Periodista “valiente e independiente”, y praviano “generoso” y “bromista”: así recuerdan a José Luis Balbín

Un “genio” de la televisión, un periodista “independiente y valiente”, un referente del “diálogo”, un hombre “generoso” y “bromista”, un orgulloso praviano... Así recordaron ayer amigos, compañeros de profesión y políticos de toda España al asturiano José Luis Balbín, el carismático creador y conductor del programa “La clave”, que falleció este miércoles en Madrid a los 81 años. Su despedida final tendrá lugar mañana, por expreso deseo del periodista, en su localidad natal, Pravia, de la que fue nombrado hijo predilecto en 2015, su “mejor premio”. Las cenizas del escritor serán recibidas a las 16.00 horas en la Colegiata, donde se celebrará una misa funeral para luego ser trasladadas al cementerio de San Andrés.

Los mensajes de pesar fueron muchos ayer. Un emocionado Fernando Castedo, amigo íntimo de Balbín, lamentó el adiós de “una gran persona y un gran periodista”. “Quizá –apuntó– el más importante que haya tenido España”. A Castedo, abogado del Estado, ex director general de Radio Televisión Española (RTVE) y ex subsecretario del Ministerio de Cultura, le brotaban las lágrimas al otro lado del teléfono. “Que alguien al que he querido mucho y he admirado de los pies a la cabeza de pronto se nos haya ido... Se me hace muy complicado”, consiguió decir el madrileño. Admiración es lo que describió también el periodista ovetense Ramón Sánchez-Ocaña, que trabajó con Balbín en TVE: “Fue mi jefe orgánico, un gran periodista que aunque hizo algo tan grande como ’La clave’, supo lo que era ejercer el periodismo desde la base, saliendo de un pueblo, para ser reportero, corresponsal y todo”.

Otro gran amigo, el periodista Evaristo Arce, remarcó que desde sus comienzos en LA NUEVA ESPAÑA –donde hizo sus primeras prácticas–, “Balbín fue uno de los nombres sobresalientes de aquel periodismo asturiano que irrumpió vigoroso y regenerativo en el panorama de la prensa regional en los años sesenta”. Después alcanzó “prestigió y liderazgo” en la televisión, pero “la celebridad no le cambió, no le hizo evasivo o distante ni le hizo renunciar o menospreciar a sus orígenes”, comentó.

El también periodista Manuel Campo Vidal tuvo palabras de cariño para el asturiano, en su opinión, un “gran corresponsal”. “‘La clave’ –señaló– fue el primer Parlamento en televisión como escuela democrática de alto nivel para un país que ansiaba la libertad”. Isabel San Sebastián lloró a su “maestro”: “Periodista, independiente y valiente, que siempre derrochó la mejor asturianía. Me honró con su amistad y le debo en buena medida mi carrera literaria, ya que fue quien me desafió a escribir ‘La Visigoda’”. La escritora Marisol Galdón lamentó el adiós de “un referente icónico de aquella televisión creativa, abierta, reflexiva y dialogante de la Transición que marcó mi adolescencia en el mejor de los sentidos”.

Juan Luis Álvarez del Busto, cronista de Cudillero y presidente de la asociación “Amigos de Cudillero”, escarbó en la parte más personal del histórico periodista. “Era una persona muy generosa con los suyos”, contó. Aparte de Pravia, su otro refugio fue Cudillero, en donde adquirió hace años una casa llamada “La clave del mar” en Tolombero de Arriba, con impresionantes vistas al Cantábrico. “Cuando se compró la casa decidió ampliarla solo con el fin de acoger allí a sus amigos. Muchos han pasado por ella”, desveló Del Busto, que tiró de más recuerdos. “Fue una casa que compró sin verla. Me acuerdo que me llamó por teléfono, me preguntó y yo le dije que estaba bien. Directamente decidió hacerse con ella y ampliarla. Tenía pasión por Cudillero; era una especie de cónsul en Madrid”, comentó.

Pero por encima del concejo pixueto estaba su Pravia natal, de la que era hijo predilecto desde 2015. Recuerda bien el día del nombramiento el alcalde de entonces, Antonio de Luis Solar: “Me comentó que fue uno de los reconocimientos que más ilusión le había hecho y me alegro de haber contribuido a ello”. El propio Balbín lo expresó en público durante la ceremonia en la que recibió como obsequio la insignia de oro del concejo: “Este es el mejor premio que tengo”. Y eso a pesar de haber sido merecedor del Premio Nacional de Televisión, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. “Es una gran pérdida; se nos ha ido uno de nuestros pravianos más internacionales. Pese a vivir en Madrid y fuera de España, se sentía profundamente praviano; nunca olvidó su origen”, destacó De Luis Solar.

