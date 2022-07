"Debemos apostar por las prendas de moda de autor, que vivirán más con nosotros"

Cuando hablamos con la diseñadora María Lafuente está contando las horas para viajar a Asturias. La suya será la intervención con la que se levante el telón, hoy, del primer Festival de la Moda y Diseño de Gijón, que se celebrará en el Puerto Deportivo. Organizado por Adymo (Asociación de Diseño y Moda de Asturias), incluye actividades en torno a la moda sostenible y el emprendimiento, y quiere suponer un impulso para la moda asturiana. Y para hablar de sostenibilidad, pocas voces más autorizadas que la de Lafuente, diseñadora asturiana que lleva estando presente en las grandes pasarelas nacionales desde 2006, aportando siempre propuestas novedosas. En la última Fashion Week de Madrid su colección, a la que puso el nombre de Sukha, se proclamaba como «la revolución sostenible». Y «El futuro y la solución para cuidar el planeta: la moda sostenible» es, precisamente, el título de la charla que dará hoy, a las 19.00 horas, en el salón de actos del Puerto Deportivo.

–¿Cuándo toma conciencia María Lafuente de la importancia de la moda sostenible? Porque fue de las primeras diseñadoras con discurso ecologista que se expresaba en su trabajo.

–Cuando era adolescente y ni siquiera existía el término sostenibilidad, yo ya reutilizaba todo lo que podía.

–¿Qué hacía?

–Cogía sábanas y las pintaba, las hacía vestidos, cogía plásticos y los convertían pendientes... Y todo eso, con desconocimiento, por entonces, de que era tan necesario reutilizar las cosas. Por otra parte, yo nací en la naturaleza y para mí es primordial su cuidado.

–La naturaleza de su infancia.

–Ese cariño y esa pasión por haber tenido tan próxima la belleza natural me ha hecho sentir siempre que tenemos que protegerla; es lo más importante que tenemos que dejar a las siguientes generaciones. Y eso me ha llevado al compromiso, porque creo que cada uno, desde su ámbito profesional o desde la plataforma que pueda, que en mi caso fue la de la creatividad, debe trabajar por eso. Es cierto que a mí siempre me ha gustado visibilizar ese activismo: con acciones, pensamientos, con mis defensas de la naturaleza, contra los plásticos, defendiendo la posidonia o a los animales en extinción. Todo nace de esa cercanía, desde mis orígenes con la naturaleza.

–Ahora casi todo se etiqueta como "sostenible".

–Sí. La palabra está muy de moda. En mi caso lo que he intentado es que sea una realmente auténtica.

–Autenticidad frente a imposturas.

–Creo en la autenticidad en cualquier profesión y en cualquier ámbito al que te dediques. Ya sea trasladada a tu forma de vida o a tu pensamiento. En mi opinión las nuevas generaciones están concienciadas, y hay otra gente que simplemente se sube al eslogan. Cada uno tendría que actuar en consecuencia con sus principios.

–Y eso la ha llevado a trabajar con tejidos y materiales de lo más novedosos. ¿Cuáles le han sorprendido más?

–Hace tiempo que trabajo mucho con tejidos certificados, como el tencel, y gracias a eso hace unos años fui la primera diseñadora del mundo invitada por la ONU con ese pensamiento. También es llamativo cómo se puede llegar a sacar belleza hasta de un neumático, que es algo de lo que nadie piensa que se pueda sacar algo sorprendente ni bello.

–Eso. En la última pasarela de Madrid presentó el primer vestido de una sola pieza impreso en 3D y confeccionado con tejido TIRE-x, que es un material innovador creado con polvo de neumáticos micronizado y resina. ¿Cómo llegó a eso?

–Sí, el último vestido de la colección está íntegramente hecho con innovación. Con TIRE-x y con un hilo que se logra del reciclado del neumático. La innovación está muy unida también a la sostenibilidad. La innovación ayuda a que, desde el planteamiento de un diseño creativo de autor, se puedan convertir cosas que en principio no creerías que tenga una belleza oculta. Llevo años con estos proyectos y la gente aún se sorprende de lo que ve. A mí me gusta mucho lograr que algo se convierta en otra cosa, y más si no es previsible. Creo que ese es el proceso creativo en el que debemos estar ahora. Que apoyándonos en otras disciplinas técnicas, podamos conseguir elementos nuevos. Ahí es importante el apoyo de la industria y que los creativos hagamos uso de ellos. Todo va unido, y no me estoy refiriendo solo a la moda. Mi experiencia me dice que todos esos procesos son los que enriquecen y hacen llegar un mensaje a la sociedad y a los consumidores. Porque todos somos responsables de lo que está pasando.

