Era uno de los sabores favoritos de la clientela y ya no podrán volver a disfrutarlo. Mercadona no volverá fabricar su popular sorbete de mandarina. Así lo han asegurado a través de sus redes sociales a una clienta, que les preguntó por cuándo volverían a reponerlo en su supermercado de confianza. "Lamentamos comunicarte que no disponemos de este producto en nuetro surtido. Vamos a pasar nota de tu interés en recuperarlo. Un saludo", ha contestado a través de su cuenta oficial la cadena de supermercados más importante de España.

El sorbete de mandarina fue, según algunos especialistas, uno de los productos que arrasaron en Mercadona el verano pasado. Su original sabor y suave textura, lo convirtieron en uno de los favoritos de los seguidores de la cadena de supermercados. Además, algunos especialistas aseguraron que el helado era una de las opciones más sanas para refrescarse en verano. Además de una opción refrescante para el verano, el helado de mandarina de Mercadona era también la opción ideal para acompañar postres. Por ejemplo, maridaba a la perfección con postres muy dulces o con chocolate, como puede ser un brownie o un coulant. El helado de sorbete de Mercadona estaba hecho a base de zumo de mandarina a base de zumo concentrado, jarabe de glucosa, jarabe de glucosa y fructuosa, zumo de naranja concentrado, leche desnatada en polvo, estabilizantes (carragenanos, goma guar, goma garrofín), aroma natural, proteínas de leche, emulgente (monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos), acidulante (ácido cítrico), mantequilla y colorante (carotenos). Por cada 100 mililitros de de helado, se ingerían 88 kilocalorías. Una de las recetas que aconsejaba la propia cadena de supermercados para el sorbete en su propia caja era la de hacer un batido con helado. Para ello aconsejaban coger una bola grande de helado, medio vaso de leche fría y una cucharadita de azúcar. Batirlo todo y servir con nata helada. Esta no es la primera vez que Mercadona se plantea recuperar un producto ya descatalogada ante las peticiones de la cliente. Ahora, esta posibilidad queda abierta, tal y como han reconocido a través de su cuenta oficial de Twitter.