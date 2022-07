Amelia Valcárcel: "El feminismo parece tener un máster en fobias hoy en día"

Amelia Valcárcel, filósofa, escritora y ponente del feminismo, inauguró ayer la XIX Escuela Feminista Rosario de Acuña "La Agenda Feminista del tiempo global", en la Antigua Escuela de Comercio e Gijón, junto a la alcaldesa, Ana González. "Estamos en tiempos necesarios de escuelas como esta, es muy importante", asegura, la regidora gijonesa.

En el acto inaugural de ayer, con la participación mayoritaria de mujeres de mediana edad, se mencionaron conceptos como "resistencia, activismo, diversidad, pornografía, prostitución, multiculturalismo, trasnsexualidad, feminismo u homosexualidad".

"Últimamente hay gente que es tránsfoba. Yo creo que soy tránsfoba", ríe Amelia Valcárcel, seguido de carcajadas y aplausos del público. "Si vas más allá de la transfobia ahora eres ‘Terf’ y más allá Terfas, que es peor", añadió para hacer referencia al acrónimo de Trans-Exclusionary Radical Feminist, cuya traducción es Feminista Radical Trans-Excluyente. "Últimamente nos hace gracia, ya no nos disgusta nada, ni que nos llamen eso ni lo siguiente. Díganme cualquier feminista que haya conseguido un espacio de libertad que en este momento no esté siendo acusada de transfobia. No existe. ¿Qué está pasando?". Y añadió que "el feminismo parece ser que tiene un máster en fobias hoy en día".

La filósofa y escritora también también aseveró que "el feminismo piensa en el mundo, no solo en las mujeres". Sobre la transexualidad se comentó que es un tema que se trata entre risas y bromas, pero Valcárcel subrayó que "el sexo ni se si asigna ni se elige, tiene una función muy simple y es la reproducción".

El aborto en EE UU

El concepto de feminismo lo definieron la alcaldesa y la ponente como una "agenda", la cual es "una sucesión de objetivos que deben ser alcanzados para que se produzca una idea de justicia. La agenda es la misma, pero puede estar abierta por hojas distintas", señalaron para hacer referencia a la lucha feminista de las mujeres en otros países del mundo. "Es necesario que hablemos desde un contexto global de feminismo y lo que está pasando en Estados Unidos también nos afecta a nosotros", puntualiza la alcaldesa, en referencia a la derogación del derecho al aborto en EE UU. "Una escuela así es necesaria porque hay aires, como la Corte Suprema en Estados Unidos, negando el derecho a las mujeres de su salud reproductiva, y esto demuestra que estamos en momentos en los que tenemos que volver a salir a reivindicar los derechos de las mujeres, pero que no se confundan, porque los derechos de las mujeres son derechos humanos. Si intentan quitarnos derechos a las mujeres es negarnos como ciudadanas", señaló la regidora gijonesa.