La sidra encara su subida de precio y el récord de la denominación de origen

“Los precios tienen que subir, es ley de vida, está subiendo todo; los corchos, las botellas, las etiquetas. En el caso de los cosecheros están subiendo los abonos, el gasoil, la energía. Al final no se puede trabajar a pérdidas. La sidra tiene que subir como sube todo. Hay que tener en cuenta que en el caso de la manzana llevábamos 20 años con los precios congelados. Entonces, los cosecheros ya no aguantan más. En un entorno en el que todo sube, el que suba la sidra y la manzana, no debería sorprendernos”. El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias, Guillermo Guisasola, anunció ayer con estos argumentos el incremento de los precios que se producirá en el sector y que se trasladarán al consumidor. El presidente del Consejo Regulador también abogó por la aplicación de precios distintos en función de la calidad de la sidra y de si alguien la escancia al cliente o no.

Fue el gran mensaje que se trasladó ayer, en la inauguración del Salón Sidra de Asturias 2022 –que se recuperó en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón, después de dos años en blanco–. Guisasola también apuntó que este año va a ser un récord en cuanto a la producción de botellas con origen garantizado de la manzana. “Si el verano es como esperamos, vamos a batir un récord, vamos a tener más de cinco millones de botellas, algo que no se ha hecho nunca”, señaló. Se trataría, si se da el caso, de un incremento de cerca del 22% respecto al máximo histórico del año pasado, que fue de 4,1 millones de botellas con la contraetiqueta de la denominación de origen. Con un precio que suele ser medio euro más que el de la sidra en la que no se garantiza el origen de la manzana, la preferencia del consumidor por las botellas con denominación de origen está creciendo cada año, pero aún sigue siendo apenas un 15% de toda la sidra que se bebe en la región. En el Salón estuvieron representados los 33 llagares que producen sidra con garantía de origen –con las 76 variedades de manzana reconocida– adquirida a 376 cosecheros que este año han recogido 8,6 millones de kilos de manzana, en 950 hectáreas de plantaciones. “Tuvimos una cosecha muy buena, en cuanto a calidad y cantidad”, apuntó Guisasola, que espera que el sector pase página de los “dos años horribles” por la pandemia. En el acto de ayer en la Feria de Muestras de Gijón se entregaron los premios a las mejores sidras de Asturias del año. El primer premio a la sidra natural tradicional, premio “Oro”, fue para la sidra con denominación de origen Quelo, elaborada por el llagar de Tiñana (Siero) con el mismo nombre. Alberto Fanjul, propietario del llagar, señaló que incrementar la denominación de origen protegida es “una garantía de que estamos tirando por la tierra, dando valor a la región. Cada vez la están valorando mucho más (los consumidores), porque estamos haciendo un producto mejor que la que no tiene la denominación”. El premio “Plata” para la sidra natural tradicional fue para la de Sidra Piñera y el “Bronce” para Zythos, de Sidra Herminio. El premio a la mejor sidra natural espumosa fue para Pomarina, del grupo El Gaitero. El premio a la mejor sidra natural filtrada fue para Ramos del Valle, de Sidra Fran. El premio al mejor cosechero 2022 fue para Belén García Valdés, del concejo de Illas. El Consejo Regulador también eligió a la actriz y periodista gijonesa Paula Prendes como Embajadora de la Sidra 2022. Prendes, que irrumpió en el encuentro saliendo de un tonel, señaló con rotundidad su compromiso: “soy muy asturiana. Allá donde voy, intento trasladar los valores de nuestra tierra. Espero que la Unesco respalde la candidatura de la cultura sidrera como patrimonio inmaterial de la humanidad”, dijo, además de recordar que “la mujer y la manzana, tienen que ser asturianas”.