“Comerciar con la sangre de nuestros hermanos es horrendo, es atroz, es inhumano y este congreso nacional no debe dudar ni un solo instante entre sus sublimes principios y el interés de algunos individuos”. Con estas palabras defendió Agustín de Argüelles ante las Cortes de Cádiz, en 1810, la abolición de la esclavitud. Fue el primer gran hito en esa lucha en España, y el inicio de un camino que llevaría varias décadas y en el que, además de Argüelles, jugó un papel destacado otro asturiano: José María Queipo de Llano, conde de Toreno.

El historiador Jesús Sanjurjo Ramos, investigador de la Universidad de Cambridge, arroja una nueva perspectiva sobre el proceso para acabar con el comercio de esclavos y, en última instancia, abolir la esclavitud en la España del siglo XIX, en su libro “In the Blood of Our Brothers. Abolitionism and the End of the Slave Trade in Spain’s Atlantic Empire, 1800-1870”, editado por la Universidad de Alabama, que se presentó ayer en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), cuya sede se localiza, precisamente, en el palacio del conde de Toreno. Entre el público se encontraban los padres del conferenciante, los expolíticos socialistas Pedro Sanjurjo y María José Ramos.

Sanjurjo Ramos –que fue presentado por la catedrática de Derecho Internacional Público Paz Andrés Sáenz de Santa María y por el subdirector del RIDEA, Andrés Martínez Vega– destacó precisamente la feliz coincidencia de presentar el estudio en el antiguo palacio del conde de Toreno y en una sala en la que se custodian sendos retratos de esos dos referentes del abolicionismo, Argüelles y Queipo de Llano.

En una didáctica exposición, Sanjurjo Ramos detalló cómo en los primeros años del siglo XIX los británicos tomaron la iniciativa en la erradicación del comercio de esclavos. Un cambio de mentalidad que, más allá de las cuestiones humanitarias, tenía también un trasfondo económico y comercial, debido al avance de la industrialización en Gran Bretaña. Agustín de Argüelles, que había sido enviado español en Londres y mantenía contacto con los agentes británicos, abanderó esa lucha en las Cortes de Cádiz, en una fecha tan temprana como 1810, pero se encontró con la resistencia feroz de los diputados cubanos, lo que impidió que la iniciativa prosperase.

Argüelles, explicó Sanjurjo Ramos, acabaría desencantado de la lucha contra el comercio de esclavos, debido a las sucesivas revoluciones americanas y a lo que consideró una “traición” de los diputados de aquellos países, y también por el trauma que supuso la ruptura dentro del partido liberal, que le llevó a priorizar otros frentes primero en el Trienio Liberal (1820-1823) y después en su retorno a España tras la amnistía de 1834. Pero en estos años, su lugar como baluarte de la lucha contra el comercio de esclavos lo ocupó Queipo de Llano.

Los asturianos, especialmente Argüelles, sería después referente para figuras notables de la lucha contra la esclavitud, como Domingo María Vila o Concepción Arenal, que tuvo una destacada participación en un certamen de poesía organizado en 1866 por la Sociedad Abolicionista Española. Y aquí reside, precisamente, el carácter innovador del estudio de Sanjurjo Ramos: hasta ahora, el fin del comercio de esclavos y el avance del abolicionismo en España se explicaban en base a las presiones foráneas, pero el investigador aporta una visión más completa que integra los movimientos internos, sociales y políticos, que propiciaron esos cambios.