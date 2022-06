La Iglesia asturiana mitiga su crisis con tres nuevos curas y siete diáconos

Un año más con puntualidad litúrgica –50 días después de la Pascua de Resurrección–, la Iglesia de Asturias incorporó este domingo a sus filas a tres nuevos presbíteros (curas) y siete diáconos. En una Catedral de Oviedo llena en su nave central y muy poblada en sus pasillos laterales, el arzobispo, Jesús Sanz Montes, administró el sacramento del orden sacerdotal, en dos grados distintos, al grupo más numeroso de los últimos tiempos. “En épocas de precariedad, es un alivio respirar con agradecimiento al poder ordenar este grupito extraordinario de hermanos que acceden al ministerio por llamada divina”, indicó Sanz Montes en su homilía, en alusión a la crisis demográfica que sufre el clero de Asturias, asimilable en su desfase vegetativo –más defunciones que nacimientos– a la que registra el conjunto de la población regional.

En la celebración de Pentecostés, la Iglesia pide al Espíritu Santo que “renueve la faz de la tierra”. En esta ocasión, ya sin límites de aforo y con escasa presencia de mascarillas, la renovación se plasmó en tres nuevos presbíteros: David Álvarez Rodríguez, avilesino de 38 años, informático antes que cura; Pedro Martínez Serrano, ovetense de 1995 que ha estado dos años en Albania como misionero; y Natanael Valdez Arredondo, nacido en Santo Domingo (República Dominicana), en 1983.

El Arzobispo impuso las manos a los tres nuevos curas, y lo mismo hicieron los más de cien sacerdotes concelebrantes: la cifra más elevada de los tiempos recientes, según fuentes del Arzobispado. Además, Sanz Montes les entregó el manual de cabecera de la institución, el Evangelio, instándoles a hacerlo vida de su vida con una triple encomienda: “Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva enséñalo, y cumple aquello que has enseñado”.

Entre los siete nuevos diáconos hay dos tipologías. Cinco son transitorios, lo que viene a significar que el año próximo, también en Pentecostés, serán ordenados sacerdotes. Se trata de Alfonso López García, de Riosa, 46 años, quien antes de ingresar en el Seminario realizó estudios de Derecho y trabajó en un negocio familiar; Andrés Camilo Cardozo Polanía, colombiano de 30 años, licenciado en Filosofía y con estudios de informática; Jesús del Riego Ruiz, ovetense de 24 años con estudios de piano en el Conservatorio; Jhon Steven Rivas Betancurt, nacido hace 25 años en Pereira (Colombia) y residente en Asturias desde los seis años; y José Javier Alumbreros López, de 32 años, natural de Alcalá de Henares.

Los otros dos nuevos diáconos llegaron ayer a esta condición con carácter permanente. Ambos están casados. Son el mierense Enrique Palomo Antequera, de 53 años, ingeniero informático; y Jesús Ángel Penín García, nacido en Avilés en 1969, dedicado a la carpintería metálica. La Iglesia asturiana tiene ya en sus filas 14 diáconos permanentes, facultados para bautizar, presidir la celebración de matrimonios, proclamar el Evangelio o predicar, pero no para celebrar misa o recibir confesiones.

El Arzobispo instó a todos ellos a entregarse a su nuevo ministerio con dedicación exclusiva: “Que no haya tiempo y espacio que, siendo debidos a Dios, los malgastéis en otras cosas”. Y con eso que en el ámbito civil recibe el nombre de empatía: “Que no haya lágrimas o sonrisas heridas o esperanzas de vuestros hermanos que no encuentren en vuestro ministerio la acogida y el bálsamo”.

La ceremonia fue embellecida por el coro de la Catedral, Schola Cantorum. El salmo fue interpretado a la guitarra por Miguel Martínez Serrano, hermano gemelo de Pedro, uno de los ordenandos.

Mientras tanto, en el exterior de la Catedral había música y bullicio en las terrazas. Y, justo enfrente, la Virgen de la Balesquida lucía sus mejores galas con motivo de su gran día, el Martes de Campo que Oviedo celebrará mañana.