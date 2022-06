“El Sueño de Morfeo” vuelve a los escenarios en una ocasión única. El “Gran Reto Solidario”, una iniciativa de Editorial Prensa Ibérica y Endesa Music Lovers, ha logrado reunir de nuevo a Raquel del Rosario, David Feito y Juan Suárez en dos conciertos solidarios, el 17 de junio en el Teatro de La Laboral, en Gijón, y el 18 de junio en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo (ambos a las 20.30 horas) que servirán para recaudar fondos para los afectados por el desastre natural de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma. Las entradas (43 euros) ya están a la venta en laboralciudaddelacultura.com y entradas.oviedo.es. Los tres componentes de la banda asturcanaria que conquistó el mercado pop nacional con éxitos como “Nunca volverá” o “Para toda la vida” desvelan aquí las claves y las expectativas ante esta reunión tan especial.

–Han pasado casi diez años desde que “El Sueño de Morfeo” entró en un paréntesis, sin poner un punto y final. ¿Cómo se gestionó esta “no-disolución”?

Raquel del Rosario: Creo que llegó un momento en que las circunstancias de cada uno dieron lugar a ese parón, un parón que se fue alargando año tras año. Creo que la buena relación que siempre hemos tenido los tres es lo que nos llevó a nunca cerrar ese ciclo con un punto y final.

David Feito: Fue una decisión natural. Después de diez años sin pausa cada uno necesitábamos explorar nuevos caminos, tanto personales como profesionales y esa fue la razón que nos llevo a “pausar” el sueño.

Juan Suárez: Han sido circunstancias de la vida. Al final, los tres necesitábamos un descanso en 2013, después de tantos años seguidos. Creo que Raquel ya vivía en L.A. y en mi caso particular la enfermedad ya estaba muy avanzada y me costaba mucho girar. Dejamos a “Morfeo” dormir tranquilamente.

–¿Cuáles han sido vuestras sensaciones sobre el grupo, vuestras canciones y la perspectiva de futuro durante todos estos años?

R.:Yo soy muy de vivir en el presente, pero reconozco que, muchas veces, cuando suena una canción en el modo aleatorio o alguien comparte un trocito de directo o cualquier recuerdo en las redes me recorre una sensación muy bonita a la que me gusta volver. Al final del día, los años en activo de “El Sueño” han estado llenos de momentos preciosos.

D.: La gente y su cariño hacia nosotros siempre han marcado el camino. Incluso hoy en día, a pesar de llevar diez años fuera de los escenarios, las canciones siguen sonando de vez en cuando en la radio y la gente aún recuerda ese “Nunca volverá” o “Esta soy yo” como parte de la banda sonora de su vida. Eso es una sensación de realización total.

J.: En mi caso había tomado la decisión, por motivos personales de salud, de “salirme” de “Morfeo” porque ya nunca más podría girar, pero siempre estaría y estaré feliz viendo a Raquel y a David en un escenario tocando.

–¿Qué suponen para vosotros estos dos conciertos, cuáles fueron vuestras primeras sensaciones cuando se puso el proyecto encima de la mesa?

R.: Lo primero que he pensado ha sido “¿me acordaré de las letras?” (risas). Pero creo que ha sido una propuesta muy bonita por lo que simboliza.

D.: Es un regalo en todos los sentidos. Han sido muchos años, muchas vivencias, un equipo insuperable y poder volver a juntarnos diez años después con todos, con músicos, técnicos, etcétera, es todo un regalo para nosotros.

J.: Para mí es una sensación agridulce porque me tocará verlo desde la butaca, y me dará pena no estar arriba al lado de ellos, pero serán dos conciertos muy especiales por ser, además, en Asturias y, sobre todo, por ser para La Palma.

–Esa vinculación solidaria con La Palma supone un plus emocional en el caso de Raquel. ¿Cómo sintió la cantante de “El Sueño” y vivió aquel desastre de sus paisanos a pesar de la distancia?

R.: Ha sido muy impactante ver a la “isla bonita”, nuestro paraíso verde, cubierto de lava. Y fue devastador ver todas las pérdidas que ha ocasionado. Lo viví con mucha tristeza y estoy feliz de poder aportar mi granito de arena a los afectados.

–David y Juan pudieron visitar la zona más afectada y las necesidades de la población. ¿Qué pueden contar del viaje y del proyecto solidario?

D.: Ver la situación de primera mano impacta. En primer lugar, por la capacidad destructiva del volcán. Es impresionante ver la lengua de lava. Por otra parte, el hecho de saber que aún hoy en día hay más de 300 familias sin hogar fue algo que nos marcó. El hecho de no estar ahora en la portada de los periódicos no quiere decir que se haya solucionado, y eso fue lo que nos terminó de convencer para llevar a cabo estos conciertos, poder aportar nuestro granito de arena.

J.: Ha sido impactante, porque no es lo mismo verlo en la televisión que estar allí. Ellos necesitan nuestro apoyo y nuestra ayuda, ahora más que nunca, para revitalizar de nuevo su isla en todos los aspectos: carreteras, familias que todavía están sin hogar, ayuda psicológica… La Palma es una maravilla de isla.

