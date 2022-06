La Universidad de Oviedo y el CSIC asturiano colocan a 83 investigadoras entre las mejores del país

Ochenta y tres investigadoras de la Universidad de Oviedo y del CSIC en Asturias compiten en la élite nacional de la ciencia. Así se desprende del primer ranking nacional de mujeres elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con el objetivo de visibilizar el talento femenino que hay en los laboratorios. La clasificación está compuesta por 5.000 profesionales (españolas y extranjeras que trabajan en nuestro país), que han sido ordenadas por su índice h (mide la productividad y el impacto de las publicaciones) y el número de citas, atendiendo a sus cuentas en Google Scholar. El puesto más sobresaliente para una asturiana es el 71 y lo ocupa Adonina Tardón, primera catedrática mujer de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Oviedo. Su mensaje es claro: “Tenemos que creérnoslo”.

La investigadora del Instituto Universitario de Oncología del Principado (Iuopa) asegura que para entrar en el top cien nacional no hay secretos, sino “mucho trabajo, dedicación y lucha contra los estereotipos”. “Hoy en día podemos hacer ciencia igual que los hombres”, afirma. Tardón se confiesa “orgullosa” de su posición, especialmente por la especialidad que representa: la Epidemiología y la Salud Pública, “muy desconocidas hasta que apareció el covid”. “En investigación los frutos tardan en recogerse y esta posición en el ranking me supone una gran alegría. No obstante, yo solo soy la punta del iceberg, formo parte de un grupo de investigación muy grande, en el que por cierto dominan las mujeres. Todo lo que soy se lo debo a la Universidad de Oviedo”, manifestó.

Entre las 5.000 mejores científicas del país figuran, por supuesto, más asturianas. Marta Sevilla, del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, del CSIC, ocupa la segunda posición regional: la 119. “Creo que la clave de que mi investigación esté tan arriba es que se centra en el desarrollo de materiales para tecnologías de almacenamiento de energía, que son un pilar fundamental en la transición energética que debemos abordar para frenar el deterioro cada vez mayor de nuestro entorno, como reflejan muchas políticas actuales”, señaló.

Sin tener datos oficiales, pero “teniendo en cuenta que nuestra población es cada vez menor”, Sevilla opina que el número de científicas asturianas que aparecen en la clasificación nacional (al menos 83) es “importante”. Sobre todo, puntualiza, “porque la clasificación se basa en Google Scholar y no todas las investigadoras lo tienen”.

Por detrás de Adonina Tardón y de Marta Sevilla, se sitúan Clara González de los Reyes, del Instituto de Productos Lácteos de Asturias (Ipla), en el puesto 154; Patricia Ruas, del mismo centro de investigación del CSIC, en la posición 177; Ana Arenillas, del Incar, en el 213; y Rosa María Sainz, de la Universidad de Oviedo, en el 219. Sainz es la directora del Instituto Universitario de Oncología (Iuopa). “Estoy muy contenta y no solo por mí, sino también por Adonina Tardón, que pertenece al Instituto. Su posición en la clasificación (la número 71) es extraordinaria”, comentó. Esta profesora del Departamento de Morfología y Biología Celular dice que la clave principal del éxito es su equipo científico. Un equipo, subraya, “que lo da todo en el día a día” para luchar contra el cáncer. “Yo he tenido mucha suerte. Primero, por tener grandes mentores durante mi etapa pre y postdoctoral. Y ahora, por la gente que tengo de primer nivel en el laboratorio”, expresó.

Sainz indica que no hay más secreto para alcanzar la cima que “trabajar mucho” y hacerlo por vocación. “Ninguno de los que hacemos ciencia, estamos por cuestiones económicas o por relevancia social, sino por vocación de resolver un problema, en este caso el cáncer”, resaltó. La investigadora cree que el ranking elaborado por el CSIC refleja que en Asturias “cada vez se están haciendo mejor las cosas” y tener a al menos 83 mujeres representadas en la lista es “algo muy relevante”. Sobre todo es un éxito para la Universidad de Oviedo, que ha colocado a 70 en la clasificación. “Esto es un incentivo para que la Administración siga apostando por la ciencia e invierta en ella. Creo que la iniciativa de hacer este ranking es importante porque visibiliza la labor científica de la mujer y anima a la gente joven mostrando referentes”, afirmó Sainz, para rematar: “Estar arriba en las listas es posible también siendo mujer”.