a poco quién es uno, y muy poco a poco que uno no es nadie”

Olvido García Valdés (Santianes de Pravia, 1950) recibió la semana pasada el XXI Premio “Reina Sofía” de Poesía Iberoamericana. El galardón, sumado, al Premio Iberoamericano de Poesía “Pablo Neruda” en 2021, situa a la escritora asturiana como una de las voces más reconocidas de la poesía contemporánea en español.

–¿Qué supone tal grado de reconocimiento y en qué medida modifica la visión de su obra y condiciona su escritura?

–Es cierto que son seguramente los dos premios más destacados en el ámbito de la poesía… La primera sensación, más allá de la alegría y el agradecimiento, es de extrañeza. El Premio “Reina Sofía” es un premio institucional de gran relevancia y nunca lo contemplamos en primera persona, es algo que les ocurre o les puede ocurrir a los demás. Pero de pronto, la perspectiva cambia y te ha sucedido a ti, y ahí están entonces la alegría, la gratitud y la extrañeza. La vida no deja de sorprendernos. No, no creo que pueda condicionar mi trabajo –me gusta más la palabra “trabajo” que “obra”–. La trascendencia de los premios es muy relativa, tienen algo también esencialmente azaroso. Piense en poetas extraordinarios, como Lorenzo García Vega, Marosa di Giorgio o José-Miguel Ullán, que nunca tuvieron este tipo de reconocimiento.

-Tras “Esa polilla que delante de mí revolotea” (poesía reunida) y la antología de Cátedra, cumplidos los 70. ¿Cuál es su “visión de obra”?

–Sí, “Esa polilla que delante de mí revolotea”, recogía mi poesía reunida desde 1982 hasta “Y todos estábamos vivos” (2006) inclusive, y “dentro del animal la voz”, la antología de Cátedra Letras Hispánicas, es una selección amplia que abarca hasta “Lo solo del animal” (2012). Es mi escritura a lo largo del tiempo. Yo suelo decir que un poema es un lugar raro donde se guarda la vida, y si la vida merece la pena de ser vivida, es por un trabajo que hacemos con nosotros mismos a lo largo de ella; en mi caso ese trabajo –intelectual, afectivo, espiritual– se ha canalizado a través de la escritura de poemas. La vida es lo inmediato y lo muy difícil de aprehender; no es lo dado, solo por algún tipo de intensificación de la percepción llega la vida al poema, y esa intensificación naturalmente se refiere también a la lengua. Mi unidad de escritura siempre ha sido el poema, no el libro. Luego, al cabo de unos años, me parece que esos materiales, esos poemas conforman un libro; este es un proceso más lento y tiene mucho de subterráneo en sus primeras fases. Ahí, entonces, empieza la composición propiamente del libro, una labor esencialmente de montaje, como en el cine. Fue al preparar mi poesía reunida para Galaxia Gutenberg cuando me di cuenta de que había entre los distintos libros una gran cohesión; que de algún modo mis poemas procedían formando una especie de espiral o círculos concéntricos que se enlazaban y se iban tejiendo. Desde esta perspectiva, me parece que cada libro da de sí lo que en ese momento se puede alcanzar según el grado y tipo de conocimiento que se tiene; una conciencia que afecta tanto a lo lingüístico y a las cuestiones de poética, como a la relación con el mundo. Tengo la sensación de que cada uno de mis libros explora las condiciones de posibilidad que se abrían en el anterior. Y este es mi campo de trabajo, sí, lo que verdaderamente me importa.

–Dice que el oído ha ido cobrando protagonismo en sus poemas, voces que se cuelan, frases al vuelo… Si eso ayuda a disolver el yo poético, la voz autoral, ¿no deben volver luego al autor y pasar por “dentro”? Es decir: ¿El poema va más de fuera a dentro o es al revés?

