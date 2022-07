Hortensia está muy guapa este verano

Una explosión de color. Así se muestran las hortensias este verano en Asturias. Los tonos azules, rosas, rojos, lilas y violetas inundan los jardines de las casas con un esplendor floral que hacía años que no se veía en la región. De Oriente a Occidente, las plantas ornamentales más lucidas del estío muestran todo su fulgor llamando la atención de los turistas, que piden a sus propietarios ramos o se hacen fotografías junto a ellas. Las hortensias están preciosas y ello se debe, entre otras razones, a la humedad presente en el ambiente. "Es lo que más las favorece y como no para de llover están en su mayor esplendor por donde quiera que vas", dice Cristina Viña, que tiene la antojana de su casa de Somao, en Pravia, llena de flores desde el pasado junio.

Las plantas están vigorosas y muestran una variedad de colores, todos muy intensos, que han sorprendido, incluso, a aquellos que las plantan en sus fincas. "Hacía mucho tiempo que no se veían así de bien", dice Viña, quien añade que también han salido muchas flores, más que en otras ocasiones, "con mucho colorido y variedad de tonos".

Lo mismo pasa en la localidad praviana de Folgueras, donde las hortensias lucen como nunca. "Este verano tan feo que está viniendo las protege porque si no, si hubiera mucho calor, estarían ya marchitas", aprecia la vecina Pilar Pertierra, con muchos años de experiencia en el cuidado de las hortensias. En su jardín, la planta ornamental crece junto a otras especies y ha observado que aquellas que están orientadas al Norte "tienen el colorido más intenso que las que tengo mirando al Sur. Está claro que la hortensia es la flor del Norte, propia de climas húmedos".

Las dos vecinas del concejo de Pravia también advierten de que la poda influye mucho en el crecimiento de las hortensias. "Le afecta mucho y cuanto más se poda menos dan", dice Viñas, que este año no ha cogido la tijera. Tampoco Pertierra realizó la poda este año y confirma la teoría. "No soy una experta, pero al no podarlas dieron más flores".

Los intensos colores y la variada gama que lucen las hortensias este verano, y que se pueden apreciar en muchos pueblos, como en Ranón, en Soto del Barco, conocido popularmente como "El balcón de las hortensias", se deben al suelo. "Va mucho en función de los sustratos", apunta Viña. Además, las plantas no dan apenas trabajo y no es necesario el riego. "Solo las que tengo en tiestos, que son las que notan más la falta de humedad, son las que riego un poco. Las otras no necesitan nada porque tampoco pongo nada especial para favorecer el colorido", señala la vecina de Somao.

Y el esplendor de las hortensias es tal en las casas asturianas que no son pocos los que se paran para tomar una fotografía o un selfi o aquellos que dan un paso más y preguntan a los propietarios si se pueden llevar un ramo de flores o un injerto para transplantar. "La gente que pasa para y me preguntan si pueden coger y alguno incluso me pidió si le daba una caña para plantar. La verdad es que no es para menos porque este año llaman la atención así de guapas y coloridas", subraya Pertierra. También en Somao, con muchos visitantes estos días de verano que se acercan a conocer la arquitectura indiana del pueblo, se quedan sorprendidos con el brote floral de colorido que inunda las verjas de las casas. "Se ve a muchos haciéndoles fotos", dice Viña.

Las hortensias están bonitas y espectaculares también en los jardines residenciales de edificios de Oviedo, Gijón y Avilés, luciendo a todo color. De momento, la humedad sigue presente en el ambiente y, según las dos pravianas, seguirá favoreciendo su belleza. "A ver si aguantan así de bonitas todo el verano", confía Pertierra.