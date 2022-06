El objetivo está claro y queda establecido en el Green Deal o Pacto Verde Europeo, que aspira a convertir Europa en el primer continente libre de emisiones de carbono para el año 2050. Con esa meta en el horizonte, urge trazar una hoja de ruta y pasar de las palabras a la acción. Con esa misión, Global Mobility Call ha recogido el guante de convertirse en el gran foro internacional que definirá y liderará el desarrollo de la movilidad del futuro.

Se trata del primer evento transversal e integrador que constituirá el nuevo Ecosistema de la Movilidad Sostenible, conectando a los principales actores involucrados, de los distintos segmentos de actividad, para el desarrollo de nuevos modelos de negocio e iniciativas público-privadas. Se hace realidad así uno de los propósitos de José Vicente de los Mozos cuando se puso al frente del Comité Ejecutivo de IFEMA hace ahora dos años: la realización de un gran evento aglutinador dedicado a la transformación de la movilidad que tuviera, además, el sello distintivo de ser, por primera vez en Europa, un evento no sectorial, sino intersectorial y conectado. “Lo que queremos en este congreso es poner en interrelación a todo este ecosistema, ser un punto de reunión, de debate y de networking en el que los líderes corporativos, emprendedores, referentes de instituciones u organismos de prestigio internacional van a alcanzar acuerdos y alianzas público-privadas”, señala De los Mozos.

Este congreso persigue posicionar a España como referente internacional y polo de inversión y talento.

Esta primera edición contará con más de 150 empresas participantes, no solamente del sector del automóvil, sino del transporte, las infraestructuras, la energía, la banca, la consultoría estratégica, los seguros… También expondrán su punto de vista una treintena de asociaciones nacionales e internacionales y una amplia representación institucional entre la que destaca Teresa Ribera, Vicepresidenta de Transición Ecológica; Raquel Sánchez, Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Reyes Maroto, Ministra de Industria; José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid; o Alina Valean, comisaria europea de Transporte.

El momento idóneo

La movilidad vive un proceso de cambio, de transformación de la industria y de impulso de políticas que alienten una mayor sostenibilidad. Un cambio propiciado también por las oportunidades de desarrollo que brinda la tecnología y por la demanda de la sociedad que, más concienciada y sensibilizada después de la pandemia, reclama nuevas soluciones a sus necesidades de movilidad. Por eso, Global Mobility Call llega en el momento más favorable para que la movilidad sostenible comience a abrirse paso cada vez con mayor impulso y decisión. En ese desarrollo jugarán un papel determinante los fondos de recuperación Next Generation y este congreso tendrá también el cometido de trasladar al sector empresarial el abanico de oportunidades que brindan estas ayudas.

En este marco, el evento que se celebrará en IFEMA MADRID servirá para impulsar la inversión, el crecimiento y la creación de nuevos modelos de negocio con la participación de proyectos de colaboración público-privada en el contexto del impulso del Plan de Recuperación Europeo. El objetivo es ambicioso: posicionar a España como referente internacional y polo de inversión y talento, convirtiéndose en una gran plataforma de negocio e innovación en la que intercambiar experiencias y conocimiento, y emprender nuevos negocios y proyectos.

De las ideas, a los proyectos reales

“Se suele hablar de la movilidad sostenible como algo etéreo e impreciso, difícil de materializar. Por eso nuestra vocación es ofrecer una visión 360 grados y pasar del ámbito de las ideas al tangible de los proyectos reales y concretos. Que el ciudadano pueda ver que la movilidad sostenible no es algo etéreo sino que afecta a su vida diaria”, explica José Vicente de los Mozos.

En este sentido, Global Mobility Call será una oportunidad de conocer los grandes proyectos internacionales, como el PAsCAL, cuyo objetivo es mejorar nuestra comprensión de las implicaciones de la introducción de vehículos conectados y autónomos en la sociedad. Se presentará también la visión de WWF para ayudar a fomentar ‘One Planet Cities’, ciudades que permitan a todas las personas prosperar dentro de los límites ecológicos de nuestro único planeta. El proyecto ‘5G-Mobix EU’, una acción que reúne a 58 socios de 13 países para desarrollar y evaluar funcionalidad de vehículos automatizados. O el proyecto ‘Inclusion’, que aborda los desafíos relacionados con la accesibilidad del transporte público en áreas urbanas y rurales remotas; porque un transporte público eficiente e inclusivo significa un mayor acceso a oportunidades laborales, educativas y sociales.

