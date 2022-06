La innovación, la ciencia y la tecnología forman parte del día a día de las personas y se han consolidado como una pieza esencial para el progreso en las sociedades modernas. De este modo, los expertos coinciden en que en los próximos años ejercerán como una palanca para la creación de riqueza y el desarrollo económico. «Estamos ante un momento revolucionario. En 15 años no vamos a reconocer nuestro país», aventuró la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant. Esta fue una de las principales conclusiones del foro «Futuribles Comunitat Valenciana», celebrado el pasado 10 de junio en Valencia, que mantuvo como eje las oportunidades que ofrecen ahora mismo los Fondos Europeos Next Generation.

Diana Morant destacó en la apertura institucional que «para garantizar el estado de bienestar y una sociedad más prospera, tenemos que ser una sociedad innovadora y capaz de crear las oportunidades que la ciudadanía merece». Asimismo, la ministra resaltó que «la innovación es la palanca de cambio para el futuro». Para ello, es necesario sentar las bases y afrontar los retos de cara «porque la realidad precisa de hechos».

En este sentido, Morant anunció la aprobación de un nuevo Plan Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (Perte) ligado al sector aeroespacial, con una inversión directa en I+D+I de 2.500 millones. «Queremos generar un ecosistema investigador y productivo alrededor de un sector de vital importancia en nuestro día a día». Con ello, el Ministerio de Ciencia e Innovación espera poder diseñar el primer avión de cero emisiones o crear sistemas de satélites propios para comunicaciones cuánticas, que son «vitales para aumentar de forma exponencial nuestros niveles de ciberseguridad».

Respecto a la llegada de los fondos europeos, Morant anunció que invertirán el dinero «en el futuro». «Vamos a aplicar una salida a la crisis de la pandemia diferente a la de la crisis de 2008. Quien no se suba a este planteamiento, no contribuirá al desarrollo y el progreso de su país», alertó Morant.

Por último, la ministra de Ciencia e Innovación advirtió de que estamos ante un momento revolucionario para la ciencia y la innovación: «De aquí a quince años no vamos a reconocer nuestro país. Estamos sentando las bases de una España con soberanía tecnológica, que investiga y fabrica las soluciones del futuro para poder afrontar cualquier amenaza creando riqueza y bienestar para las generaciones actuales y futuras. Este es nuestro proyecto y este será nuestro legado».

«Tenemos que hacer una apuesta por el talento. Desde la Comunidad Valenciana estamos invirtiendo más y hemos mejorado en innovación, pero todavía no llegamos a la inversión en ciencia que tienen nuestros vecinos europeos», recalcó la consellera valenciana de Innovación, Josefina Bueno.

El director de Futuribles y Premio Nacional de Innovación 2020, Francisco Marín, añadió que «la innovación está más en nuestra actitud hacia las cosas que en los conocimientos que tenemos». Además, puntualizó que «nuestra vida es innovación y nuestro país debe ser innovador».

La nueva realidad

El encuentro se cerró con una mesa redonda moderada por la directora de Levante TV, Silvia Tomás, en la que participaron Julián Vinué, gerente de Innovación y RRII de Telefónica Este; Fernando Saludes, presidente de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (Redit); Majo Castillo, directora de Operaciones de Sesame; Ángel Buigues, Startup Advisor de Banco Sabadell; y Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia.

«La innovación es una herramienta que nos permite anticiparnos al futuro», destacó Julián Vinué, quien señaló que para Telefónica es «un camino irrenunciable». Por otro lado, el presidente de Redit, Fernando_Saludes,detalló que «por cara euro que se invierte en la red de institutos tecnológicos hay un retorno de 7,64 euros a la sociedad».

Paralelamente, todos los participantes en la mesa redonda coincidieron en apuntar el reto que afrontan las empresas para adaptar sus procesos a las nuevas tecnologías, con tal de no correr el riesgo de quedarse atrás. «La empresa que no invierta en innovación se va a quedar descolgada, eso seguro», señaló Castillo, al tiempo que Buigues reivindicaba que «la Comunidad Valenciana posee un tejido empresarial capaz de ser tractor» y Hortelano lamentaba que «una empresa de base tecnológica incipiente no puede esperar un año o un año y medio a recibir una subvención para poder avanzar».