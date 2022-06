Un enfermo de leucemia, una ucraniana que huyó de la guerra o un saharaui: los alumnos que fueron premiados ayer en Asturias por sus historias de superación

A Raúl Chicón le diagnosticaron leucemia en julio de 2020, pero, a base de tesón y constancia, consiguió sacar la ESO en las aulas hospitalarias. Yelyzabeta Starykova es ucraniana: huyó de la guerra y logró acabar con éxito Secundaria en un país desconocido. Fue todo un reto para ella. Joel Toraño de Diego culminó la etapa obligatoria pese a padecer autismo. Y Gal-Li Mohamed Larbes llegó del Sáhara Occidental sin dominar el castellano, pero salió adelante a base de “mucho esfuerzo y ayuda”.

Son cuatro de las muchas historias de superación que ayer se escucharon en el teatro de la Laboral de Gijón en la gala de entrega de premios extraordinarios para alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, correspondientes al curso 2020-21. El acto estuvo presidido por el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien aseguró que “la educación es el mejor ascensor social que existe para superar la desigualdad, la oportunidad para quienes carecen de otras tablas de salvación, llámase renta”. Hubo galardones en siete categorías: al esfuerzo personal, al rendimiento académico, los premios extraordinarios de Bachillerato, el concurso hispanoamericano de ortografía, los premios extraordinarios del alumnado de Enseñanzas Artísticas Profesionales, los del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores y los extraordinarios de FP de grado superior. En total, se distinguieron a 49 jóvenes.

Si bien la gala premió la excelencia académica de alumnos procedentes de diferentes puntos de la región, también hubo un lugar protagonista para aquellos que lograron graduarse en la ESO tras haber superado varios varapalos personales. Toda una condecoración a la superación personal y a la ambición insaciable de seguir adelante, pase lo que pase. Este es el caso del joven Raúl Chicón, con leucemia, quien no pudo acudir a la gala por motivos personales y recogió el premio su madre, Margarita Almellones. El estudiante del instituto La Corredoria, en Oviedo, dejó preparado un vídeo de agradecimiento en el que aseguró que “ir a clase me ayudaba a despejar la cabeza de todo lo que estaba viviendo”. Otra de los protagonistas fue Arlín Santo Santos, del colegio Virgen Mediadora de Gijón, quien sacó fuerzas de la nada después de que su madre falleciera por un cáncer para sacar el título de Secundaria: “Lo logré con mucho esfuerzo”. Lo mismo que Gal-Li Mohamed Larbes, que recién llegada desde el Sahara Occidental recaló en el instituto Pando de Oviedo. Fue allí donde logró sacar el título sin saber hablar un castellano que ahora domina a la perfección: “Me ayudaron muchísimo y lo logré con mucho esfuerzo”. Por su parte, la estudiante del colegio Loyola de Oviedo, Claudia Fernández, también se graduó, sufriendo, eso sí, un trastorno diagnosticado por déficit de atención con hiperactividad. “Siempre me ha costado muchísimo estudiar”, reconoció.

“Vuestro éxito individual es un triunfo colectivo”. Fueron las palabras de cariño que lanzó Adrián Barbón a los 49 premiados. El Presidente también dirigió un mensaje hacia el mundo empresarial: “Queremos hacer un llamamiento para que colaboren al máximo posible, porque los próximos cursos serán decisivos para que Asturias se consolide a la vanguardia de la FP en España”. En este sentido, Barbón destacó que su Gobierno quiere sacar el “máximo partido” a la Lomloe y a la de FP: “Sabemos que una buena oferta de FP es uno de los caminos más cortos para integrarse en el mercado laboral”. El alumnado galardonado recibió un diploma acreditativo, además de los correspondientes premios en metálico y un pin con el escudo oficial del Principado. En la gala también participaron la consejera de Educación, Lydia Espina; el director general de Ordenación, David Artime; el director general de Enseñanzas Profesionales, Javier Cueli; y la alcaldesa de Gijón, Ana González.