Aníbal Menchaca ("Felpeyu") vuela en solitario: "Llevaba mucho tiempo queriendo sacar mi propio disco"

En el mundo de la música no está nada escrito, y así lo ha demostrado Aníbal Menchaca con su nuevo disco en solitario "Cómo vuelan las gallinas". El vocalista del famoso grupo asturiano "Felpeyu" ha decido iniciar una carrera en paralelo, algo que, como el propio artista afirma, "llevaba mucho tiempo queriendo hacer". Menchaca dará un concierto mañana, a las 20 horas, en el patio de la Casa Municipal de Cultura de Llanes. Las entradas son gratuitas y ya se pueden reservar a través de la web eventbrite.es.

Esta nueva aventura como cantautor ha sido muy diferente para Menchaca. "Se disfruta mucho componiendo en grupo, cada uno aporta sus ideas, pero en solitario no tienes que discutir con nadie, todas las decisiones las tomas tú. Eso sí, a la hora de los conciertos me veré más expuesto y los nervios son los que son", admite.

Menchaca describe su nuevo disco como un álbum "muy visual, con una temática cercana al surrealismo". "Cuando saque el disco tenía mucho miedo porque es un género que ya no está tan de moda como hace uno años, pero el resultado ha sido muy bueno", confiesa. Tan bueno que en 2021 ganó el premio AMAS a mejor letrista. Aunque Menchaca no le da demasiada importancia a los galardones. "Para mí son como las tapas de un bar, tu te vas a tomar una cerveza, y si te ponen una tapa, mejor", admite. "A veces –agrega– nos centramos más en los resultados, en los likes, las visualizaciones o las reproducciones que en el lo que hacemos en sí".

El proceso creativo para componer sus letras no ha sido un trabajo complicado. "Me paso el día pensando en canciones, he programado mi cerebro para esto, es lo que me salva y me ayuda a escapar del mundo", dice. El artista se ha inspirado en cantautores latinoamericanos y sobre todo en "artistas madrileños de los 2000 que no son muy conocidos como Antonio de Pinto o Felipe Barrio". El objetivo de las canciones que forman parte del disco es el mismo que el que tiene al componerlas: "ayudar a quien las escucha a escapar de este mundo". "En ellas no hablo de un tema en concreto, me gusta que cada persona le de su propio significado", concluye.