El Pez Burro nada entre amigos

A Nacho Beltrán le gusta comprar lo más posible en su “pueblo”, Salinas, y si es a amigos o conocidos de toda la vida, pues mucho mejor. “Creo en eso de que a mi me irá bien si a los de alrededor les va bien, y si puedo aportar algo, pues lo hago. ¿Por qué voy a irme fuera si lo tengo al lado?”.

Habla Beltrán a las puertas de su restaurante, El Pez Burro. Está en San Cristóbal (Avilés), a tiro de piedra de Salinas –desde el alto hay una vista impagable de la popular localidad costera de Castrillón–, aunque a él se le antoja grande la distancia. Porque de poder quedarse en Salinas, lo hubiera hecho. “No me gusta alejarme de casa”, dice más en serio que en broma.

A su lado ríe Javier Quero, pues exagera un poco el cocinero. Tarda Quero unos pocos minutos en plantarse con su furgoneta en San Cristóbal. Es el panadero de El Pez Burro y, por supuesto, amigo de Nacho Beltrán, condición que cumplen casi todos los que llenan la despensa del restaurante. Por ejemplo, el frutero, Juan Gil, el “mejor surfero de Salinas”, con el que comparte vieja amistad. Se ha dejado caer también Gil esta soleada mañana de junio por el local para entregarle unas cuantas frutas, verduras y un buen manojo de perejil.

“Lo que trae concretamente no lo sé. Ellos deciden por mí, saben lo que necesito”, expone Beltrán. Así sucede también con el panadero, quien cada día deja en el restaurante de su amigo las mejores hogazas, esas que considera que están en su punto óptimo y han salido estupendas del obrador. Hoy son de masa madre de trigo, centeno, maíz y pasas, y maíz con pipas. “Cada día traigo algo distinto. Él se adapta, es buen cliente y muy fácil de contentar”, asegura Javier Quero.

Regenta la famosa Panadería Florencio, un negocio que este mismo año cumple 40 de andadura. Fue fundando por su padre Florencio Quero, ya fallecido, con el que aprendió todo lo que hay que saber del pan y de los secretos de la harina y del obrador. En su madre Carmen González también tiene buena maestra. Regenta esta la confitería Carmen con la ayuda de su hija Elizabeth.

“Somos mi hermana y yo la segunda generación. Mi padre fundó una panadería pequeña y poco a poco ha ido creciendo”, apunta el panadero, quien no da muchas vueltas para explicar el secreto de su éxito, pues Panadería Florencio está en la lista de reputados restaurantes y cocineros asturianos. “Somos artesanos, evitamos la maquinaria industrial, cuidamos el producto, hacerlo con mimo y buena materia prima. No hay más”, describe. La harina de trigo y centeno procede fundamentalmente de las afamadas harineras castellano-leonesas de Palencia, Zamora, Arévalo; la de maíz es de El Molín de la Vega, de Cañedo (Pravia), que muele a piedra.

De Panadería Florencio salen unos 800 kilos de pan al día, pero con el verano el trabajo se dispara y pueden superar la tonelada. “Servimos a diario, en función del consumo, y también dejamos mucho precocinado y luego en los restaurantes le dan el último horneado”. Para Quero es fundamental el apoyo de la hostelería a los productores locales y valora mucho la mayor atención que de un tiempo a esta parte suscita el pan, un básico a la mesa. “Procuramos adaptarnos a lo que necesitan, vemos lo que más les conviene. Está bien que pidan y exijan, porque nos hace crecer, mejorar y no dormirnos”.

Pero lo dicho, Nacho Beltrán no le da mucha guerra. Ni a él, ni al frutero Juan Gil ni al resto de proveedores. Son amigos y hay confianza para dejarse en sus manos. Sabe que le servirán lo mejor, porque la calidad es lo básico para esa sencillez de la que hace gala en su cocina y defiende a capa y espada en un contexto actual en el que más bien es todo lo contrario, con creaciones imposibles, mezclas extrañas, platos en los que muchas veces no se sabe lo que se está comiendo y “alguna que otra tontería”, como él mismo describe. “Me gusta este mundo, pero no me gusta mucho la deriva que está tomando”.

Nacho Beltrán siempre quiso dedicarse a los fogones, pero sus padres le disuadieron de ello. Así que cuando pudo, lo hizo: se fue a estudiar a la escuela de hostelería de Gijón a finales de los 90. Después de trabajar para algunos de los mejores, apostó por abrir su propio restaurante, algo con lo que soñó toda la vida. Y en El Pez Burro hace lo que quiere, que no es otra cosa que “cocina sencilla, basada en el producto, el respeto a este, de lo más natural posible”. En San Cristóbal se puede comer “buen pescado, arroces, poca carne y todo con elaboraciones sencillas. Siempre lo que haya de temporada. Ahora voy a empezar con la parrilla, está al llegar el bonito...”.

Sencilla su cocina. Y sencillo el autor. Porque aborrece Beltrán tener que dar la cara: “El cocinero debe estar en la cocina. Yo de allí apenas salgo”. Huye de las florituras en el plato y del “cocinero espectáculo”, una faceta cada vez más extendida en el mundo de la gastronomía. Sus amigos y proveedores lo saben, por eso esta mañana en la que los citó para este reportaje ha tenido que aguantar muchas bromas y caras de incredulidad. “No me gusta salir. Lo he hecho por ellos”, zanja.

Es su decisión y hay que respetarla. Pero antes de acabar, otra cosa más: ¿por qué el nombre del restaurante? “No, en la carta no lo hay, no es de aquí”, ríe por fin el chef.

Es el pez burro o borriquete un pescado blanco que sobre todo se pesca en el Atlántico, especial en la costa de Cádiz. Se podría pensar que el nombre viene, entonces, por el origen andaluz de Nacho Beltrán, que llegó de muy chico a Salinas cuando su padre se trasladó a trabajar a la antigua Cristalería Española. Pero tampoco es esta la explicación.

Es más sencillo y, cómo no, tiene que ver con la cercanía y la amistad: “Salió de una tarde de cervezas entre amigos. Me gustan mucho los burros, empezamos a pensar, una cosa llevó a la otra, por el medio cervezas...”. Y apareció un Pez Burro en San Cristóbal.