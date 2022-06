Educación en Valores entrará en 3º de la ESO el próximo curso a costa de reducir Historia e Inglés

Educación en Valores Cívicos y Éticos entrará el próximo curso como asignatura obligatoria con dos horas semanales en 3º de la ESO a costa de reducir Geografía e Historia e Inglés. Así lo contempla el nuevo currículo asturiano de Secundaria que acaba de salir a información pública. El decreto de adaptación a la Lomloe también incluye una hora más en 2º para Tecnología y Digitalización, que son los 60 minutos que pierde Matemáticas. En 4º de la ESO, el Principado aumenta su apuesta por la Lengua Extranjera con una hora más e introduce como novedades Digitalización, y Formación y Orientación Personal y Profesional, ambas con tres horas de docencia. Por contra, Filosofía y Lengua Asturiana pierden peso, exactamente una hora menos.

Pese a la entrada en vigor de la reforma educativa, los alumnos asturianos no notarán grandes diferencias en la distribución de materias. De 1º a 3º tendrán once asignaturas comunes (u obligatorias): Educación Física, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera, Matemáticas, Biología y Geología, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música, Física y Química, Tecnología y Digitalización, y Educación en Valores Cívicos y Éticos. Es el mismo número de materias que hay en la actualidad con la única gran diferencia de que Religión a partir de septiembre no contará como nota ni tendrá asignatura espejo (hasta ahora era Valores Éticos) y los estudiantes podrán elegir entre cursar estos estudios o lao que denominan “atención educativa”. Por su parte, se ofertarán cinco asignaturas, como sucede actualmente, para elegir una, con la oferta por primera vez de Digitalización Aplicada.

En 4º de la ESO el esquema ya cambia un poco más. Habrá cinco obligatorias (Educación Física, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera y Matemáticas A o B) y otras diez comunes entre las que se deberán elegir tres. Además, en el último curso de la enseñanza obligatoria habrá cuatro optativas para elegir una y, como sucede en 1º, 2º y 3º, el alumno deberá decantarse entre Religión o “atención educativa”. Hay nuevas asignaturas, como Digitalización, y Formación y Orientación Personal y Profesional, y otras desaparecen o quedan integradas en una como es el caso de la actuales Artes Escénicas y Danza, y Expresión y Creación Cultural que se aglutinan en Expresión Artística.

Ambos modelos, el de la Lomce y el de la Lomloe, convivirán hasta 2024, cuando culmine la implantación de la reforma educativa del Gobierno de Pedro Sánchez. La nueva ley se aplicará ya el próximo curso, pero solo en los cursos impares (en esta etapa, en 1º y 3º de la ESO), de forma que quedarán los pares para al año siguiente. El currículo recién publicado no contempla un aumento en las plantillas de docentes.

Las plantillas no crecerán

La Consejería de Educación sostiene que “las pequeñas variaciones en la carga lectiva de las nuevas asignaturas pueden ser asumidas con el profesorado actual”. Solo hay una materia que “podría generar mayores necesidades de profesorado”. Es Formación y Orientación Personal y Profesional, que se imparte en 4º de la ESO como optativa con tres horas semanales, y que busca “ despertar la curiosidad por el conocimiento de la propia persona, de su proceso de aprendizaje y del entorno sociocultural en el que se encuentra”. Contando con que hubiese este gasto extra, el equipo de Lydia Espina estima un coste máximo de la implantación de la nueva ESO de 194.964 euros en 2023, de 603.500 en 2024 y de 603.500 en los años sucesivos.