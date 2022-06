José Ferrero y Miguel Galano, fusión transversal de fotografía y dibujo en el Evaristo Valle

José Ferrero y Miguel Galano, con más de tres décadas de trayectoria artística, llevan casi el mismo tiempo intentando culminar una idea que este domingo verá la luz. En el Museo Evaristo Valle expondrán «Viajes de ida y vuelta», una obra transversal, con las fotografías de Ferrero y los dibujos de Galano, bajo un mismo proceso de composición, sin seguir un orden y técnica común. Pero con un resultado artístico sorprendente.

«Cuando vemos las piezas, muchas veces no tenemos ni claro la parte que hicimos cada uno, no sabes si una parte es fotografía o pintura, ni lo que se hizo antes o después. Y ese es el encanto», resalta Ferrero. «Hicimos varias intentonas, pero tardamos en sacar algo que nos diese satisfacción a los dos», indica Galano, sobre el fin de un proceso artístico que se ha alargado durante tres décadas. «Esta experiencia es muy poco común, de hecho no conocemos antecedentes, sí de colaboración entre pintores», subraya.

El proceso de creación nace de un papel en blanco. Unas veces es José Ferrero el que inicia el trabajo sobre la fotografía, antes de pasar a Miguel Galano para que complete la obra sobre colas, óleo, guache o la técnica pictórica más apropiada. Otras, sin embargo, es Galano el que inicia el trabajo, para que lo remate Ferrero. Incluso en más de una ocasión ese viaje de ida y vuelta que plantean se mueve todavía más. «Le hacemos más retoques hasta que estamos contentos del todo», cuentan. «Desde un punto de vista creativo es una experiencia fantástica», añaden.

La temática de «Viajes de ida y vuelta» gira en torno al paisaje. Ni Ferrero ni Galano tienen el propósito de reproducir localizaciones concretas, sino que buscan ahondar en su potencial evocador, con cierta atmósfera de nostalgia. “Son escenas que aluden a experiencias que muy probablemente han experimentado por separado y que muchos de los espectadores podrán percibir como suyas”, afirman.