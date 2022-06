Alberto Marcos Vallaure (Cayés, Llanera, 1944) catedrático de Geodinámica de la Universidad de Oviedo, institución de la que fue el primer rector democrático entre 1984 y 1988, ha fallecido a los 78 años.

Más de medio siglo permaneció Marcos Vallaure ligado a la Universidad de Oviedo, primero como alumno de Geología (1962-1967) y luego como profesor en todas sus variantes hasta llegar a Catedrático (1984-2014) y, finalmente, a Profesor Emérito (2015-2017). Cuando tocó despedirle de la Universidad, sus discípulos y compañeros reconocieron que dejaba una "profunda huella, por su magisterio y su categoría humana e intelectual".

Casado y padre de tres hijos, fue un geólogo apasionado al que le gustó siempre saber por dónde pisaba, hablar con las piedras y nunca dejó de opinar con dureza sobre lo que conocía. Su tesis doctoral, titulada «Las series del Paleozoico inferior y la estructura herciniana del occidente de Asturias (NW de España)», defendida en abril de 1972 en la Universidad de Oviedo, fue calificada como un hito en el conocimiento de la geología del Noroeste de la Península Ibérica. Elaboró una cartografía geológica del occidente de Asturias y de la parte más oriental de la provincia de Lugo, un área enorme que, con algunos retoques realizados posteriormente por él mismo y su equipo, sigue siendo vigente en la actualidad.

Descubrió la política en la Facultad, no en la calle, y con los profesores. Pese a su dedicación a la investigación y la docencia, y al tiempo que le llevaba su pasión por la Geología, Alberto Marcos "fue siempre una persona comprometida que luchó por el progreso de la Universidad, no eludiendo nunca el aceptar y asumir cargos de responsabilidad cuando le fueron propuestos", recuerdan sus discípulas. Y la expresión más gráfica es que en 1984, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas al rectorado de la Universidad de Oviedo, Marcos Vallaure resultó vencedor por 24 votos sobre el que era rector, Teodoro López-Cuesta, catedrático de Derecho. En unas elecciones en las que también concurrieron Modesto Montoto, también catedrático de Geología, que había sido Decano de la Facultad de Ciencias, y Matías Mayor, catedrático de Botánica.

En una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA reconoció que su paso al frente fue más una obligación que otra cosa: "Era 1980, iba a cambiar todo y había que coger el timón para que no siguiera en las mismas manos. Ser profesor y geólogo me llenaba. No nací para que me hicieran una estatua".

El actual rector, Ignacio Villaverde, ha trasladado en nombre de la comunidad universitaria a sus familiares y amigos el enorme pesar por la pérdida de Marcos Vallaure, al que ha calificado como un universitario "ejemplar", y un rector que ha sido "referencia indiscutible de liderazgo y cercanía". "Él asumió los cambios trascendentales que tuvo que hacer la universidad asturiana tras la entrada en vigor de la Ley de Reforma Universitaria. Su fallecimiento deja un enorme vacío que solo apenas puede llenar el recuerdo de su talla humana y académica", ha subrayado.