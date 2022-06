Tallón: “Creo que la escultura perdida de Serra fue destruida, pero no derrotada”

Ese desenlace no figura en “Obra maestra”, la novela que ha escrito sobre la escultura de Richard Serra que el Museo Reina Sofía perdió en 2005, ni tiene ninguna certeza de que sea así, pero Juan Tallón ha imaginado un final poético para ese misterio que lo ha obsesionado durante 10 años de su vida, hasta el punto de tatuarse el número de la causa judicial del caso, el 183/06, en la cara interna de la muñeca izquierda.

Al periodista gallego le gusta pensar que las 38 toneladas de metal de la escultura de Richard Serra fueron fundidas y reconvertidas en millones de otros pequeños objetos. “Fue destruida, pero no derrotada”, dijo, evocando la épica narrativa de Hemingway en “El viejo y el mar”. Tallón ha elegido creer que la obra de Serra “se destruyó, se fundió y al fundirse se bifurcó”. “Fue como una transmigración del alma. Fue destruida pero adquirió nuevas formas, quizás está aquí”, dijo; y con ese “aquí”, Juan Tallón se refería al Museo de Bellas Artes de Oviedo, a la sala donde se cuelgan desde hace unos días varios grabados de Serra, dentro del programa expositivo “La obra invitada”. Allí transcurrió su conversación con Alfonso Palacio, el director de la pinacoteca asturiana, ayer al mediodía. No debería haber durado más de media hora por prescripción facultativa, porque Tallón, que el jueves había pasado por la Feria del Libro de Gijón, llegó a Oviedo con la voz rota. A medida que se animaba la charla, sin embargo, iba sintiendo su garganta mejorada, así que la conversación se prologó durante una hora.

Palacio había avisado de que se reservaba para el final la pregunta decisiva sobre el destino de la escultura de Serra, aunque esa cuestión no es tan importante para el autor de “Obra maestra”. Juan Tallón considera que “el misterio es mucho más importante que la resolución del misterio”. “Es expansivo”, dice, y en él cabe de todo: lo mismo su teoría sobre la fundición de la escultura que la hipótesis de que la obra de Serra fuera objeto de un robo amañado por alguien encaprichado con ella que la está disfrutando en su finca privada. Tallón hizo incluso una tercera conjetura: que nunca haya desaparecido, “que la réplica sea el original y que todo forme parte de una estrategia de marketing de Richard Serra, que es el único beneficiado con esta historia”; porque cuando la rocambolesca desaparición trascendió y ocupó páginas de periódicos e informativos de televisión “su nombre se difundió y adquirió una fuerza descomunal”.

En el Bellas Artes de Asturias, Juan Tallón dio detalles sobre su persecución de la causa judicial, que le obsesionaba conseguir porque “quería ir todo lo allá que se pudiera con los hechos”. Esa persecución, que acabó en un juzgado de Arganda del Rey, en Madrid, le llevó a escribir una novela con la que no contaba. “Uno quiere escribir una novela, pero en realidad escribe una decena, y algunas sin ser consciente”, admitió. Una de las que encierra “Obra maestra” trata, no sobre la desaparición de la obra de arte, sino “sobre la administración pública, sobre cómo, tratándote como un número, no como a una persona, es capaz de hacerte papilla”. A Tallón solo llegó a marearlo, pero a uno de los protagonistas de su libro, Jesús Macarrón, el propietario de la empresa a la que el Reina Sofía encomendó el almacenaje de la escultura de Serra, se lo llevó por delante.