El Pleno del Ayuntamiento de Pravia se reunirá precisamente hoy a las 10.30 horas para realizar una declaración institucional en su recuerdo y desde ayer las banderas ya ondean a media asta en el balcón del Consistorio. En el texto reconocen “su gran labor periodística llevando el nombre de Pravia a lo más alto gracias a su enorme reputación”. La declaración también hace constar su “dedicación y compromiso” con la profesión periodística afirmando que “ha sido un ejemplo de compromiso cultural y social, entrega y talento, ayudando así a avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria”.

Esa vinculación con su tierra la conocía bien la cocinera Elvira Fernández, Viri, gran amiga de Balbín. O incluso más. “Era casi mi hermano mayor. Tuve relación con él toda la vida, porque era amigo de mi hermano Clemente, pero quizá fue más intensa nuestra amistad en los últimos años”, relató. Hace tres semanas se volvieron a ver las caras. “Los dos sabíamos que era una despedida”, dijo apenada. Hasta el Llar de Viri, en San Román de Candamo, el creador de “La clave” le llevó periodistas, cantantes, famosos... Todo tipo de clientes. “Cuando venía con Jerónimo Granda, que traía la guitarra, montábamos unas fiestas aquí...”, rememoró sacando una sonrisa. “Era gran amigo de sus amigos, una persona muy generosa y bromista, tenía esa retranca asturiana. A mí personalmente me dio muy buenos consejos y con él se va una parte importante de la familia”, confesó. A lo que añadió una reflexión: “Es triste que una persona se tenga que ir para que se le reconozcan sus valores. Él nunca buscó la parafernalia de la fama, pero los mimos y las caricias hay que darlas cuando uno está aquí”.

El artista Manuel García Linares declaró que “nos has dejado la imagen de Sherlock Holmes”. “Con tu pipa de intelectual detectivesco, siempre me decías: ‘En casa uso la pipa que me regaló tu padre labrada con brezo de Navelgas’. Eras un personaje independiente que te daba una imagen un tanto ácrata, pero en el fondo eras afectuoso y cercano; en el fondo eras un paisano de Pravia”, dijo.

El pésame de los periodistas asturianos

El Colegio Profesional de Periodistas de Asturias y la Asociación de la Prensa de Oviedo se sumaron ayer a las muestras de pésame. “Para los profesionales asturianos –expresaron en un comunicado–, Balbín era, además de un compañero, un vitalista infatigable, amante de la amistad y, por encima de todo, un hombre comprometido con el rigor y la verdad y con un profundo sentido de servicio a la ciudadanía, a través de la función social, crítica y vertebradora que proporciona saber trasladar la información”. Los periodistas asturianos quisieron recordar que en 2016 le concedieron el título de Colegiado de Honor en reconocimiento a “su extensa y ejemplar trayectoria periodística desempeñada con rigor y honestidad tanto al frente del icónico programa de debate y análisis en televisión ‘La clave’, como en su faceta de corresponsal y director de informativos de Televisión Española (1982-1983) y en sus colaboraciones en diversos otros medios”. “José Luis Balbín ha sido un referente periodístico e informativo para varias generaciones de españoles, además de un icono de la televisión, y fue el primer profesional que afrontó un modelo nuevo de hacer periodismo, a través de un programa de análisis sobre actualidad política en la crucial etapa de la Transición”, remataron.

Desde la esfera política llegaron todo tipo de condolencias. El presidente del Principado, Adrián Barbón, se refirió a Balbín como “figura clave del periodismo”. “Es una referencia insustituible, especialmente del periodo de Transición, cuando más necesario era articular el debate político para que la gente tuviera convicciones y conocimiento de lo que se estaba hablando. Fue un hombre conciliador, que favoreció el diálogo; se va una figura única e irrepetible”, lamentó. “José Luis Balbín, además de presumir de asturianía, representaba el periodismo neutral y no partidista en aquella España que aceptaba el diálogo, la discrepancia y donde se podía opinar libremente sin ser lapidado por los inquisidores de lo “políticamente correcto”, manifestó el diputado de Ciudadanos Luis Fanjul. El secretario general y portavoz parlamentario de Foro en la Junta, Adrián Pumares, lamentó “enormemente el fallecimiento de Balbín, un genio de la televisión que dirigió uno de los mejores programas de debate político de la televisión española”.

Hasta Alaska, la cantante, tuvo un guiño en Instagram para el asturiano: subió varias imágenes de ella en 1982 en “La clave”. “En recuerdo de José Luis Balbín. ¡Que maravilla de programa!”, escribió. En las redes sociales muchas personas anónimas rindieron homenaje al presentador con mensajes como este: “José Luis Balbín y su programa ‘La clave’ durante 10 años y 408 programas, fue lo mejor que ha existido en España con diferencia. Crítico, inteligente, educado y transgresor”. O como este otro: “Ha muerto José Luis Balbín. Un periodista mayúsculo que inauguró y dignificó el género de debate televisivo llevándolo a una altura que, desde aquel entonces, no ha hecho más que descender”.