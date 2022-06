“Haremos un Festival de Eurovisión de América Latina que potencie su música en el mundo”

Su vocación ha sido siempre hacer realidad la misión educativa de la televisión, especialmente de la pública que define por su capacidad de empoderar a los ciudadanos y de crear vínculos. Cree en la defensa de la diversidad, ideológica, pero también cultural y lingüística. La televisión pública tiene poderosos enemigos que han utilizado sus tribunas para atacarle personalmente acusándolo de malas praxis en su gestión en la universidad o tergiversando una de sus conversaciones con los trabajadores de Radiotelevisión Española.

–Empezaremos con una pregunta clásica: cuando va al Parlamento, le machacan por la audiencia. ¿Cree que una televisión pública tiene que preocuparse de la audiencia?

–No. El Consejo tomó posesión en marzo de 2021. Había poca inversión en programas. Y cuando se empezó a movilizar la inversión, en el último semestre del año anterior, subimos de audiencia. Los meses de este año son muy positivos. El último mes estamos en un 9,5% de share.

–¿Qué balance hace de la “operación Eurovisión”, del Benidorm Fest hasta la final de Turín?

–Es una operación que hay que situar en su contexto. Primero, no estábamos en el concierto internacional, estábamos de los últimos. El segundo elemento es que salíamos de una pandemia. Había que revitalizar una zona muy afectada por la caída del turismo, como era Benidorm. Hicimos un acuerdo con la Generalitat y con el Ayuntamiento de Benidorm. Muy positivo. Y luego había que ayudar a la música, a la música joven y renunciamos a los derechos. Hicimos un festival para ampliar la visibilidad de esa música joven. Y el resultado ha sido que hemos tenido éxito de audiencia, que hemos competido bien en Turín y que también marca una conexión con la audiencia joven.

–¿La idea es ampliarlo o extenderlo?

–Vamos a salir a ganar la próxima vez. Estábamos también para organizarlo, pero al final si renuncia Ucrania, será la BBC la que lo organice y entonces nosotros nos vamos a desdoblar.

–¿Cómo?

–Un Festival de Eurovisión de América Latina, pero de otra manera. Es recuperar también aquel festival de la OTI que se hacía, pero de otra forma. Estamos pensando una forma muy novedosa que implique las redes sociales, que potencie la capacidad de la música latina de verse en el mundo.

–Esta operación es un ejemplo de la televisión pública que le gustaría impulsar en esta etapa.

–La televisión pública tiene que estar en los lugares y momentos esenciales. Es imprescindible para la democracia, es imprescindible para el sentido crítico. Y es imprescindible también para sostener el periodismo de calidad.

–¿En el deporte también?

–Sí. Lo define muy bien la nueva Directiva Europea del Deporte. La apuesta que estamos haciendo en Radio Televisión Española no es solo el fútbol de gran competición de los equipos nacionales, sino en todas las federaciones más o menos populares. Y ahora vamos a redoblar nuestra apuesta con el deporte olímpico. Estamos también trabajando para que, junto con la red europea de Eurovisión, seamos los propietarios de los derechos de la transmisión deportiva de los Juegos Olímpicos.

–¿Y hay dinero para este proyecto?

–Hasta ahora lo tenemos. Con la previsión de ingresos que tenemos se amortiza bien con el gasto que supone en la parrilla, es compatible con otras inversiones. Nos está rindiendo muy bien el fútbol. Hemos conseguido en la final de la UEFA League picos de un 57% de audiencia. Los partidos de la selección están entre el 20 y el 26. Hay que estar en los momentos esenciales con la función esencial de la televisión pública, allí donde corresponda.

–El fin de la tasa a los operadores de telecomunicaciones, ¿es una amenaza para la financiación de la televisión pública?

–El principio básico era que si nosotros, como radiotelevisión pública, renunciamos a la publicidad, tenemos que tener alguna compensación de quienes se han quedado con todo el mercado publicitario. Esto se mantiene, al mismo tiempo que creo que es un momento para decir que probablemente nuestro sistema no sea malo, porque, aunque perdamos algo, porque las telecomunicaciones dejan de financiar una parte, la situación en Gran Bretaña es más grave. Allí la supresión de la tasa está prevista en tres o cuatro años y en Francia ha sido radical. Nosotros, por lo menos, tenemos asegurado que con esa tasa vamos a mantener una financiación razonable. No hay democracia sin televisión pública, y es muy importante que en Europa se siga apostando por eso.

–Las directivas comunitarias la han tratado como un servicio comercial y no como un servicio público.

–Lo digital parecía que era que todo el mundo puede competir con todo el mundo. ¿Y qué ha sucedido? Pues que no todo es para bien. Ahora hay una sensación bastante sólida en la Comisión Europea, en el Parlamento, en los Estados de que o trabajamos todos juntos (desarrollo digital, alta tecnología, inteligencia artificial, derechos digitales y audiovisual) o perdemos una esencia de lo que puede ser Europa en el futuro, de lo que es.

–Ese discurso todo el mundo lo compra, pero cuando hay que concretar en la ley audiovisual española que se acaba de votar, se legisla a favor de las privadas...

–Que la ley determine que Radiotelevisión Española puede apoyar productoras que están alineadas con otros canales, entre comillas independientes o no independientes, no quiere decir que Radiotelevisión Española no haga una apuesta firme por la producción independiente y la vamos a hacer en programación, con respeto a los derechos de todos, pero la vamos a hacer firmemente.

–Los adversarios/competidores son potentes porque a usted, personalmente, también le han intentado abrir en canal en sus finanzas privadas.

–El puesto que ocupo conlleva esto. Lo llevo con deportividad. Es decir, si a mí me dijeran cómo me gustaría que hablasen de mí en los medios, yo pediría que haya veracidad, que comprueben las informaciones y que no transmitan ningún bulo.

–Entonces, ¿no tiene usted escondidos dosieres de periodistas?

–Siempre he defendido los consejos de redacción, que son aquellos lugares donde la redacción de un medio puede expresar la defensa de su independencia. En este caso tenemos un estatuto que dice si alguien no quiere firmar una información, no la tiene que firmar. Si alguien recibe algo que atente contra su independencia profesional, puede manifestarlo, y además hay una línea editorial de la Corporación que tiene que ser independiente, que tiene que ser neutral políticamente y tiene que ser avanzada, socialmente comprometida. La puerta de mi despacho de presidente va a estar siempre abierta.

–Este consejo fue resultado de un cambio legislativo. ¿Está contento de cómo está funcionando la gobernanza?

–He aprendido que tienes que tener, en todos los momentos de tu vida, siempre un cierto descontento para mejorar y una cierta rebeldía para cobrar fuerza por ese cambio. El concurso público es un avance. La elección por una mayoría de dos tercios también lo es y en este proceso se han arrastrado algunos aprendizajes que nos llevarán a mejorar en el futuro.