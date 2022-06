Asturias reescribe el “Ulises”: dieciocho escritores hacen una versión de la popular obra justo cuando se celebra su centenario

Es la osadía literaria del año en Asturias. Nada menos que reescribir el “Ulises”, la obra cuyo centenario se cumple este 2022, con la que James Joyce multiplicó por infinito las posibilidades de la escritura novelística y, al tiempo, dividió el mundo lector en dos mitades: están quienes logran terminarla, asombrados pero sin entenderla del todo, y quienes tratan de leerla una y otra vez con desespero. Un grupo de 18 escritores asturianos firman el volumen “Ulises Redux”, editado por Luna de Abajo, y donde cada uno de ellos se hace cargo de reinterpretar uno de los 18 capítulos de la novela que cuenta todo lo que vivieron, por dentro y por fuera, Leopold Bloom, Stephen Dedalus y Molly Bloom aquel 16 de junio de 1904 en Dublín.

“Es un atrevimento absoluto, una locura”, reconoce el escritor Javier Lasheras, uno de los tres padres de esta criatura que pretende actualizar la “novela-monstruo”, como la calificó el propio Joyce. Junto a Lasheras, Fernando Fonseca y Jorge Ordaz, también escritores, crearon el Círculo de la Calle Ulises para celebrar, cada 16 de junio, el Bloomsday, el día en que los devotos del “Ulises” homenajean a Leopold Bloom comiendo o cenando, como los protagonistas del libro, riñones de cordero y emparedados de gorgonzola. Pero este 2022, año del centenario, la celebración tenía que ser especial y pensaron que en vez de convocar una mesa de sesudos expertos, mejor dar rienda suelta a la creación literaria. Al fin y al cabo, eso es el “Ulises”: el big bang de la escritura moderna. “Pensamos inicialmente una lista de 60 autores que luego ampliamos a 80 de ámbito español, pero luego nos dimos cuenta de que en Asturias teníamos suficiente categoría literaria y autores de primera magnitud y al final nos quedamos con estos 18, uno por capítulo. Fue un auténtico dolor tener que hacer la selección por la gente que hubo que dejar fuera, amigos en algunos casos”, explica Lasheras, quien agradece al escritor Francisco García Pérez, ex director del suplemento “Cultura” de LA NUEVA ESPAÑA, el descubrimiento del “Ulises”. “Haciendo memoria, creo recordar que fue hace más de 30 años, cuando yo era muy joven, durante la presentación de algún libro o conferencia, Paco mencionó el ‘Ulises’ de Joyce, la metempsicosis, el lenguaje torrencial, el uso del monólogo interior y no sé cuántas palabras más que me dejaron sorprendido... y alucinado de mi inmensa ignorancia. Y así hasta hoy, de ignorancia, digo”.

Hecha la lista, el único requisito que impusieron a los seleccionados era que la acción transcurriese durante el Bloomsday, el 16 de junio. Luego, el estilo, la intención literaria y el género elegido, corría de la mano de cada autor. Así, la nómina de autores que participan en este “Ulises Redux” (un adjetivo que en inglés se aplica a algo que se ha recuperado o se ha hecho popular de nuevo) está compuesta por: Francisco Alba, Ernesto Colsa, Javier García Rodríguez, Manuel García Rubio, José Havel, Ricardo Labra, Fernando Menéndez, Natalia Menéndez, Pepe Monteserín, Tino Pertierra (periodista de LA NUEVA ESPAÑA), Miguel Rojo, Jorge Salvador Galindo, Leticia Sánchez Ruíz, Carolina Sarmiento y Socorro Suárez Lafuente. “Pero también hay un décimonoveno autor”, añade Lasheras. “Y es el dibujante Alfonso Zapico, que nos ha hecho la ilustración de portada”. Zapico, autor de la novela gráfica “Dublinés”, sobre la vida de Joyce, ha cedido una ilustración que refleja “ese instante en el que Joyce pasa al ataque contra una Irlanda gris, con una sociedad paralizada y una Iglesia conservadora; ese momento en el que decide luchar con las únicas armas que son su mujer, Nora, y el arte de la literatura”, explica Lasheras.

El placer del lenguaje

En el prólogo de “Ulises Redux”, los tres promotores de la obra (Lasheras, Fonseca y Ordaz) aseguran que cada uno de estos 18 “joyces” asturianos “ha sabido captar no sólo la acción del Ulises, sino también, cien años después, un renovado placer por el lenguaje y la multiplicidad de las formas narrativas”. Como el “Ulises” de Joyce, son 18 capítulos divididos en tres partes. “En nuestro caso, 4 capítulos son ensayos y 14 ficciones. Todos usan muy diferentes recursos estilísticos, pero sin olvidarse del hilo conductor del Ulises de Joyce, siguiendo su estela y sus peripecias pero con nuevas visiones, personajes y situaciones que también nos hablan de lo que nos sucede hoy en día al común de los mortales”, explica Lasheras sobre esta actualización de la actualización que Joyce hizo del personaje homérico que emprende el camino hacia Ítaca.

Los escenarios de “Ulises Redux” transcurren “por lugares reconocibles de Oviedo, Gijón y Avilés, pero también por Dublín, Barcelona, Francia o Gibraltar” explica Lasheras, quien confiesa que, como lector, esta obra capital de Joyce le resulta “más ajena” porque además “para leerlo bien tendría que saber muy bien el inglés”. No obstante, como escritor, insiste en el valor que tiene Joyce. “Es un escritor que hace saltar la banca y el ‘Ulises’, en fin es esa caja de herramientas que abre un sistema literario lleno de constelaciones”.

“Ulises Redux” se presenta este jueves día 16, Bloomsday, a las 19 horas en la terraza de El Manglar (Martínez Vigil, 14) con la participación de Fernando Fonseca, Leticia Sánchez Ruiz, Jorge Ordaz y Javier Lasheras.