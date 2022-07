Sangrador: "Cuando escribo, del tema que sea, viajo mentalmente"

Jorge Juan Fernández Sangrador, vicario general de la Archidiócesis de Oviedo, ya tiene en custodia el premio de periodismo "Ángel Herrera Oria", que le concedió la Fundación Cultural que lleva el nombre del periodista, jurista, político y sacerdote español, que llegó a ser obispo y cardenal de la Iglesia católica. Sus artículos en LA NUEVA ESPAÑA, han contribuido a un galardón que Fernández Sangrador recogió recientemente en Madrid.

En el discurso de agradecimiento el vicario general repasó su larga vinculación con el periodismo y describió cómo encara cada trabajo. "Hace dos semanas publiqué un artículo sobre los manuscritos del mar Muerto con motivo del septuagésimo quinto aniversario de su descubrimiento. Yo, cuando escribo, sea del tema que sea, viajo mentalmente. Y me trasladé por medio de la memoria a octubre de 1981". También hizo referencia a lo mucho que le ha dado el periodismo, sobre todo buenas relaciones: "La columna fija que mantuve durante mucho tiempo en la revista Vida Nueva, no solo me permitió expresarme por escrito y comunicarme con infinidad de lectores en España e Hispanoamérica, sino también forjar grandes y perdurables amistades".

Pese a que Sangrador asegura sentirse un "nadie" en el periodismo, agradeció el premio "en nombre de todas las personas que no viven del periodismo, pero sostienen diariamente los periódicos con sus colaboraciones escritas, su numen, su estilo, su desinteresada constancia, y lo compran y lo leen".

El que sigue es su discurso íntegro: