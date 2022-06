Latre arranca en Gijón dando caña a la alcaldesa y al Sporting: así fue el estreno de su espectáculo en el Jovellanos

Comenzó con guiños a la Duquesa de Alba, Rajoy o Tamara. Pero enseguida tocó todos los palos de la actualidad nacional y local. Carlos Latre, en el primero de sus tres espectáculos “One show man” en el Jovellanos –repite hoy a las 20.30 y mañana a las 19.00 horas–, lanzó muchos guiños a Gijón y a Asturias con sus imitaciones. No se libraron ni la alcaldesa de Gijón ni el Sporting. A Ana González le cayó la pulla en la imitación de Antonio Ferreras en “Al Rojo Vivo”. “La alcaldesa dice que no usemos el ‘ok’ por WhatsApp, y tenemos un lío con la etiqueta ecológica de los coches, hay quien dice que la estampemos en la frente y a tomar vientos”, comentó. Para el Sporting, Josep Pedrerol, desde su “Chiringuito”, se refirió a la posible venta al grupo mexicano Orlegui. “No me imagino al Pitu Abelardo con un gorro mexicano, sería Speedy Gonzales”, indicó.

La música tuvo mucho protagonismo. Latre se puso en la piel de dos asturianos Víctor Manuel y Luz Casal –también en el actor Arturo Fernández o el seleccionador Luis Enrique–. Asimismo cantó como Julio Iglesias, Pablo López o Miguel Bosé. Parodió a “La casa de papel”. Y consiguió que el público no parase de reír. “Estoy feliz aquí, hacía mucho que no venía, vamos a reírnos”, señaló. Dicho y hecho.