Educación recomienda a la interina que se quedó sin oposición por estar en el HUCA que “alegue”

Paula Menéndez, la interina de Cangas del Narcea que no pudo presentarse el pasado fin de semana a las oposiciones para optar a uno de los puestos de maestro que se ofertan en la región por haber sido ingresada en el HUCA para una operación, figurará como “no presentada” a la prueba. Así consta en la resolución de estas pruebas que tan solo recogen como excepción para poder retrasar el examen que el ingreso sea debido a un parto, a que se esté a un paso de dar a luz. Pero la consejería de Educación no le cierra la puerta del todo. Fuentes del Ejecutivo aseguran que “deberá presentar una alegación a la lista de interinos provisional que se publicará una vez terminado el proceso selectivo (el examen continuará este fin de semana) y deberá entregar la documentación que acredita la imposibilidad de presentarse al examen para que su caso, pueda ser valorados y estimado, si fuera procedente”.

El caso es que, así de primeras, al no haberse presentado al examen, Paula Menéndez no figurará en el primer listado provisional que se publicará una vez que concluya todo el proceso, con lo que no le quedará otra salida que presentar una alegación. Educación también resalta que “la resolución que convoca los procedimientos selectivos (las oposiciones) es muy genérica. Sería imposible detallar todos los supuestos que podrían justificar la ausencia del examen”. Efectivamente, la normativa que regula las excepciones solo menciona una única causa posible para faltar a la prueba. La de estar hospitalizada por embarazo o parto. El resto de urgencias necesitan de una justificación burocrática mucho más trabajada.

No obstante, fuentes sindicales también apuntaron que Educación suele ser receptiva en este tipo de casos.

En este particular, Menéndez llevaba en lista de espera para someterse a una reconstrucción de la mama, tras haber padecido un cáncer, desde octubre del año pasado. Con tan mala suerte que cuando le tocó el turno la operación coincidía con el examen de las oposiciones. Intentó ponerse en contacto con la consejería de Educación sin demasiado éxito. Según relata, se encontró con toda una maraña burocrática y pocas soluciones a su problema. Es profesora en Navia y teme que por culpa de no haberse podido presentar al examen se quede ahora dos años sin trabajar, hasta que vuelva a salir la nueva convocatoria de las oposiciones. “Con firmar me hubiera bastado para que no me sacaran de la bolsa. Es injusto”, señala desde la habitación del hospital de HUCA donde aún le quedan unos días de reposo.