–¿Cuáles son los proyectos personales en que están embarcados, principalmente, cada uno de los miembros de “El Sueño”?

R.: Todos estos años he estado involucrada en la maternidad y en trabajar en mí. Me gusta cultivar mi lado creativo a través de la fotografía y la escritura, tengo algunas ideas en este sentido que estoy desarrollando a mi ritmo y espero que vean la luz pronto.

D.: Aunque sigo haciendo cosas relacionadas con el mundo de la música, la mayor parte de mi tiempo la dedico ahora a mi agencia de marketing “Distrito Federal Media”, y estoy tremendamente feliz y agradecido con que la gente esté confiando en nosotros. Siempre digo que hacer una campaña publicitaria tiene mucho que ver con hacer una canción, al final todo es cuestión de saber empatizar con la gente, es como crear un buen estribillo.

J.: Desde hace ya varios años me dedico sobre todo a cuidarme por mi enfermedad. Hago pilates, camino, meditación y llevo una vida tranquila y ordenada. El resto del tiempo utilizo la música como terapia y ayudo a nuevos artistas en su dirección artística, producción y composición.

–Raquel del Rosario vive en EEUU, está muy vinculada a Galicia y tiene sus raíces en Canarias. ¿Qué lugar ocupa Asturias en su vida? ¿Cómo siente esta tierra?

R.: Viví muchos años en Asturias y fue una tierra que me acogió con mucho cariño cuando decidí aventurarme en el mundo de la música, mi segunda casa. Tiene un lugar muy especial en mi corazón y estoy deseando regresar y disfrutar de sus gentes, su belleza y, por supuesto, su gastronomía, aunque sea fugazmente.

–En el caso de Raquel, ¿cómo fue esa experiencia reciente de volver a grabar el “Nunca volverá” con Noan?

R.: Si algo ha sido bonito de la experiencia de volver a grabar “Nunca volverá” junto a Noan, es que me ha resonado desde el momento en que escuché su cover. Ese “sí quiero” me salió con mucha fuerza de dentro y adoro esa sensación. Ha sido una experiencia inolvidable, él es un chico estupendo, con un gran talento y sensibilidad y una energía preciosa.

–Noan es un artista de la “escudería” de Juan. ¿Qué nos puede contar de esa cantera de jóvenes músicos con los que colabora? ¿Cómo vienen las nuevas generaciones?

J.: Siempre me ha encantado ayudar a jóvenes artistas. Ahora principalmente estoy con Noan y con Lyd. Soy como una especie de “papá musical” como ellos me llaman. Son dos seres maravillosos y con un talento increíble, y sí, es alucinante cómo vienen de preparadas las nuevas generaciones.

–En el caso de David Feito, ¿qué batallas musicales le han interesado durante estos años?

D.: Durante años he estado ayudando a Juan con artistas jóvenes y he publicado un disco en solitario. Ahora estoy haciendo un viaje hacia los orígenes y escuchando mucha música celta… Nunca se sabe qué puede llegar… Como siempre, estoy abierto a lo que la vida y la música me regale.

–Supongo que algo que hace tiempo que no hacen juntos es componer. ¿Qué recuerdos tiene de aquel trabajo? ¿Se ven preparando algún día nuevo material para ESDM?

R.: Juan y David han estado más en contacto con la música con sus propios proyectos personales y trabajando con artistas emergentes. Yo he estado más desvinculada y ya no recuerdo la última vez que escribí la letra de una canción. No puedo hablar del futuro ya que solo me muevo en el ahora y en lo que me nace en cada momento.

J.: Es algo que echo de menos, porque son momentos muy bonitos.

–¿Con qué sensación encaran estos dos conciertos y reunir de nuevo a la banda?

R.: Tengo unas ganas enormes de reencontrarme con los músicos y el resto del equipo, a pesar de los años y de que hemos hablado muy poquito, sé que todos seguimos teniéndonos un cariño enorme. Hemos tenido la gran suerte de vivir como una familia muy unida durante los años de giras.

J.: Tenemos la mejor banda que nos ha podido tocar. Siempre hemos dado gracias por ello. Son y serán una familia para nosotros.

–¿El concierto repasará todo ele repertorio? ¿Qué nos pueden avanzar?

R.:Aún estamos terminado de definirlo, pero por supuesto sonarán esas canciones que han marcado nuestras trayectoria y que han puesto banda sonora a la vida de muchos.

–¿Habrá nuevas oportunidades de ver al “Sueño” en los escenarios?

R.: Por ahora vamos a disfrutar de estas dos.

–¿Un mensaje de despedida para sus seguidores?

R.: Simplemente un gracias con mayúscula, por habernos acompañado a lo largo de los años y por seguir manteniendo viva la ilusión y nuestras canciones. Nos vemos pronto, y espero que disfrutemos mucho juntos de estos dos conciertos.

D.: Nos encantará poder compartir de nuevo las canciones que nos unieron y disfrutar de la energía indescriptible que se produce en los conciertos. Estamos ansiosos ya por que llegue.

J.: Lo de La Palma era algo a lo que no podíamos decir que no. Mil gracias de corazón por vuestro apoyo incondicional.