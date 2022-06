La vida está muy lejos de normalizarse en la “isla bonita”. Lo relatan los asturianos que tratan de recuperarse en La Palma y que se encuentran, como el avilesino Pablo Jiménez García, que lo ha perdido absolutamente todo. La lava se tragó su casa y ahora vive de alquiler. “Las ayudas del Estado no nos llegan. Las pedimos y nos las deniegan. Sí que nos llegan las donaciones privadas”, explican él y su mujer, Beatriz. Otro asturiano en La Palma, el gijonés Fran Aguiloche –que trabaja como técnico de Cáritas, aunque también es DJ–, que fue desalojado hasta en dos ocasiones, primero de su casa en Puerto Naos, de la que tuvo que salir con lo que cabía en dos maletas, y luego de la casa parroquial de La Laguna. Este joven de 28 años sigue con su vida en suspenso por culpa del volcán. “Todavía no he podido regresar a mi casa y no sé cuándo podré hacerlo. La última vez que me dejaron entrar fue el 19 de abril, media hora, y no pude comprobar siquiera si había grietas. Hay altos niveles de dióxido de carbono (CO2)”, explica.