Tenía Ángela Ordieres la ilusión de que “El Sueño de Morfeo” les dedicase a ella y a su pareja, Javier Fernández, o bien la canción de “Contigo hasta el final” o bien “Para toda la vida”. Y fue esta última la que eligió el grupo para tener un detalle especial con la pareja, ambos fans de su música y, en el caso de Ángela Ordieres, con una conexión especial con sus letras.

Esta gijonesa perdió a su madre en 2005, cuando “El Sueño” vivía su época de más éxito y de alguna forma sus canciones quedaron marcadas a fuego en su mente. “Me gustaban mucho, las escuchaba y me traen recuerdos de entonces”, explicó a LA NUEVA ESPAÑA poco antes de entrar en el concierto. El tiempo pasó y, cosas de la vida, Ángela Ordieres conoció al que hoy es su pareja en plena pandemia, durante el confinamiento.

“Ambos somos de Gijón y nuestras casas quedaban cercanas. Nos conocimos al salir aplaudir a la ventana, pues yo me acababa de mudar. Empezamos a charlar, la relación siguió y hasta hoy”, explicó. “Y resultó ser que él también era fan de ‘El Sueño de Morfeo’”.

Así las cosas, cuando se enteró de que el grupo volvía a los escenarios, Ángela Ordieres no dudó en hacerse con una entrada. Pero también quiso ir más allá, porque la conexión es mayor. Ordieres padece una enfermedad crónica que afecta a su movilidad, al igual que Juan Luis Suárez, el guitarrista de “El Sueño”, que sufre en su caso espondilitis anquilosante, una dolencia que sufría la madre de la gijonesa. “Le escribí para contarle mi historia, sin más, y me sorprendió lo rápido que me respondió”. La conversación tuvo sus frutos y en concierto Raquel del Rosario se encargó de dedicar a la pareja el ”Para toda la vida”, una canción muy especial también para la canaria porque, dijo, suena en muchas bodas: “Me emociona mucho”. A buen seguro que a los novios gijoneses también. Un momento especial y “para toda la vida”.

Edgar Haro, un fan septuagenario y fiel contra viento y marea

El septuagenario Edgar Haro cumplió este sábado el sueño de ver a “El Sueño de Morfeo” como muchos otros fans que disfrutaron del concierto del grupo astur-canario. Pero en su caso tuvo especial mérito, porque aparte de lo llamativo de su avanzada edad –tiene en concreto 74 años– para ser seguidor del conjunto musical, siguió la actuación contra viento y marea. Y es que Edgar Haro se llevó una caída al subir las escaleras para acceder al auditorio minutos antes de que empezase el recital.

El hombre, de origen chileno y residente en Oviedo desde hace 20 años, fue atendido de inmediato por el equipo médico, que intentó sin éxito trasladarlo al HUCA para una revisión más exhaustiva que descartase cualquier problema derivado del accidente, que le dejó bastante dolorido. “Yo me quedo al concierto”, zanjó rotundo Haro, que se salió con la suya a medias, pues a mitad del mismo tuvo que irse por los dolores que tenía y fue llevado en ambulancia al hospital. Se fue con un buen recuerdo y la felicidad de haber podido saludar en persona a Juan Luis Suárez, guitarrista de “El Sueño”, que minutos antes del concierto salió al vestíbulo a interesarse por su estado.