Contará con la paricipación de 288 expertos y líderes internacionales.

En total serán tres jornadas (del 14 al 16 de junio) en las que se celebrarán más de 100 mesas redondas, estructuradas en torno a cinco ejes temáticos que representan las cinco prioridades del sector: el área New Urban Planning, que abordará los nuevos modelos urbanos para la eficiencia energética, movilidad y conectividad centrada en el ciudadano; Economic Development & Regulation, sobre el impulso económico a partir de nuevos marcos de cooperación público-privada; Sustainable Transportation, para tratar los retos del transporte, la planificación y las mejores soluciones; Tech, Data & Innovation, para abordar las nuevas tecnologías en infraestructura, datos y automatización; y Future Society, que plantea una agenda pública global para hacer frente a los nuevos retos demográficos y sociales emergentes.

El punto final de esta primera edición del congreso lo pondrá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su intervención en la jornada de clausura el día 16 de junio.

JOSÉ VICENTE DE LOS MOZOS, presidente de Comité Ejecutivo de IFEMA:

«Es la primera vez que va a haber en Europa un evento integral 360 grados»

- ¿Cómo nació la idea de Global Mobility Call?

Surgió después de la pandemia, en un momento de gran concienciación y de voluntad de poner en marcha proyectos y planes de recuperación y, además, con la perspectiva del Green Deal y de la llegada de los fondos europeos de recuperación Next Generation. En este contexto pensé que era muy importante crear el Global Mobility pero no como un foro sectorial, sino como un foro global. Y por eso elegimos cinco ámbitos temáticos: el foro de tecnología, data e información; el de la planificación urbana; el foro de desarrollo económico y regulación; el de transporte sostenible; y el de la sociedad del futuro. Todo ello con una mirada puesta en la integración de contenidos tecnológicos, sociales económicos, medioambientales y regulatorios para tener esa visión transversal y armonizada del ecosistema de la movilidad sostenible.

- ¿Qué es lo que distingue a este evento de otros?

En Europa no ha habido nunca un evento integral 360 grados de estas características. Ha habido congresos sectoriales, pero ninguno de carácter transversal e intersectorial, poniendo en valor todo el ecosistema de la movilidad y abordando el futuro desde todas sus diferentes perspectivas. En IFEMA MADRID hemos sido elegidos dos años como mejor centro de congresos a nivel mundial, tenemos experiencia en hacer eventos globales de prestigio internacional y hemos querido tomar este liderazgo que no ha tomado nadie en Europa. En España también tenemos ideas y podemos abanderar el discurso en torno a la movilidad.

- ¿Por qué el GMC es el ‘place to be’ para las empresas de los sectores involucrados en la nueva movilidad?

Porque será un encuentro de alto nivel que reunirá a los líderes internacionales de los distintos segmentos de actividad para ofrecer soluciones y experiencias, y recabar también la atención de inversores hacia nuevos proyectos. Va a ser punto de encuentro, de networking y de alianzas en un momento clave por la llegada de los fondos Next Generation. Un estudio realizado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles (ANFAC) nos mostró que el sector de la movilidad sostenible va a mover un volumen de negocio de más de 300.000 millones al año, atraerá una inversión de 54.000 millones de euros para todos los sectores involucrados y generará alrededor de un millón de empleos.

- De entre todos los líderes y referentes empresariales que participarán, ¿cuáles son los ‘speakers’ más destacados?

Si tengo que elegir invitaría a no perderse a Michio Kaku, reputado físico, futurista y científico americano que expondrá la ponencia “Movilidad Sostenible: Viaje 2050”; a Jeffrey Sachs, ex asesor de la ON, que va a hablar sobre el futuro de la movilidad sostenible y su impacto sobre el cambio climático. O la analista Shivvy Jervis, que intervendrá en la charla movilidad 5.0, con un enfoque más centrado en el ciudadano; o la especialista de planificación urbana de Singapur, Ayesha Khanna, que va a abordar ciudades inteligentes para una mejor planificación y gestión de servicios urbanos... Y también la participación del Rey, como presidente de Honor, y la del presidente del Gobierno.

Para más información, puede consultarse aquí la agenda completa: www.ifema.es/global-mobility-call