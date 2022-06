González Roiz: “Atraigamos sectores como el digital, que no erosiona el paisaje”

Despegamos: “Mi nombre es Andrés González Roiz, tengo 41 años y soy natural de Oviedo, donde cursé estudios en el colegio Santa Teresa de Jesús, me trasladé a Madrid para formarme como piloto comercial y a los dos meses de realizar los exámenes teóricos de transporte los atentados del 11 de septiembre golpearon el mundo con el consiguiente efecto dominó en el sector aéreo. Una vez terminado el curso, y dada la situación anterior, tuve que trabajar en diferentes puestos antes de comenzar mi andadura como piloto comercial, así que durante un periodo de cuatro años trabajé como pseudopiloto en Senasa (para el entrenamiento de controladores aéreos) y posteriormente como comercial y coordinador H/24 de la empresa de aviación ejecutiva Skyservice Aviation. Gracias a esta experiencia pude entrar en mi antigua escuela de vuelo en el departamento comercial, que a su vez me abrió la puerta para volver a volar, esta vez como instructor de vuelo. Mientras desarrollaba estas tareas de instrucción y comercial, cerrando un contrato para que una compañía holandesa utilizase nuestro centro de simuladores para las pruebas de acceso a nuevos pilotos, fui invitado al propio proceso de selección, lo que a posteriori me llevaría a mi primera aventura fuera de España”.

Primera escala: “Denim air era una compañía de wetlease (alquiler de aviones y tripulaciones a terceros) y esto me llevó a volar para compañías basadas en España, Nigeria y Libia. Una auténtica aventura. Lamentablemente, con la crisis de 2008 la compañía cesó operaciones y eso me llevó al segundo capítulo de nuestra aventura, esta vez volando para la aerolínea nacional de Letonia (Airbaltic), donde trabajé durante cuatro años y medio (allí lo cuentan por inviernos) obteniendo el rango de comandante. Un lugar muy bonito y parada obligatoria si se visita el báltico”.

Segunda escala: “Siguiendo con nuestro apetito por viajar, descubrir y buscar aventura en algún lugar más cálido, mi familia y yo nos pusimos el mundo por montera y aterrizamos en Dubái, donde llevamos siete años y medio volando para la compañía Flydubai, continuando mi desarrollo como miembro del departamento de instrucción en factores humanos y donde estoy participando en la implantación de un programa de gestión de cargas de trabajo desarrollado por la NASA”.

Tercera escala. De la cálida Dubái a la memoria lluviosa de Asturias. “Siempre tengo el recuerdo de que solía llover más a menudo, quizá por las ganas que tenía de poder ir al Campo San Francisco o subir al Naranco para poder jugar con mis amigos. Lo que más me hace viajar en el tiempo es el olor de los eucaliptos en verano, me lleva de vuelta a mi niñez camino de la playa en coche con las ventanas bajadas… El olor a tierra mojada con la primera lluvia, el olor de las castañas asadas en el paseo de los Álamos durante el otoño, el inconfundible aroma de las sidrerías... ¿Volver? Pues tarde o temprano regresaremos, eso siempre lo hemos tenido claro, pero vamos a disfrutar un poco más de esta experiencia. Echamos de menos su gente, la hospitalidad asgaya, la sensación que tengo cuando regreso a casa de que el mundo se para en seco, donde me doy cuenta de lo rápido que vivimos hoy en día y el mimo por la calidad de vida que tenemos en Asturias”.

Cuarta escala. “Asturias se ve desde la distancia como un pequeño remanso de paz, donde la vida transcurre con tranquilidad. Asturias se ha mantenido como paraíso natural no solo por sus Reservas de la Biosfera, sino también por el cuidado de su gente. Esto, siendo uno de los mayores atractivos de Asturias, se convierte también en su talón de Aquiles, pues hace que nuestra economía gire mayoritariamente en torno al turismo; quizá deberíamos utilizar esa tan bien ganada reputación para atraer a sectores como el digital, que no erosiona el paisaje o el modelo de esta Asturias natural. Generando campañas e incentivos para atraerlos a nuestra tierra”.

Ejemplo de esta digitalización “podría ser el campo de los creadores de contenido en plataformas digitales, porque está demostrado que sus intervenciones generan repercusiones mediáticas difíciles de igualar con las campañas de publicidad habituales. Pongamos como ejemplo Dubái. Cuando se levantaron las restricciones por el covid (siendo una de las primeras ciudades en hacerlo) se generó mucho movimiento hacia Dubái de estos nómadas digitales que ha supuesto de manera gratuita el mejor escaparate de la ciudad para el mundo, no solo eso, sino que muchas empresas digitales han terminado instalando su base de operaciones en Dubái por su apuesta en este mundo digital. Manteniendo nuestro ethos podemos dar un paso hacia el futuro”.

Aterrizaje: “Al asturiano que quiera buscar un futuro fuera le diría qué las únicas barreras y fronteras son las que nosotros nos ponemos, que viajar y ver mundo modifica y amplía la forma de ver las cosas y que los profesionales españoles estamos muy bien considerados en el extranjero”.