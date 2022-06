Avelino Corma: “El carbón ya no es una opción energética pero se pueden hacer cosas con él más pequeñas”

El químico Avelino Corma Canós fundó el Instituto de Tecnología Química y en 2014 recibió el premio “Príncipe de Asturias” de Investigación Científica y Técnica, junto a sus colegas estadounidenses Mark E. Davis y Galen D. Stucky. En esta edición regresa a Asturias como jurado.

–Este es un momento de reconversión económica total.

–Y profunda. Esta vez va en serio. Hay que reconstruir toda la parte industrial para adecuarlo a la descarbonización.

–En Asturias ha habido mucha resistencia.

–Hace un par de años me preguntaron en una conferencia en Asturias y contesté que mejor se dieran prisa, que era irreversible, un objetivo definitivo y claro. Por supuesto que con el carbón se pueden hacer otras cosas, materiales, fibras de carbono, serán producciones más pequeñas que las que se extraían para la combustión, pero esa es la dirección. Energéticamente el carbón ya no es una opción.

–Y el gas está siendo utilizada como arma de guerra.

–Se decía hace tiempo que había dos armas estratégicas, una la energía y otra el agua. Estados Unidos ha reaccionado rápidamente con el gas de fracking (fracturación hidráulica del suelo) y ha solucionado su problema de gas. En Europa el gran suministrador ha sido Rusia. Por el sur tenemos a Argelia. Lo que Biden puede ofrecer es el 10% de lo que consume Europa, luego somos muy dependientes, mucho. Es obligado ahora que funcionemos con renovables.

–¿Por cuáles hay que apostar? ¿El hidrógeno?

–El hidrógeno, en realidad, no es más que un vector energético; lo importante es electrificar, y para esto está la nuclear...

–Que ya no tiene tantos detractores.

–En algunos sitios, pero veo países como Finlandia, Suecia, Francia... Francia está aumentando su capacidad de energía nuclear para generar electricidad.

–La nuclear es relativamente accesible.

–La inversión es muy elevada y el tiempo de amortización muy alto. Lo que se está desarrollando en este momento son minireactores nucleares; reactores modulares, más pequeños, donde la inversión es menor, se adapta a una necesidad y una zona, y cuando se necesita más, se van acoplando más. Tiene el inconveniente de los residuos nucleares, entonces no nos queda mucho más que la eólica y la solar. Es donde yo aconsejo invertir cuando me preguntan. Son accesibles y con el tiempo aumentarán los rendimientos que obtenemos de ellas.

–El mundo está cambiando radicalmente.

–Algunos dirigentes no se dan cuenta de que no es solamente cambiar la electricidad no renovable por la renovable, es que la cantidad de hidrocarburos fósiles que utilizamos en la industria y la locomoción es tremenda, más de la que utilizamos para generar energía eléctrica. Hay que hacer inversiones y además en un periodo de tiempo relativamente corto.

–¿Dejará algún día de subir la factura de la luz?

–Estamos en una situación muy particular. Durante el covid se consumía menos gasolina, con lo cual hubo grandes refinerías que cerraron, pararon. Ahora se está recuperando, hay gran demanda, pero no han puesto todavía sus instalaciones a pleno rendimiento con lo cual hay poca gasolina y aprovechan para subir el precio. No es solamente un problema del precio del crudo: el crudo ya lo hemos tenido a 120 dólares el barril y la gasolina no estaba a 2,10. En este caso es que hay una falta de suministro y quienes lo tienen lo hacen pagar.

–Así que el mercado volverá a estabilizarse.

–Sí, yo creo que sí, en cuanto esas refinerías estén en marcha y la cantidad de gasolina que se produzca sea la suficiente para suministrar al mercado, el precio va a bajar. Bueno, eso espero.

–¿Usted es optimista sobre el futuro? ¿Cree que la raza humana es capaz de gestionar la actual tesitura?

–Nosotros hemos creado nuestros problemas y nosotros buscamos y encontramos siempre nuestras soluciones, ahí es donde la ciencia y la tecnología juegan un papel muy importante. Cuando llegan problemas como los de ahora, acudimos más si cabe a la ciencia y la tecnología.

–Los gobiernos cada vez necesitan más científicos entre sus asesores.

–Todos los gobiernos incluyen en sus comités de asesores a científicos y tecnólogos. Ya Obama, en su tiempo, puso a un físico como asesor suyo directo.