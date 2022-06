La inspiración que salió del mercado de Grado

La sevillana Sara Álvarez-Nóvoa Dorado buscaba una fotografía que la inspirase y se topó por internet con la de una mujer anónima en un mercado de Grado. Una fotografía que se publicó en LA NUEVA ESPAÑA en 1987 y que ahora tiene una réplica en el formato de un mural cerámico de 1,60 por 80 centímetros de ancho.

Lo que Álvarez-Nóvoa buscaba, en concreto, era una imagen evocadora de alguna mujer portando una bolsa de mercado. La necesitaba para su trabajo final en la Escuela de Arte de Sevilla, donde está a punto de acabar su formación en la especialidad de Cerámica Artística. La mujer y la bolsa “lo más característico”, dice la autora, de una plaza tradicional, los quería plasmar como mural tangible dentro de un proyecto más complejo y simulado “de recuperación de la memoria de los barrios de Sevilla a través de la recopilación de recetas tradicionales, unidas a las historias de vida de sus vecinas y vecinos”.

Ese mural, inspirado por esas cerámicas publicitarias tradicionales tan comunes antiguamente, debía mostrar su potencial como artista y eso le supuso “traerlo al presente utilizando técnicas actuales de digitalización y modificación de imágenes, calcas cerámicas y con el collage como forma compositiva”, explica Sara Álvarez-Nóvoa, al tiempo que insiste en que ha intentado jugar “con la sinergia de lo actual y lo tradicional”.

La fachada del mercado de abastos de uno de los barrios de Sevilla sería, según su proyecto formativo, el lugar idóneo para colocar ese trabajo artístico que podría incluso llevar un código QR que enlazaría a una web donde se explicase todo el plan de recuperación de la memoria del barrio. Pero todo ese trabajo conceptual no existe, por ahora, más allá de la cabeza de Sara Álvarez-Nóvoa. Solo existe el mural y esa vendedora asturiana que la inspiró.

“Cuando vi la foto en internet me enamoré de ella, pero la decisión final por la que decidí elegirla fue cuando me di cuenta de que era una mujer asturiana. Mi padre, Carlos Álvarez-Nóvoa, también era asturiano, nacido en La Felguera”, explica, como si la memoria de su padre, reputado autor, director teatral y actor español de origen asturiano, fallecido en Sevilla en 2015, necesitara introducción. “En cierta manera para mí era como hacerle un homenaje; ni por asomo pensó que yo, con 34 años, iba a meterme en la locura de volver a estudiar. Sé que hubiera estado muy orgulloso de mí. En estos tres años de estudio he desarrollado un rama artística que a él le hubiera encantado ver, así que, bueno, me pareció bonito que de alguna manera formara parte de este proyecto”, explica su hija. Un proyecto que triangula el arte, la memoria, Sevilla y Asturias.