–Es una cuestión muy interesante. Y en efecto, esas voces contribuyen a lo que podríamos llamar disolución del yo. Tengo cada vez más la sensación de que en realidad he escrito un solo libro, que se ha ido desplegando a lo largo de la vida a través de los distintos títulos, desde “El tercer jardín” (1986) hasta “confía en la gracia” (2020). Se va sabiendo muy poco a poco quién es uno, y también muy poco a poco que uno no es nadie. Esto, que uno no es nadie, es lo más importante. Y tiene que ver con la despersonalización o disgregación del yo… No está claro que haya nada como lo que llamamos “dentro” o “interior”, contrapuesto a lo que llamamos “exterior”. Hay una llamada de atención (lo que “llama” para ser recogido en el poema) y un campo de asociaciones que trabajan juntas (previsibles o no), y ese es el trabajo del poema, que necesariamente pasa por la escucha, la atención de quien escribe.

–En su poesía se habla siempre del trabajo preciso y muy singular con el lenguaje. No obstante, en ese despojarse ¿cómo logra ese equilibrio para violentar el texto llevándolo sin acabar de romperlo?

–– No es fácil para mí de explicar, quizá me falta distancia y es la crítica quien puede decirlo mejor. Pero, por ejemplo, cuando salió mi último libro, “confía en la gracia”, comentaba el susto que me produce siempre la publicación, y que tenía la sensación de que esos poemas eran –como suelen ser los poemas hasta que el tiempo les proporcione por así decir alguna fijeza–, eran enormemente frágiles e inestables. En efecto, “confía en la gracia” se sostiene sobre muy fuertes tensiones y esas tensiones conforman la lengua misma que las expresa. Recuerdo que una vez, cuando se publicó “Y todos estábamos vivos”, en una entrevista me preguntaron tres cualidades necesarias para ser poeta y dije: la atención, la paciencia (“la hermosura es paciencia”) y la violencia. Creo que podría mantener esa respuesta. La tensión, la violencia son la respuesta de la lengua a lo inasimilable de la vida, son la respuesta del poema a lo inasimilable de la vida. El de la poesía es un tipo de pensamiento muy diferente del pensamiento discursivo y del pensamiento anclado en la razón. Lo que escribo está hecho de una relación con la lengua, determinadas relaciones lingüísticas, pero eso de lo que escribimos, y que yo llamé siempre desdicha, es anterior, va por su cuenta, está allí en lo suyo, y no es de la lengua, es de una atmósfera y una luz, del cuerpo… Sí, el arte expresa la desdicha, nace de una carencia que no puede ser reparada, nace de la enfermedad y la muerte, de la irrealidad de la vida contemplada desde ahí, pero, también, de la hermosura y presencia del mundo. El momento de verdad de una obra creo que tiene que ver con su grado de contacto con esa raíz. No es una cuestión de contenidos, es algo que se manifiesta en la radicalidad de un trabajo esencialmente lingüístico y con un fondo del orden de lo afectivo.

–¿Cómo valora la poesía de consumo rápido, la poesía comercial ahora tan moda?

–Me gusta pensar que cada uno de esos jóvenes tiene la vida por delante y que en algún momento puede plantearse las cosas de otro modo, pero sí, ese es un fenómeno que forma parte del mundo en que vivimos, canalizado por los medios, las redes sociales y las grandes plataformas digitales. Se trata del mercado, del éxito fácil, de permanecer visibles… Y eso es así para la moda, para el deporte, para la música… y para la poesía. Parece que leer es consumir, y escribir es publicar; ese es el engaño que la producción editorial masiva induce en los jóvenes, y no tan jóvenes. Libros de usar y tirar, de temporada, de rotación veloz, que no dejan huella. La industria del entretenimiento lo ha invadido todo. Y, sin embargo, la escritura, como la lectura, me parece que son hechos de importancia radical para la vida, actos llenos, ambos, de energía de transformación, creadores de conciencia –y de conciencia crítica–, respecto a nosotros mismos, al mundo en que queremos vivir, a la persona que somos y vamos siendo y queremos llegar a ser… Decía María Zambrano que “escribir es defender la soledad en que se está”, y leer siempre ha sido encontrar esa soledad como un reflejo de la propia (y ahí hay –todos lo sabemos– consuelo y encuentro y compañía). Pero en este tiempo, que ha dictaminado la hiperconectividad como forma de vida, todo esto suena raro.