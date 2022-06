Los constructores denuncian un recorte en la FP que traba el relevo generacional

Asturias se queda sin cantera de “delineantes”. Las cifras mandan y la Consejería de Educación ha decidido suprimir el curso de Formación Profesional superior en Proyectos de Obra Civil que, hasta este curso, se impartía en el IES Fernández Vallín de Gijón debido al insostenible número de matriculados, a la baja desde hace años. Y el curso de Proyectos de Edificación que se impartía en ese mismo centro también tiene los días contados. Un año, para ser más concretos. El Gobierno regional mantendrá esa FP solo durante este curso. El caso es que hace justo un año estos mismos estudios desaparecieron del catálogo del Centro Integral de Formación Profesional (CIFP) de Avilés, con lo que el IES Doctor Fleming de Oviedo se quedará como la única cantera de la que podrá tirar en los próximos años el sector asturiano de la construcción para nutrir sus plantillas. Los empresarios ya han puesto el grito en el cielo y aseguran que este adelgazamiento en la oferta formativa ligada al ladrillo complica aún más el relevo generacional en un sector que está volviendo a resurgir gracias a las inversiones de los fondos europeos.

A grandes rasgos, y con algún que otro matiz, estos alumnos terminan este FP preparados para trabajar como lo que antiguamente se conocía delineantes y que, a efectos prácticos, es aquel personal por el que pasan los planos de las obras. También tienen otras muchas funciones, por lo que su papel es muy valorado en los andamios, y no suelen tener problemas para encontrar empleo. Educación achaca la decisión a la “baja demanda del alumnado”. Pero los empresarios reclaman una mayor promoción de este tipo de cursos para conseguir atraer a los estudiantes. Tienen salida, aseguran. Y mucha. Pero no enganchan. Por ejemplo, la FP en Proyectos de Edificación que se mantendrá durante este curso en Gijón por última vez tiene matriculados a solo cuatro estudiantes, apunta la consejería, cuando en cada unidad se ofertan cada año hasta 30 plazas, que no se cubren desde hace tiempo. Educación agrega que “esta es una situación que se repite desde hace varios cursos”. También añade: “Si esta baja demanda se mantiene, es posible atenderla en un único centro y se mantendría en el IES Doctor Fleming porque es el que tiene un departamento docente consolidado”. Será la única cantera a la que podrán acudir los empresarios.

Las empresas, por su parte, ponen el acento en que con este hachazo a la FP el relevo generacional en el sector se complica. Lo explica Ana Menéndez, dinamizadora del Clúster Ecco –del que forman parte compañías del sector constructor asturiano con algún grado de innovación– que resume que la desaparición de estos estudios como “una noticia demoledora”. Las cuentas comienzan a no salir. Los trabajadores del ladrillo tienen en Asturias una media de 46 años y, además, las empresas llevan ya bastante tiempo denunciando que no encuentran sangre nueva para el sector que pueda atender la subida de la carga de trabajo. La ecuación está en un callejón sin salida. “Todo esto augura un problema que no es baladí, ya que la construcción no parece ser un sector que vaya a desaparecer afectado por la digitalización, aunque claramente si va a ser reformulado”, asegura.

Aunque el IES Doctor Fleming se quede como el único en el que se oferta esta formación, eso no es sinónimo de que complete todas las plazas. Los constructores también protestan porque aseguran que la supresión de estos ciclos en Gijón se ha realizado de forma inesperada. Tanto que esta FP formaba parte, de hecho, de la oferta de este centro para el próximo curso académico. En la construcción asturiana trabajan ahora mismo unas 25.000 personas y se espera que está nómina vaya creciendo a medida que van llegando los fondos europeos y se pongan en marcha nuevos proyectos.