Amazon Prime Day 2022, el evento anual de Amazon, comenzará la medianoche del 11 al 12 de julio y se prolongará hasta el 13 de julio para los clientes Amazon Prime en España.

Incluirá más de dos millones de ofertas para los clientes Prime en todo el mundo.

Pero el Prime Day puede ser tan atractivo como abrumador.

¿Cómo encontrar las mejores ofertas y chollos de este día a través de tanto producto?

No te preocupes, te dejamos los trucos que tienes que seguir para aprovecharte de todos los chollos del Amazon Prime Day.

¿Por qué se celebra el Amazon Prime Day?

Este evento se comenzó a celebrar en 2015, hace ahora siete años.

Siete ediciones del Amazon Prime Day 2021 que desde sus inicios está solo disponible para sus clientes Prime.

Sirve para premiar la fidelidad de todos aquellos que compran asiduamente en la plataforma.

Ofertas en el Amazon Prime Day 2022

Para esta edición del evento de Amazon habrá disponibles diferentes tipos de ofertas:

Ofertas del día : con el precio más bajo durante todo un día de Prime Day.

: con el precio más bajo durante todo un día de Prime Day. Ofertas flash : con una duración determinada de doce horas.

: con una duración determinada de doce horas. No te puedes perder: ¡tocará estar atentos!

En CompraMejor, el portal de análisis y comparativas de Prensa Ibérica, iremos seleccionando todas y cada una de las ofertas más destacada del Amazon Prime Day 2021 para que no se te pase por alto ninguna de ellas.

¿Qué necesitas para aprovechar el Prime Day?

Para aprovechar las ofertas del Amazon Prime Day 2021 será imprescindible hacernos clientes Prime.

Lo cual no supone un gran esfuerzo porque Amazon suele dar periodos de prueba gratis donde tendremos hasta un mes de suscripción sin pagar.

El precio habitual de Amazon Prime es de 36 euros al año, pero también podremos utilizar una suscripción Prime Student para pagar sólo 18€ al año.

Trucos para encontrar chollos en el Amazon Prime Day 2022

1. App de Amazon

Las mejores ofertas se agotan en un abrir y cerrar de ojos, así que lo principal es tener la App de Amazon instalada en tu smartphone.

Así, podrás acceder a cualquiera de las ofertas en cualquier momento.

La mayoría de ofertas permanecerán activas 48 horas pero las más jugosas solo durarán unos minutos.

2. Ofertas flash en el Amazon Prime Day 2022

Cada oferta flash dura un tiempo y propone unas unidades limitadas, pero puedes apuntarte a la cola de espera en caso de haberse vendido el 100% de productos.

Habitualmente muchos usuarios no compran el objeto seleccionado y pasarás a tener la oportunidad para adquirirlo.

3. Notificaciones de rebajas en tiempo real

Si estás interesado en adquirir un producto en concreto antes de que de inicio el Amazon Prime Day 2022 no está de más habilitar las notificaciones de seguimiento de producto.

Con esta acción podremos enterarnos al momento de sus bajadas de precio.

Elige el artículo en cuestión y activa el botón 'Seguir esta oferta' para que en el caso de que se rebaje su precio el día del evento, Amazon lo notifique.

4. Pídele a Alexa que te recuerde el Prime Day

Son días de vacaciones, en ocasiones de cuidado de niños en los que, puede que no estés todo lo pendiente del calendario.

Pero tenemos una solución: Pide a Alexa que te recuerde que el Prime Day es el 12 y el 13 de julio.

Recuerda que empieza el lunes a las 0:00 horas, así que si aún no te has ido a la cama aprovecha para asegurarte que no te quedes con aquello con lo que llevas meses soñando.

5. Activa la opción pedido en 1-clic

Algo que tienes que tener (muy) claro es que las ofertas son limitadas. Es decir, los más rápidos serán los que se las lleven.

Por eso, además de tener instalada la App de Amazon una opción que te ayudará a no quedarte sin aquello con lo que llevas tiempo soñando es utilizar el Pedido en 1-Clic.

De esta forma, Amazon utiliza tus datos predeterminados como cliente sin necesidad de 'pasar' por la cesta.

Asegúrate, por tanto, que además de ser Prime estás registrado con los datos correctos en la plataforma.

6. Recurre a Amazon Assistant en el Prime Day

Amazon ha desarrollado una extensión para ayudar a sus usuarios.

No solo sirve a la hora de localizar sus pedidos, también es útil para poder comparar los productos y encontrar los más asequibles para nuestro bolsillo.

La 'app' se llama Amazon Assistant y está disponible tanto para Google Chrome, como para Mozilla, Opera o Safari.

Además, podremos activar ciertas notificaciones para evitar que un descuido nos juegue una mala pasada y tengamos que pagar más por un producto que tuvo un precio más reducido.

Ofertas anticipadas del Amazon Prime Day 2022

Los clientes Amazon Prime ya pueden empezar a aprovechar las ofertas anticipadas.