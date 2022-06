Carlota Barrera ha convertido su nombre en una marca. Para los más cercanos es una asturiana que nació (1992) y creció en Gijón y que tuvo la ilusión de volar a Londres para intentar vivir su sueño en la moda. Para el resto del mundo, Carlota Barrera es ya el nombre y la firma de una diseñadora de moda masculina de enorme talento y proyección, como atestiguan los premios que ha recibido, el respaldo que está logrando su trabajo y el último hito: convertirse en la diseñadora que abrió, hace justo una semana, los desfiles de la recuperada London Fashion Week.

Su firma tiene sede en Londres y también en Madrid y se presenta como una marca que busca darle «una visión moderna a las prendas básicas, sobre todo a la sastrería, a través de una mirada femenina, muy personal, inspirada en la herencia española, la historia queer y las identidades de género en evolución». La colección que acaba de presentar, inspirada en Cuba, lleva por título “Asere, qué bolá”, y es su propuesta para la temporada primavera/verano de 2023.

–¿De dónde sale Carlota Barrera?

–Nací y crecí en Gijón y estuve allí hasta que me dejaron «volar» y descubrirme. Nadie en mi familia se ha dedicado a la moda, así que fue algo que tuve que explorar por mí misma, y desde entonces siempre tuve claro que quería estudiar en Londres y empaparme de esa libertad. Me formé en Central Saint Martins, IED y London College of Fashion, y fue en este último donde hice el máster de moda masculina y sastrería en 2017 y desarrollé la colección que se convertiría en la primera de la marca.

(Esa colección se tituló «The matador and the fisherman» y supuso la presentación de lo que era su visión contemporánea de la moda masculina. Le valió el premio Vogue WON_–Who’s On Next–, en 2019, dotado con 100.000 euros).

–¿Qué valoración hace de su participación en la semana de la moda de Londres, siendo, como ha sido, la diseñadora que levantó el telón de la cita?

–Ha sido una temporada muy interesante, potenciando diseñadores jóvenes y con mucha energía. Presentar en un show físico en London Fashion Week era para mí un sueño personal y esta colección llena de optimismo ha sido la mejor manera de hacerlo.

–¿Ya había hecho más colecciones para un desfile presencial como este?

–Habíamos hecho un par de desfiles físicos muy pequeños en 2019 y desde entonces hemos presentado colecciones en desfiles digitales. Por eso ha sido todo un cambio pasar de un pequeño desfile en un piso a un show con casi cien personas trabajando.

–¿Cuánto trabajo hay detrás?

–Parece que un desfile es un entretenimiento de diez minutos pero hay muchísimos meses de trabajo detrás. Empezamos la colección en enero y estuvimos estos seis meses investigando el concepto y desarrollando los 18 looks que la componen. En cuanto al evento del desfile en sí, se suele empezar a trabajar con casi un mes de antelación porque hay que tenerlo todo planificado:_diseño del espacio, música, luces, casting de modelos…

–¿De dónde viene su relación con Cuba y qué claves ha introducido en esta colección?

–Mis padres tienen una relación estrecha con Cuba y hemos hecho varios viajes familiares para visitar el país y las amistades que ellos tienen allí. Siempre me ha fascinado poder vivir Cuba desde dentro y hay cosas como la música cubana que están muy presentes en mi día a día. En esta vuelta a lo físico y a la calle, para mí tenía todo el sentido traer la vida callejera cubana y toda esas referencias a nuestro primer desfile físico en Londres.

–¿Cómo definiría la moda masculina que le interesa?

–Carismática, elegante y sensual.

–Para una experta en sastrería, como es su caso, este año es de gloria ¿no? Lo digo porque no puede estar más de moda. ¿Qué tiene de bueno el traje para hombres y mujeres?

–La sastrería es un arte que me fascina. Hecha a mano podría considerarse la «alta costura» masculina. Aparte del trabajo manual que lleva detrás, la sastrería es algo que tradicionalmente se ha asociado a prendas formales o de trabajo, y me parece muy interesante descontextualizarlas y llevarlas a un estilo más desenfadado, experimental y carente de un género asociado.

–¿Carlota Barrera nunca hace vestidos? ¿No los hizo ni de niña?

–De pequeña iba disfrazada siempre que podía, con vestidos o cualquier otra cosa, pero más que por los vestidos era por el juego de sentirme de una manera u otra según lo que llevaba puesto. La marca «Carlota Barrera» parte desde la sastrería, pero no me cierro nunca a hacer algún vestido. Si me apetece y encaja con la colección que esté desarrollando, llegará.

–Si le dijera que se percibe en su colección una sastrería feminizada o, más bien, sin género. ¿Sería una equivocación?

–En absoluto; estaría en lo cierto. La sastrería siempre se ha asociado al hombre, por eso es también tan funcional, y es mi punto de partida para experimentar y contribuir a sacarla del cliché. Uno de nuestros trajes puede quedar muy delicado y sutil en un hombre y tremendamente sexy y empoderante en una mujer. Es una manera de celebrar todas las identidades a través de la ropa.

–¿Algún diseñador que le inspire siempre?

–La diseñadora Phoebe Philo es siempre un referente, junto con Dries van Noten o Martin Margiela.

–¿Qué le ofrece Londres que no le haya podido ofrecer España, para que se haya instalado y quedado en la capital británica?

–Londres tiene una energía única. Es una ciudad muy joven y creativa y tengo una red de amigos y compañeros de trabajo con ganas de participar en millones de proyectos. Además es muy nutritiva en todos los sentidos, tiene una gran diversidad cultural y es una ciudad muy abierta y divertida.

–Y no me resisto... ¿Cuál sería un fondo de armario básico para Carlota Barrera?

–Unos buenos pantalones sastreros.