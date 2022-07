Guillermo Menéndez Quirós, dibujante: "El premio 'Alfonso Iglesias' es un incentivo muy grande porque esta es una profesión muy dura"

La decimocuarta edición del Premio "Alfonso Iglesias" de cómic en asturiano ya tiene vencedor: Guillermo Menéndez Quirós, natural de La Felguera (1994). La obra premiada, “Ana María: La Llobera d’Asturies”, cuenta la historia de una mujer asturiana que fue perseguida por la Inquisición en el siglo XVII por ser acusada de controlar a los lobos.

-¿Cómo sienta el haber recibido este premio?

-Para mí este galardón ha supuesto una alegría muy grata y una gran satisfacción, sobre todo porque me encuentro en una profesión muy dura que requiere mucha paciencia, por lo que esto es un gran incentivo para continuar creando.

-¿Qué le lleva a escoger a la Llobera d'Asturies como protagonista del cómic?

-Me llamó la atención que Ana María García es una de las pocas mujeres asturianas que tuvo un proceso inquisitorial. No he querido ficcionar prácticamente nada, me he basado en lo que ella declaró ante el tribunal de la Inquisición para contar su historia desde su nacimiento hasta el final del juicio. También que su vida estuviese vinculada al Oriente asturiano; he querido reflejar en mis dibujos la magia de su paisaje, como por ejemplo los bufones de la zona.

-¿Qué destacaría de su historia?

-Ella tuvo una infancia muy dura, se quedó huérfana y tuvo que trasladarse a Bricia (Llanes), donde conoció a una curandera, considerada una bruja en la época, que la enseñó a relacionarse con los lobos. Después ella se trasladó a Toledo, y allí fue acusada por los dueños de la casa donde trabajaba de tener bajo su control a los lobos de la zona.

-¿Cómo se puede relacionar la historia de Ana María con la situación actual del lobo en Asturias?

-Mi intención no era realizar una crítica de la problemática actual, pero al final es inevitable vincularlo. Ana María al principio de la historia tiene miedo a los lobos porque destrozan su rebaño, pero poco a poco empieza a acercarse a ellos y a comprenderlos. Para mi lo idóneo actualmente sería encontrar un punto de conciliación entre la realidad rural y la conservación medioambiental de la fauna.

-El jurado, en su fallo, ha destacado la apuesta que hace en el cómic por las variantes orientales del asturiano. ¿Era importante reflejar la riqueza lingüística del asturiano?

-Sí, fue una apuesta arriesgada en su día pero ahora estoy satisfecho con el resultado. No podía escribir la historia de otra manera. Al transcurrir en Llanes no quería hacerla en llingua central, me apetecía plasmar la variante que habla la gente de esa zona.

-Ha cultivado otras artes como la pintura expresionista y la escultura. ¿Por qué decantarse por la novela gráfica?

-Pues es algo que llevo toda la vida haciendo, desde pequeño. En mis años de estudiante me formé en otras disciplinas pero al final la cabra tira al monte y he conseguido hacer de mi vocación mi profesión. Sobre todo me gusta mucho contar acontecimientos históricos reales de forma gráfica. Además del caso de La Llobera, ya lo hice en mi anterior trabajo publicado el año pasado, “Milicias Vascas Antifascistas”, y voy a continuar en esa línea en mi siguiente tebeo: “Cumbres en pie de guerra: La batalla del Mazucu”.

-¿Qué se puede adelantar de ese próximo proyecto?

-Llevo ya dos años trabajando en ello, porque requiere mucha documentación e investigación histórica, es mi trabajo más serio hasta la fecha. En este cómic quiero reflejar el bastión revolucionario que era Asturias en 1937 y cómo se fue desmoronando ante el bando nacional. La historia transcurre en el mismo lugar que “La Llobera d’Asturies”, en la Sierra del Cuera, pero con 300 años de diferencia. Si todo va según lo previsto, saldrá en otoño de 2023.