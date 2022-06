Asturias ya tiene canción del verano. Se llama “Escancia-Lo” y es la versión sidrera de “SloMo”, el tema con el que Chanel Terrero representó a España en el festival de Eurovisión y que triunfó con una tercera posición. La “cover”, realizada por Nerea Vázquez y Jony Llera, es en realidad una campaña promocional del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) “Sidra de Asturias”. La letra incide precisamente en el mensaje que la entidad que preside Guillermo Guisasola ha lanzado para este verano: “Girar antes de escanciar”, para ver la etiqueta y comprobar que la bebida está elaborada con manzana asturiana.

“Y no se confundan / con otras peooores / la Sidra de Asturias / gusta a los de casa y a los foriatones / Solo existe unaaa / no hay imitaciones / con etiquetina la sidra que bebo yo”, canta la artista gijonesa Nerea Vázquez en el videoclip. La canción fue lanzada el pasado viernes y ya acumula cerca de 35.000 visualizaciones. Todo un éxito. “Es genial, brutal, buenísimo, un chanelazo a sidrazu”, aplauden los internautas en las redes sociales.

Como el “Whach it slow mo, mo, mo, mo” y “Hasta el suelo lo lo lo lo” del “hit” de Chanel, el estribillo de la versión asturiana es de lo más pegadiza: “Esi culín escáncialo lo lo lo lo / Ábrenos otra que se acabó bo bo bo bo / Guaje que corra la sidra ho ho ho ho”. La canción da para mucho más: “Te gusta en el Xiringüelu y en el Carmín, también en el Descensu / Si me la escancia yo me la bebo / hasta el final de un tragu y pa dentro / que la muyer auténtica y la manzana / tiene que se pa pa pa pa/ Asturiana na na na na”.

El videoclip fue grabado en varios rincones de la región, principalmente en los puertos de Tazones y Lastres. En la producción no faltan sidrerías y, por supuesto, culinos de sidra. Como dice la canción, “escancialo lo lo lo” este verano.