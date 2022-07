Peter Brook echa el telón a una vida de revolución teatral

"Desde mi primera visita hace ya muchísimos años, España ha ocupado un lugar muy, muy especial en mi corazón. He viajado de Norte a Sur, de Este a Oeste, tanto por trabajo como por placer. Y en cada viaje he encontrado muchas cosas nuevas y maravillosas. Es un gran honor haber sido galardonado con este prestigioso premio. Estoy profundamente agradecido a todos ustedes". El director teatral Peter Brook, autor de esta frase, falleció ayer a los 97 años. Fue una leyenda de los escenarios en los siglos XX y XXI, lo que le hizo merecedor del premio "Princesa de Asturias" de las Artes en 2019, los últimos antes de la pandemia. Y la frase inicial fue la que pronunció, emocionado, tras conocer que había recibido ese galardón, que calificó entonces como "un regalo caído del cielo".

Nacido en Londres en 1925, hijo de emigrantes judíos procedentes de Letonia, Brook se instaló en 1974 en París, donde vivió la mayor parte de su vida y donde recuperó un antiguo teatro para convertirlo en uno de los escenarios más punteros de la capital francesa, el Teatro Bouffes du Nord. Allí pudo poner en práctica la síntesis de sus investigaciones escénicas, en obras como "Una flauta encantada", basada en la creación de Mozart.

La propia Fundación Princesa de Asturias dejaba ayer un mensaje en su cuenta de Twitter en el que anunciaba: "Ha fallecido Peter Brook, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2019". Unos minutos más tarde, a través de la misma red social, la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, escribía: "Con Peter Brook despedimos a uno de los grandes maestros de la escena teatral del siglo XX. Rompió estereotipos dramáticos, innovó desde los clásicos y logró desbordar la palabra transformando, para siempre, nuestra manera de ver y comprender el teatro".

Brook era apodado como "L’enfant terrible" (el niño terrible, en francés) del teatro, capaz de aliar las últimas innovaciones y lo institucional con el teatro comercial. Aprendió de los mejores, especialmente en su paso por Nueva York, donde llevó a los escenarios "La gata sobre el tejado de zinc", de Tennessee Williams, pero también creaciones de Arthur Miller o Jean Genet. Fue sobre todo su creación y dirección de "Titus Andronicus" en la Royal Shakespeare Company la que marcó un antes y un después en su carrera y en las propias artes escénicas, donde impuso una nueva visión de la obra del autor inglés más reconocido.

En 1970, Brook dio un giro a su concepción del teatro abandonando los escenarios tradicionales de Londres y creando el Centro Internacional de Investigación Teatral con actores llegados de medio mundo, con quienes actuó en América, Oriente Medio, África y, sobre todo, en lugares periféricos y barrios de chabolas en busca de una conexión nueva entre el público y la interpretación.

Aquellas reflexiones se encuentran en el origen del Bouffes du Nord, una sala que descubrió por casualidad cuando se encontraba en ruinas y en la que, manteniendo aquel espíritu decadente, puso en marcha un teatro que profundizara en "una experiencia humana más concentrada", lo que en su opinión era el teatro.

"Brook marcó a generaciones de artistas. Lo descubrí cuando tenía 16 años y llegué a París y descubrí en él otra forma de hacer teatro. Su teoría del espacio vacío me acompaña cada día, así como el lugar del actor, su forma de dirigirlo", señaló el director Daniel San Pedro, que dirigió recientemente "Andando Lorca 1936" en el Bouffes du Nord.

Para San Pedro, bilingüe por sus raíces españolas, Brook aportó una modernidad y una apertura al teatro al mezclar lenguas y artistas de distintos países sin que esto supusiera un problema. "Su adaptación de ‘La tempestad’ fue un impacto, así como su ‘Carmen’ con cantantes de ópera. La Bouffes du Nord, donde he podido dirigir en varias ocasiones, es un lugar con un alma mágica, como era él, donde todos los artistas sueñan con actuar", añadió.

A Oviedo, en 2019, llegó acompañado de su hijo Simon y de su cuñada Nina Perry. Unos días antes de su llegada, la Fábrica de Armas de La Vega acogió la presentación de la que, por aquel entonces, era su última obra titulada "Why?". Era una especie de díptico de enorme valor didáctico, con una primera parte en la que se desarrollaban ejercicios y demostraciones acerca de la esencia y sentido del teatro, con una letanía de preguntas y respuestas que atacaban a la raíz misma de este arte escénico. Y una segunda parte que se estructuraba sobre la vida y obra del actor y director de teatro Vsévolod Meyerhold. El público salió entusiasmado. La obra era fiel reflejo de la teoría teatral desarrollada por Brook y cuya piedra angular es el concepto de "espacio vacío" y que no es más que un alegato hacia la austeridad en la escena. En "Why?" solo había cuatro actores sobre el escenario y todo estaba envuelto en un tono cercano al del documental. En su paso por Asturias también tuvo un encuentro con el público en el teatro Palacio Valdés de Avilés, donde se mostró muy cercano.

Brook echó ayer el telón a una vida en la que revolucionó la forma de hacer el teatro. Un legado que seguirá en escena gracias a sus numerosos discípulos.