–¿Cuál diría que fue la tendencia menos sostenible que inundó el mundo la moda?

–Yo creo que el consumo desaforado, el consumo insostenible como yo le llamo; el de usar y tirar, igual que se dice en alimentación. No todo el mundo puede acceder a todo, soy consciente, pero los que tenemos la posibilidad de hacer determinadas elecciones debemos apostar por tener prendas de autor de más calidad, que sabes que te van a durar mucho más. Que van a traspasar el tiempo contigo. Porque aunque no sea al cien por ciento, sí que suelen estar hechas con otros procesos y de otra manera. Hay que buscar más equilibrio, o al menos concienciarnos.

–Y ahí entrarían también las nuevas tendencias de tejidos.

–Sí. La innovación ahora va por ahí, por conseguir que haya muchos materiales que sean sostenibles. Yo misma he usado plásticos y tejidos que proceden de la reutilización y sé que se puede hacer. Además está ahí la legislación, y a partir del 2025 no van a poder desecharse ni quemarse prendas, igual que pasó con el neumático en su día. Lo mismo que pasa con la energías y los cambios drásticos que se están generando. Desde ese punto de vista es importante que sigan apareciendo nuevas industrias; hace falta mucho más potencial y sinergias porque lo que estamos viviendo es común para todos. Todo aporta. Como yo digo, granín a granín, llenamos de arena la playa.

–Eres diseñadora veterana, pero siempre en claves muy modernas. ¿No?

–Soy una inquieta y creo que tengo que seguir aprendiendo todos los días. Por eso me gusta trabajar con muchas disciplinas diferentes: con el cine, la danza, el arte en general. Me gusta aprender de la innovación... No puedo estar quieta en el pensamiento ni en la acción. Y eso me hace ver las cosas siempre como si fuera una cría pequeña en el día de los Reyes Magos. Además, creo que cuanto más intentemos seguir mejorando o aprendiendo, sin pensar que ya lo hemos aprendido todo, es mejor. Hay que tener siempre curiosidad.

–¿Cómo de mala ha sido esta época de pandemia, ahora de inflación, para la moda?

–A mí me gusta aportar una visión optimista de la vida. En el aspecto de que, tengas lo que tengas, lo importante es que te rodees de aquello que te haga sentir lo mejor posible. Hay que quedarse con lo que nos hace disfrutar, que a veces son muchas, variadas y pequeñas cosas: una gran compañía, una buena lectura, una puesta de sol, mojarte los pies en la playa o en la montaña, comer fruta rica... Necesitamos cosas que nos hagan conectarnos con el mundo y estar bien. Hay que seguir dando lo mejor que cada uno tiene, porque venimos de unos tiempos duros y ahora hay otra vez incertidumbre. No hay mas receta que la de aportar cada uno lo mejor que tengamos y hacerlo con mucho amor.

–De desfilar en Cibeles a hacerlo en el Puerto Deportivo de Gijón. ¿Es muy distinto?

–Me gusta que se vea el trabajo que hacemos y en la calle lo ve más gente y en primera persona. Esto es como si eres futbolero y ¿qué prefieres, ver un partido de fútbol en la tele o en el campo? Yo digo que las cosas en vivo y en directo tienen otra magnitud.

–¿Se te verá por Asturias este verano?

–Sí, claro; ahora me quedaré unos días y después volveré a Madrid. Ya tengo que hacer la colección nueva y no hay muchas vacaciones. Pero no renuncio a tomarme unas sidras y algo algo rico por Asturias, donde tengo parte de la familia. Porque mis orígenes están ahí. Mi padre era El Entrego, mi madre de Pola Siero; yo nací en Grado y viví en salas y Tineo. O sea, que que tengo amigos y familia regados por muchas partes de Asturias. Y pocas cosas me gustan más que compartir con ellos tiempo. Es lo maravilloso.