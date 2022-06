¿Cómo será la EBAU a partir de 2024? No será única, pero tampoco habrá 17 pruebas distintas

La nueva EBAU que está cocinando el Ministerio de Educación será más competencial (y menos memorística) para adaptarse a la Lomloe, sin embargo, no será un examen único como reclaman los estudiantes. Fuentes del equipo de Pilar Alegría explican que la futura prueba de acceso a la universidad, que se aplicará a partir de 2024, tendrá una parte común para todas las comunidades pero se respetará las competencias de las autonomías y de las instituciones académicas. La posición en este sentido del Rectorado de la Universidad de Oviedo es claro. “La Selectividad debe tener una base homogénea, no podemos generar microsistemas universitarios en el país”, manifestó Ignacio Villaverde el pasado viernes, coincidiendo con el final de la EBAU ordinaria en Asturias, a la que se presentaron 4.407 alumnos.

Los detalles de la futura macroprueba se conocerán en julio. Esa es la fecha que maneja el Ministerio para hacer público un borrador que está siendo pactado con el equipo de Joan Subirats y los rectores. A partir de ahí, el real decreto atravesará el proceso burocrático habitual: pasará por la conferencia sectorial (donde se reúne el ministerio con las autonomías), el Consejo Escolar y el Consejo de Estado. Finalmente, en octubre o noviembre, el Consejo de Ministros lo ratificará definitivamente. Los expertos nacionales aseguran que la Selectividad deberá ser competencial “porque sino el bachillerato no lo será y habremos perdido una oportunidad de oro”. ¿Y cómo se traduce eso en las preguntas? David Bueno, biólogo en la Universidad de Barcelona pone un ejemplo: “Una pregunta clásica sería: ‘Mitocondrias: estructura y función’. Por contra, una competencial sería: ‘Se ha descubierto un nuevo gusano en el mar Egeo sin mitocondrias. ¿De dónde sacan la energía estos gusanos?’”. Carlos Elías es catedrático de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid y lamenta que en Lengua Castellana actualmente “solo se valora un contenido memorístico que está hoy en internet”. “En lugar de pedir un comentario de texto, se debería pedir a los aspirantes que escribiesen un texto”, opina. Para Clara Grima, profesora titular de Matemática Aplicada en la Universidad de Sevilla, directamente “la Selectividad actual no sirve para nada; no te dice nada del talento matemático de los estudiantes”. “Los exámenes competenciales son necesarios para desarrollar el talento humano, que es lo que no tienen los ordenadores”, indica.

En toda España –a falta de que esta semana lo hagan los catalanes y los andaluces– hacen la EBAU más de 200.000 alumnos. Algunos de ellos –diez son asturianos y el resto, de otras comunidades– están representados en este reportaje. Son la nueva generación de universitarios. En la fase ordinaria, en el Principado se examinaron más de 4.500, que conocerán como tarde sus notas el próximo lunes día 20. La prueba extraordinaria, que podrá reunir por primera vez a alumnos con alguna asignatura suspensa en el Bachillerato, será del 6 al 8 de julio. Atendiendo a las estadísticas, la mayoría de los jóvenes que hacen la EBAU en Asturias se quedan en la Universidad de Oviedo. Solo un 16% (unos 700) se va fuera y la mayoría los hacen la Universidad de León para estudiar carreras que no hay en la región.

El modelo fácil de examen que se aplica desde 2020 por la pandemia, dando más preguntas a elegir a los aspirantes, ha provocado récords de aprobados desde el inicio del covid. Prueba de ello es que junio de 2021 hubo un 96,41% de aprobados y una calificación media de 7,646. En consecuencia, las notas de corte han crecido aquí y fuera. En concreto, en la Universidad de Oviedo la nota de acceso más alta está en el doble grado de Física y Matemáticas, con un 13,234. Eso supera a Medicina, con un 13,01. Cada curso en la institución académica asturiana entran unos 4.000 nuevos estudiantes de grado. En el 2021/22 hubo 4.225 para 5.177 plazas –el valor medio de ocupación de la carreras es de un 81,6%–, mientras que hace diez cursos había 5.177. Es decir, que se perdieron en este periodo casi 1.000 universitarios (952), a consecuencia, entre otros factores, de la crisis demográfica.