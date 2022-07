Cuca Gamarra, diputada del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, ha sido entrevistada por Àngels Barceló en el programa "Hoy por Hoy" de la Cadena SER. La riojana ha comparecido en un programa cargado de tensión ya calificado en las redes de "lluvia de zascas" una semana antes del comienzo del debate sobre el estado de la nación, en el cual, será la encargada de dar la réplica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La entrevista tuvo sus momentos para hablar de paro, de huelgas, de impuestos... Pero el momento más tenso llegó cuando la diputada popular mencionó el viaje de Irene Montero, actual ministra de Igualdad, a Nueva York. A Gamarra parece no haberle agradado el "selfie" que se tiró en medio de la Quinta Avenida de la gran manzana junto a sus asesoras. "No podemos permitirnos ministras como la de igualdad, que se ha dedicado a pasarse un puente que ha creado en Nueva York cuando todos los españoles no podemos llegar a fin de mes", indicó. Barceló, replicó veloz: "todos los políticos han pasado por Nueva York, no entiendo porqué si lo hace ella está mal pero otros sí que pueden hacerlo". "Puede ir cualquier político que tenga una agenda seria", puntualizó Gamarra.

“Jo tías, nos vamos de excursion gratis total” pic.twitter.com/GFB9ggNagG — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 3 de julio de 2022

En este momento, Barceló continuó preguntando por qué unos sí y otros no: "¿Y por qué es menos seria la agenda de la Ministra que la de Isabel Díaz Ayuso?". La riojana aseguró "haber analizado" las reuniones de Montero en la gran manzana, y como resultado, "no creo que vaya a mejorar la situación de España con estas visitas". "¿Y con las de Ayuso si?", dijo Àngels Barceló. Gamarra, tajante: "Yo creo que las inversiones y la imagen que tienen allí de España gracias a las visitas de Ayuso han cambiado bastante", alegó; a lo que Barceló sentenció: "dentro de unos días hablamos".

"Coincidirá conmigo que la situación que atraviesa España no es compatible con esas imágenes de adolescentes que hemos estado viendo por parte de una Ministra de España; no creo que sean lo que merecen los españoles. Parece mas un fin de curso que trabajar por España", y recalcó Gamarra: "A día de hoy, con la que esta cayendo, un Gobierno de 22 Ministerios no se sostiene cuando la gente no puede llegar a fin de mes", aseguró.

Sin embargo, Barceló no se daba por vencida: "Yo creo que es compatible hacerse un selfie en la Quinta Avenida con trabajar en los despachos de Nueva York". Palabras que dieron pie a la diputada riojana a replicar: "Es un poco irónico que una de las principales fotos de una Ministra de su ideología sea en la cuna del capitalismo".